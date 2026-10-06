Perú

¿Pensaba renovar su baño? Trebol y Vainsa vencen a China en Indecopi y bloquean el ingreso de inodoros al Perú: qué pasará con los precios

El regulador peruano impuso derechos antidumping durante cinco años a la importación de inodoros de cerámica de una sola pieza procedentes del gigante asiático

inodoro - baño
La norma fijó un pago adicional máximo de 14,3 dólares por unidad para los fabricantes chinos que no colaboraron en la investigación.
Guardar

El Indecopi impuso derechos antidumping definitivos a los inodoros de cerámica tipo “one piece” importados desde China. La medida tendrá una vigencia de cinco años y alcanza a los sanitarios convencionales que ingresen al mercado peruano desde ese país.

La entidad concluyó que esos productos se comercializaron a precios inferiores a los de la industria local y que afectaron el desempeño de los fabricantes nacionales.

PUBLICIDAD

La Resolución N° 244-2026/CDB-INDECOPI establece un pago de USD 5,7 por unidad para los productos de Chaozhou Romance Ceramic Technology Co., Ltd.; USD 12,7 para los de Chaozhou Yatao Ceramics Co., Ltd.; y USD 14,3 para Chaozhou Farns Ceramics Industrial Co., Ltd.

El mismo monto de USD 14,3 por unidad se aplicará a las demás empresas exportadoras que no participaron o no colaboraron con la investigación.

Baño - China
Inodoros 'one piece'. La resolución de la entidad no incluye en las sanciones a los inodoros inteligentes ni a las piezas para vehículos recreativos.

Nueva valla arancelaria no alcanza a inodoros inteligentes

La disposición excluye del pago adicional a los inodoros inteligentes y a los fabricados para embarcaciones u otros vehículos recreativos. Indecopi indicó que estos modelos presentan características físicas y funciones distintas a las de los sanitarios convencionales que fabrican las empresas nacionales investigadas.

PUBLICIDAD

Los productos excluidos tienen “características físicas y funcionalidades particulares”, según la resolución.

La investigación se inició en abril de 2025, a pedido de VSI Industrial S.A.C., conocida comercialmente como Vainsa.

Durante el procedimiento también participó Corporación Cerámica S.A., identificada como Trebol. Ambas empresas fueron consideradas como la rama de producción nacional de inodoros de cerámica.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias determinó que los productos peruanos y los importados desde China son similares porque comparten materias primas, procesos de fabricación, usos y canales de comercialización. También ingresan al país bajo las mismas subpartidas arancelarias.

La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución N.° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.
Las empresas peruanas Vainsa y Trebol solicitaron el inicio de la investigación por competencia desleal ante el organismo regulador.

Indecopi detectó márgenes de dumping de entre 15,2% y 45,2%

La evaluación sobre las operaciones comerciales de 2024 concluyó que Romance, Farns y Yatao exportaron inodoros al Perú con márgenes de dumping de 15,2%, 45,2% y 26,8%, respectivamente.

El dumping ocurre cuando un producto se exporta a un precio menor que su valor normal, lo que puede perjudicar a los productores del país importador.

Indecopi indicó que las importaciones chinas de inodoros de cerámica aumentaron 56,9% entre 2021 y 2024. Solo en 2024, el volumen importado creció 75,9% respecto de 2023 y alcanzó su nivel más alto dentro del periodo analizado.

Los productos chinos ingresaron al mercado peruano con precios “por debajo del costo de producción” de los fabricantes nacionales.

La Comisión señaló que el precio promedio de los inodoros importados desde China se ubicó, en promedio, cerca de 40% por debajo del valor de venta de la producción nacional durante los cuatro años revisados. En 2023 se registró el mayor margen de subvaloración, de 49,8%.

made in china
El volumen de inodoros importados desde el país asiático aumentó un 56,9% en el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ventas y participación de la industria local retrocedieron

La resolución atribuye a las importaciones investigadas una relación directa con el deterioro de varios indicadores de Vainsa y Trebol. La producción nacional cayó 11,7% entre 2021 y 2024, mientras que las ventas internas descendieron 17,6% y la participación de mercado se redujo en 12,6 puntos porcentuales.

El margen de beneficios de la rama de producción nacional también permaneció en terreno negativo en 2024, pese a una mejora frente al año anterior.

La autoridad concluyó que otros factores examinados —como importaciones de terceros países, tipo de cambio, aranceles, demanda interna y cambios en las preferencias de los consumidores— no explicaron el daño observado.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) recibirá la resolución para aplicar los derechos establecidos. La medida entrará en vigencia esta misma semana.

Vale precisar que la aplicación de los derechos antidumping podría elevar el costo de importación de los inodoros chinos alcanzados por la medida y, eventualmente, trasladarse a los precios de venta al público.

Temas Relacionados

IndecopiChinaimportacionesdumpingperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Campaña de DNI electrónico gratuito hasta el 11 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La atención se desarrollará en locales municipales, espacios comunales y otros establecimientos habilitados temporalmente por la entidad

Campaña de DNI electrónico gratuito hasta el 11 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

En medio de las críticas por el bajo nivel, el cuadro dirigido por Mano Menezes intentará cerrar la gira norteamericana con un triunfo ante los ‘cafeteros’. Entérate de los pormenores de la contienda

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Transportistas evalúan nuevo paro nacional en octubre tras asesinatos a conductores: este viernes se reúnen

El dirigente José Quispe Yupanqui confirmó que el viernes 9 de octubre se juntarán los representantes para decidir si impulsan una paralización en todo el país y otras acciones para defender a los choferes de las mafias extorsivas

Transportistas evalúan nuevo paro nacional en octubre tras asesinatos a conductores: este viernes se reúnen

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

Diputados piden que el titular del Minedu responda por designaciones cuestionadas, el cumplimiento de la ley de pensión a maestros cesantes y el caso de la Sunedu

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Francis Allison asegura que “esto no ha terminado” y pide esperar los resultados finales de la ONPE a la alcaldía de Lima

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

Franco Vidal celebra triunfo de su padre en Ate, se adjudica repunte de Allison y desliza que irá por la Presidencia

ENTRETENIMIENTO

Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

BTS ya está en Lima y ARMY hace cola en San Marcos a días del primer concierto: “¡Adiós, a las carpas!”

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

Elecciones 2026: Mack Donny, Renato Rossini, Leslie Castillo y más: los famosos que buscaron un cargo político, pero no fueron elegidos

Renzo Costa y Thalía Alva se casaron por civil: Magaly Medina también reveló sus planes para 2027 de boda religiosa

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jean Ferrari explotó tras confusión en desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana: “Sacan de contexto”

Resultados de las presentaciones de clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 HOY: así van los partidos de Universitario, San Martín, Regatas y más

Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: canal TV del amistoso de la Noche Regatas 2026

Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo