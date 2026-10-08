Perú

EsSalud abre quirófanos de noche y domingos para reducir las esperas en el Hospital de Emergencias Grau

La institución incorporó Urología a las jornadas de desembalse quirúrgico para atender a asegurados con más de 45 días en lista de espera

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El Hospital de Emergencias Grau del Seguro Social de Salud (EsSalud) amplió sus jornadas de desembalse quirúrgico con turnos nocturnos y atención los domingos para pacientes de Urología.

La medida apunta a reducir los tiempos de espera de asegurados que superaron los 45 días sin una intervención programada. El plan prevé 240 cirugías adicionales hasta diciembre de 2026.

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Los nuevos procedimientos se realizan de lunes a viernes, entre las 20:00 y la medianoche, y los domingos por la mañana. La programación considera un promedio de tres pacientes por cada noche y la participación de cinco especialistas. Las operaciones incluyen resección transuretral de próstata y biopsias prostáticas, dos procedimientos que requieren evaluación previa y coordinación directa con cada asegurado.

Las jornadas quirúrgicas nocturnas de Urología se suman a las acciones que el hospital ya aplicaba en Oftalmología. La institución prioriza a quienes acumulan mayor tiempo en lista y los contacta por teléfono para definir la fecha de la cirugía. El objetivo es aprovechar los ambientes, equipos y personal disponibles fuera del horario regular de atención.

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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, vinculó la medida con una reorganización de servicios. “Estamos organizando nuestros servicios para aprovechar mejor la capacidad instalada y brindar una atención más oportuna y humana a nuestros asegurados”, señaló. El esquema incorpora tiempos de limpieza y esterilización después de cada operación.

Una intervención quirúrgica de alta complejidad permitió extirpar una masa de gran tamaño y mejorar el pronóstico de la paciente
Foto: EsSalud

Las intervenciones de Urología durarán entre 60 y 90 minutos

Cada intervención dura entre 60 y 90 minutos, pero el uso del quirófano demanda cerca de dos horas y media por paciente cuando se considera la limpieza y esterilización del equipamiento. Esa secuencia condiciona la cantidad de cirugías que pueden realizarse por turno y explica la participación coordinada del equipo médico.

Elías Guillermo Olivo Rojas, de 59 años, acudió al Hospital de Emergencias Grau para una biopsia en Urología. “Vieron que mis exámenes requerían acelerar el procedimiento, así que me siento contento con la atención”, comentó. Su caso forma parte de la programación dirigida a quienes esperan una fecha para ingresar a sala de operaciones.

La ampliación de las cirugías de Urología se integra a un plan que busca disminuir la demora de las atenciones pendientes. La entidad informó que los pacientes priorizados recibirán llamadas para confirmar sus datos y coordinar el procedimiento. La convocatoria se dirige en particular a asegurados de la Red Almenara que aún esperan una operación.

EsSalud busca bajar las esperas quirúrgicas de 45 a entre 17 y 22 días

A nivel nacional, EsSalud registra 38.788 pacientes en lista de espera quirúrgica, informó Tomas. “Actualmente, EsSalud registra un acumulado de 38,788 pacientes en lista de espera quirúrgica y aproximadamente 3.9 millones de atenciones pendientes en consulta externa a nivel nacional”, declaró. La institución busca reducir el promedio actual de 45 días a entre 17 y 22 días.

El plan de contingencia contempla turnos nocturnos en Oftalmología y Urología, atención durante fines de semana y envío de especialistas a regiones. Lima, Callao, Arequipa y Lambayeque concentran la mayor cantidad de personas que esperan una intervención, debido a la concentración de afiliados. La titular de EsSalud señaló que la entidad reactivará call center y reforzará citas virtuales para consultas externas.

“Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional”, indicó la funcionaria

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