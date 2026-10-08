Caso Liceo Naval: Fiscalía investiga denuncia sobre presunta agresión sexual en Maranguita

Cobertura informativa en vivo sobre la denuncia de un nuevo acto de violencia registrado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Una reportera transmite desde el exterior del recinto mientras se muestran imágenes de diligencias policiales y del traslado de implicados. La denuncia fue presentada por la madre de un menor ante la comisaría de San Miguel tras los hechos ocurridos en las instalaciones del centro.

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Una nueva denuncia por presunta agresión sexual fue presentada contra uno de los menores internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El caso involucra a uno de los seis adolescentes vinculados a la investigación por los hechos ocurridos en el Liceo Naval y vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

Según el acta policial a la que accedió Panamericana Televisión, los hechos habrían ocurrido el martes 6 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, en una de las duchas del recinto. La denuncia señala que otros cuatro menores se encontraban presentes durante el incidente. Sin embargo, el documento no precisa si estos adolescentes pertenecían al grupo relacionado con el caso del colegio naval o si se trataba de otros internos.

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La madre del adolescente acudió el miércoles 7 de octubre a la comisaría de San Miguel para reportar lo sucedido. De acuerdo con su declaración, uno de los seis investigados por el caso anterior sería quien habría protagonizado esta nueva agresión. La progenitora expresó además su preocupación por posibles represalias contra ella y su hijo, quien permanece bajo custodia del centro juvenil.

La Décima Fiscalía de Familia de Turno inició diligencias tras conocer la denuncia y realizó actuaciones durante la madrugada en Maranguita - Créditos: @FiscaliaPeru.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes. Durante la madrugada, representantes del Ministerio Público llegaron hasta Maranguita para realizar las actuaciones vinculadas con el caso. La diligencia se prolongó durante aproximadamente dos horas y posteriormente los funcionarios se trasladaron a la dependencia policial de San Miguel, donde permanecieron cerca de 15 minutos antes de retirarse.

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El Ministerio Público informó que la Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento de la denuncia presentada en San Miguel por una presunta agresión ocurrida dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La investigación está a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo.

Los seis adolescentes vinculados con el expediente del Liceo Naval permanecían separados del resto de internos, según la información difundida por el medio. La nueva denuncia habría ocurrido cuando estos menores ya llevaban 18 días en el establecimiento. Este jueves cumplen 20 días de internamiento preventivo.

La denuncia involucra a uno de los seis adolescentes vinculados con la investigación por los hechos ocurridos en el Liceo Naval - Créditos: Andina.

Además, para este viernes 9 de octubre está prevista una audiencia relacionada con dos de los tres adultos que estuvieron presentes durante los hechos investigados en el caso del Liceo Naval. La nueva denuncia se suma así a un expediente que continúa bajo investigación y que ahora comprende actuaciones adicionales dentro del centro juvenil.

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La madre del adolescente afectado también sostuvo una entrevista con representantes del Ministerio Público. Su principal preocupación está relacionada con la protección de su hijo mientras permanezca internado. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio, identificar a los involucrados y establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.

Comunicado del Pronacej

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó que el 7 de octubre recibió una alerta por una presunta agresión contra un menor dentro de un ambiente de uso reservado para el aseo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

El adolescente señalado como presunto responsable fue aislado como parte de las medidas adoptadas por el Pronacej - Créditos: @Pronacej_Peru.

Según el comunicado, la institución activó de inmediato los protocolos y procedimientos establecidos tras tomar conocimiento del caso. Entre las medidas adoptadas figura el aislamiento del adolescente señalado como presunto responsable. Además, se dispuso la atención del menor afectado y el apoyo a su madre.

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El Pronacej también señaló que colaborará con la familia denunciante y las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de facilitar las investigaciones y contribuir con la determinación de las responsabilidades que correspondan.