Las 3 enfermedades urológicas más comunes en Perú: una de ellas es la primera causa de mortalidad en los hombres

Hiperplasia prostática benigna: el agrandamiento de la próstata se produce cuando esta glándula crece más de lo normal, lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna (HPB). El término “benigna” indica que no es cáncer, mientras que “hiperplasia” se refiere a un crecimiento excesivo de células. La HPB no es cáncer y no incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. A medida que la próstata aumenta de tamaño, puede ejercer presión sobre la vejiga y comprimir la uretra, lo cual puede ralentizar o bloquear el flujo de orina que sale de la vejiga. Con el tiempo, el músculo de la vejiga puede debilitarse al esforzarse para orinar a través de una uretra comprimida. Cuando esto ocurre, es posible que la vejiga no se vacíe completamente durante la micción. Una uretra comprimida y una vejiga debilitada son responsables de muchos de los problemas urinarios asociados con la HPB.