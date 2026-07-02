Precio de pasajes del transporte terrestre siguen subiendo, a pesar de caída del combustible

Ya en marzo de 2026, Infobae Perú puso en evidencia que el pasaje en buses de transporte público se estaba encareciendo y se vino lo que se bautizó como el ‘adiós a la luca’, dado que el pasaje mínimo ya dejaba de ser de S/1, como en su momento lo fue los S/0,50 (la ‘china’ desapareció con la pandemia del COVID-19).
Ahora, luego de un abril en que el combustible se siguió encareciendo, por el impacto de la guerra en Irán, un mayo con incertidumbre, y un junio con aparente fin del conflicto, los precios del petróleo están bajando. Pero no así los precios de los pasajes terrestres.
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- En junio Transporte presentó la mayor reducción en sus precios con -0,47 %, debido principalmente a la disminución en combustibles para vehículos, tales como petróleo diésel -6,9 % (25 ciudades), gasohol -6,1 % y gas licuado de petróleo -1,7 % (9 ciudades), por menor precio internacional del petróleo, no obstante, subió de precio gas natural vehicular en 0,2 %
- Por el lado del pasaje. El transporte de pasajeros por carretera subió en 0,1 % (destacando pasaje en ómnibus interprovincial con 1,8 %) por una mayor demanda.
Inflación en el transporte
En junio, el sector Transporte presentó la mayor reducción en sus precios con -0,47 %, debido principalmente a la disminución en combustibles para vehículos, tales como gasohol y petróleo diésel ambas con -6,5 % y gas licuado de petróleo vehicular -2,0 % por menor precio internacional del petróleo.
Sin embargo, subió el precio gas natural vehicular en 0,2 %; así como transporte de pasajeros por carretera, destacando pasaje en ómnibus interprovincial 1,8 % por una mayor demanda.
Pero, contrariamente, se presentaron disminución de precios transporte de pasajeros por aire, como pasaje aéreo nacional -5,7 %.
Velarde sobre inflación en el transporte
Anteriormente, el presidente del Banco Central de Reserva contestó también sobre la inflación en el precio de los pasajes y el combustible. “El [precio] del transporte interprovincial debe corregirse, transporte aéreo se está corrigiendo. En junio [la variación] está siendo negativa hasta ahora, el problema sí es para el transporte de pasajeros urbano. Taxi se corrige, mototaxi ya debería corregir conforme caiga el precio del combustible con la libre competencia”, señaló a Andina.
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“El caso del transporte público, buses y microbuses, es más complicado. Tal vez a corto plazo se produzca, pero usualmente demora más”, complementó el presidente del BCRP.
Así, según explicó, en episodios anteriores de incremento de combustibles los operadores tuvieron dificultades para trasladar esos mayores costos a los usuarios debido a la resistencia a pagar tarifas más elevadas. Sin embargo, la situación reciente fue distinta, dado que encontraron que sí había una mayor demanda para el transporte.
“Tenemos dos factores que están ligados un poco a que la demanda está bastante fuerte, la masa salarial está creciendo, el empleo está creciendo. Con esa demanda fuerte ha sido más fácil transmitir el incremento de precios de combustibles al precio de transporte”, sostuvo.
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Es así que, mientras los limeños sigan necesitando del transporte público y los microbuses sigan satisfaciendo esa demanda, los pasajeros seguirán pagando los precios ahora más altos.
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