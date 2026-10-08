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Corea envía artistas y Perú le devuelve genias: Indecopi reconoce a inventoras que ganaron 306 medallas en Seúl

El país concentró casi el 68% de las 452 propuestas presentadas durante la competencia en Corea del Sur. Un total de 20 universidades integraron la representación nacional

BTS
La delegación de Perú obtuvo 306 medallas en la exposición internacional de inventos de mujeres KIWIE en Seúl.
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Mientras las megaestrellas de BTS desatan la algarabía en la capital peruana con sus tres conciertos en el Estadio de San Marcos, un grupo de inventoras peruanas también da que hablar en Seúl, luego de alcanzar 306 medallas en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea KIWIE 2026.

La delegación nacional fue la más numerosa de la competencia y concentró el 67,7% de los proyectos presentados por 19 países.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reconoció este 8 de octubre a las participantes y a los equipos que representaron al país en el certamen, que se realizó entre el 16 y el 18 de julio.

El resultado incluyó 120 medallas de oro, 132 de plata y 54 de bronce, además de dos premios especiales concedidos por instituciones internacionales.

Las medallas llegaron por innovaciones para la salud y la industria

La delegación peruana en KIWIE estuvo formada por 20 universidades, un instituto de investigación, un instituto de formación industrial y dos empresas. Los proyectos abarcaron áreas como salud, monitoreo de signos vitales, cuidado ambiental, tecnología aplicada e industria.

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Entre los reconocimientos especiales destacó el concedido a la Universidad Científica del Sur por un espéculo vaginal anatómico descartable con un sistema integrado de liberación de lidocaína.

Indecopi
Indecopi homenajeó a las investigadoras y equipos participantes en una ceremonia realizada en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

El dispositivo, desarrollado por Shirley De la Cruz Anticona y Mario Pezua Espinoza, busca reducir el dolor durante procedimientos ginecológicos.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán también recibió un premio especial por un sistema de inteligencia artificial que analiza radiografías dentales y genera reportes clínicos. La herramienta fue presentada por Ada Santiago Bejarano y Deyvid Tolentino Isidro.

Indecopi
La Universidad Científica del Sur recibió un galardón especial por el desarrollo de un espéculo vaginal con sistema de lidocaína.

Durante la ceremonia de reconocimiento en la Universidad Nacional Federico Villarreal se exhibieron algunas de las creaciones premiadas.

Entre ellas figuraron un monitor cardíaco pediátrico incorporado en un peluche, un brasier que registra el ritmo cardíaco y mide la cantidad de leche materna, una casaca para cargar dispositivos y controlar signos vitales, además de un protector para ubres de alpaca.

Indecopi
Un sistema de inteligencia artificial que analiza radiografías dentales le valió un reconocimiento especial a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Perú llevó más de dos tercios de las invenciones a la feria coreana

KIWIE es organizada por la Asociación de Mujeres Inventoras de Corea y cuenta con el respaldo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores.

En esta edición participaron 452 invenciones de 19 países. Perú presentó más de dos tercios del total, una marca que consolidó a la delegación como la principal participante del encuentro.

A miles de kilómetros de Lima, donde BTS reúne a sus seguidores, las inventoras peruanas volvieron de Seúl con 306 medallas y proyectos que buscarán abrirse paso fuera de las aulas, los laboratorios y las ferias internacionales.

Multitud en un estadio nocturno iluminado por miles de luces verdes frente a un escenario central con pantallas
La realización de tres conciertos de BTS en Lima generará un impacto económico estimado en 18,7 millones de dólares. (Paula Diaz)

BTS moviliza a más de 50 mil visitantes en Lima

Los tres conciertos de la agrupación surcoreana convocarán a cerca de 150 mil asistentes y movilizarán a más de 50 mil turistas y excursionistas en Lima, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La estimación contempla a más de 36.500 visitantes que pasarán al menos una noche en la capital y a unos 14 mil excursionistas que retornarán a sus lugares de residencia tras el espectáculo.

El impacto económico previsto asciende a USD 18,7 millones, con beneficios para los sectores de alojamiento, transporte, gastronomía, comercio y otros servicios vinculados al turismo.

La llegada de BTS abrió una ventana para el turismo musical y para los negocios que reciben a seguidores procedentes de otras regiones del Perú y de países vecinos.

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