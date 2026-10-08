Perú

Este es el distrito más barato para comprar departamento en Lima Top y Moderna, según datos del BCRP

El análisis del BCRP incluye 12 distritos de Lima Metropolitana y revela dónde el metro cuadrado vale alrededor de US$ 1.510

Edificios en Lima Moderna
El precio de venta es más barato en este distrito de Lima Top. - Crédito Andina/Renato Pajuelo
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¿Buscas departamento en Lima Top o Lima Moderna? Un dato vital es el costo por metro cuadrado de los distritos que forman estas zonas de Lima Metropolitana.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) correspondientes al primer trimestre de 2026, el precio mediano de venta de departamentos en el panel de 12 distritos analizados alcanzó los 2.042 dólares por m².

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Así, dentro de este grupo, La Molina registra el menor valor, con 1.510 dólares por m², seguida de San Miguel con 1.637 dólares, Santiago de Surco con 1.818 dólares, Surquillo con 1.856 dólares, Pueblo Libre con 1.875 dólares y Lince con 1.894 dólares por m².

Captura de Google Maps de Lince Comercial
Algunas zonas que se han encarecido más luego de Santiago de Surco, son Lince y Jesús María. - Crédito Captura de Google Maps

¿Importa la diferencia en precio de metro cuadrado?

Las diferencias en el precio por metro cuadrado pueden tener un impacto importante cuando se trasladan al valor total de una vivienda.

Por ejemplo, tomando como referencia un departamento de 70 m², un inmueble valorizado al precio mediano de La Molina representaría alrededor de 105.700 dólares, mientras que un departamento de las mismas dimensiones en San Miguel alcanzaría aproximadamente 114.590 dólares.

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La diferencia entre ambas referencias sería de casi 8.900 dólares, antes de considerar variables como la ubicación específica dentro del distrito, antigüedad, estacionamiento, acabados u otras características del inmueble.

Departamento chico
Los departamentos más chicos crecen en interés, pero son más chicos que las viviendas de interés social del Estado. - Crédito Captura de Trovit

Pero el precio de compra no es el único factor

Si bien para quienes buscan comprar un departamento en Lima, el distrito puede marcar una diferencia importante en el presupuesto, elegir una vivienda únicamente por su precio por metro cuadrado no necesariamente permite conocer cuánto costará vivir en esa zona.

La ubicación y los gastos asociados a los desplazamientos cotidianos también pueden influir en el presupuesto mensual. Así, una vivienda con un menor precio por metro cuadrado puede implicar mayores gastos cotidianos si se encuentra lejos del centro de trabajo. 

La distancia y el tiempo de desplazamiento pueden traducirse en un mayor gasto mensual en pasajes, combustible, estacionamientos o servicios de movilidad, por lo que este aspecto también debería incorporarse al presupuesto antes de tomar una decisión.

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

En ese sentido, comparar cuánto cuesta el inmueble con cuánto puede demandar su ubicación permite tener una visión más completa del gasto que implicará la vivienda. También conviene revisar la conexión de la zona con las principales vías y las alternativas de transporte disponibles.

“Para una familia, además de evaluar el presupuesto y la ubicación actual, es importante proyectar las necesidades que podrían surgir en los próximos años, como contar con espacios adecuados para los hijos y considerar la cercanía a colegios o universidades”, opina Eva Pozo, CEO de In Urban.

Por eso es importante considerar que el precio puede variar según factores como la ubicación específica, el metraje, la antigüedad y las características de cada inmueble o proyecto.

Ante esto, las diferencias entre distritos pueden servir como un primer referente para quienes están buscando vivienda, pero la decisión final requiere mirar más allá del precio por metro cuadrado. Evaluar cuánto representa la compra dentro del presupuesto familiar y cómo la vivienda se adapta a las necesidades del hogar permitirá comparar las alternativas con una perspectiva de largo plazo.

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