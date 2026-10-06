¿Pensaba renovar su baño? Trebol y Vainsa vencen a China en Indecopi y bloquean el ingreso de inodoros al Perú: qué pasará con los precios

La norma fijó un pago adicional máximo de 14,3 dólares por unidad para los fabricantes chinos que no colaboraron en la investigación.

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El Indecopi impuso derechos antidumping definitivos a los inodoros de cerámica tipo “one piece” importados desde China. La medida tendrá una vigencia de cinco años y alcanza a los sanitarios convencionales que ingresen al mercado peruano desde ese país.

La entidad concluyó que esos productos se comercializaron a precios inferiores a los de la industria local y que afectaron el desempeño de los fabricantes nacionales.

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La Resolución N° 244-2026/CDB-INDECOPI establece un pago de USD 5,7 por unidad para los productos de Chaozhou Romance Ceramic Technology Co., Ltd.; USD 12,7 para los de Chaozhou Yatao Ceramics Co., Ltd.; y USD 14,3 para Chaozhou Farns Ceramics Industrial Co., Ltd.

El mismo monto de USD 14,3 por unidad se aplicará a las demás empresas exportadoras que no participaron o no colaboraron con la investigación.

Inodoros 'one piece'. La resolución de la entidad no incluye en las sanciones a los inodoros inteligentes ni a las piezas para vehículos recreativos.

Nueva valla arancelaria no alcanza a inodoros inteligentes

La disposición excluye del pago adicional a los inodoros inteligentes y a los fabricados para embarcaciones u otros vehículos recreativos. Indecopi indicó que estos modelos presentan características físicas y funciones distintas a las de los sanitarios convencionales que fabrican las empresas nacionales investigadas.

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Los productos excluidos tienen “características físicas y funcionalidades particulares”, según la resolución.

La investigación se inició en abril de 2025, a pedido de VSI Industrial S.A.C., conocida comercialmente como Vainsa.

Durante el procedimiento también participó Corporación Cerámica S.A., identificada como Trebol. Ambas empresas fueron consideradas como la rama de producción nacional de inodoros de cerámica.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias determinó que los productos peruanos y los importados desde China son similares porque comparten materias primas, procesos de fabricación, usos y canales de comercialización. También ingresan al país bajo las mismas subpartidas arancelarias.

Las empresas peruanas Vainsa y Trebol solicitaron el inicio de la investigación por competencia desleal ante el organismo regulador.

Indecopi detectó márgenes de dumping de entre 15,2% y 45,2%

La evaluación sobre las operaciones comerciales de 2024 concluyó que Romance, Farns y Yatao exportaron inodoros al Perú con márgenes de dumping de 15,2%, 45,2% y 26,8%, respectivamente.

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El dumping ocurre cuando un producto se exporta a un precio menor que su valor normal, lo que puede perjudicar a los productores del país importador.

Indecopi indicó que las importaciones chinas de inodoros de cerámica aumentaron 56,9% entre 2021 y 2024. Solo en 2024, el volumen importado creció 75,9% respecto de 2023 y alcanzó su nivel más alto dentro del periodo analizado.

Los productos chinos ingresaron al mercado peruano con precios “por debajo del costo de producción” de los fabricantes nacionales.

La Comisión señaló que el precio promedio de los inodoros importados desde China se ubicó, en promedio, cerca de 40% por debajo del valor de venta de la producción nacional durante los cuatro años revisados. En 2023 se registró el mayor margen de subvaloración, de 49,8%.

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El volumen de inodoros importados desde el país asiático aumentó un 56,9% en el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ventas y participación de la industria local retrocedieron

La resolución atribuye a las importaciones investigadas una relación directa con el deterioro de varios indicadores de Vainsa y Trebol. La producción nacional cayó 11,7% entre 2021 y 2024, mientras que las ventas internas descendieron 17,6% y la participación de mercado se redujo en 12,6 puntos porcentuales.

El margen de beneficios de la rama de producción nacional también permaneció en terreno negativo en 2024, pese a una mejora frente al año anterior.

La autoridad concluyó que otros factores examinados —como importaciones de terceros países, tipo de cambio, aranceles, demanda interna y cambios en las preferencias de los consumidores— no explicaron el daño observado.

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) recibirá la resolución para aplicar los derechos establecidos. La medida entrará en vigencia esta misma semana.

Vale precisar que la aplicación de los derechos antidumping podría elevar el costo de importación de los inodoros chinos alcanzados por la medida y, eventualmente, trasladarse a los precios de venta al público.