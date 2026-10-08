¿Cansancio, estrés o bajas defensas? Lo que debes saber antes de recurrir a vitaminas por vía intravenosa

Las vitaminas por vía intravenosa elevan las concentraciones sanguíneas de forma transitoria y requieren una evaluación médica previa.(Pexels)

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Las vitaminas por vía intravenosa pueden alcanzar en sangre concentraciones que no se logran con comprimidos, pero no constituyen una respuesta automática para el cansancio, el estrés o la sensación de tener las defensas bajas. Su uso exige una evaluación clínica que identifique la causa de los síntomas, defina la indicación y descarte riesgos.

El doctor Roberto Carrasco, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, explicó que la vitamina C administrada por vena se emplea en dosis mayores que las habituales por vía oral. Mientras una tableta suele contener alrededor de un gramo, una infusión puede incluir entre 7,5 y 15 gramos, según el protocolo y el estado de salud de cada paciente.

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La diferencia se relaciona con la absorción. El organismo regula la cantidad de vitamina C que incorpora a través del sistema digestivo, mientras que la vía intravenosa eleva de forma transitoria las concentraciones plasmáticas. Esa característica ha motivado estudios sobre su posible papel como complemento en escenarios médicos concretos, entre ellos algunas infecciones, heridas y tratamientos oncológicos.

La administración de vitamina C por infusión permite alcanzar dosis de hasta 15 gramos al evitar la regulación del sistema digestivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C intravenosa no reemplaza tratamientos ni diagnósticos

Carrasco señaló que la vitamina C a altas dosis puede formar parte de esquemas complementarios por su participación en procesos vinculados con el colágeno, la cicatrización y la respuesta inmunitaria. Aun así, remarcó que la dosis y la frecuencia no deben definirse por la percepción de cansancio de una persona.

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En pacientes con cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos advierte que la vitamina C intravenosa de alta dosis continúa bajo investigación. Algunos ensayos evaluaron su seguridad y su uso combinado con tratamientos convencionales, pero sus resultados varían según el tipo de tumor, los fármacos administrados y el diseño de cada estudio. No se considera un tratamiento contra el cáncer por sí solo.

La vitamina B12 sí tiene indicaciones médicas establecidas cuando existe un déficit confirmado o problemas de absorción. Esta vitamina interviene en la formación de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, recibirla sin una deficiencia documentada no garantiza más energía ni resuelve por sí mismo un cuadro de fatiga.

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El doctor Roberto Carrasco afirmó que la sensación de agotamiento no debe determinar la cantidad ni la frecuencia del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de una infusión, el diagnóstico es la primera etapa

Antes de recurrir a una infusión de vitaminas, conviene detenerse en algunos aspectos básicos. La fatiga persistente, el estrés o las infecciones frecuentes pueden tener causas diversas, y la administración intravenosa requiere una indicación médica, evaluación previa y condiciones seguras de aplicación.

Consulta médica previa: el cansancio puede relacionarse con anemia, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, infecciones, trastornos tiroideos, diabetes u otras causas. Una infusión no debe retrasar el diagnóstico.

Historia clínica y análisis: el médico debe valorar enfermedades renales, antecedentes de cálculos, sobrecarga de hierro, alergias, medicación en curso y resultados de laboratorio.

Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa: las personas con esta alteración enzimática no deben recibir altas dosis de vitamina C, ya que existe riesgo de hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos.

Enfermedad renal: la administración de dosis altas exige precaución. Se han descrito casos de insuficiencia renal en pacientes con trastornos renales previos.

Lugar y producto: la aplicación debe realizarse en un establecimiento que cumpla condiciones de bioseguridad, con personal entrenado, material estéril y medicamentos conservados según las indicaciones del fabricante.

Carrasco indicó que la vía intravenosa suele utilizarse de forma ambulatoria, aunque el esquema cambia según el diagnóstico. Un paciente con una deficiencia comprobada, una enfermedad crónica o un tratamiento oncológico requiere una valoración distinta a la de alguien que busca aliviar fatiga ocasional.

El especialista también recomendó desconfiar de ofertas sin control médico o de preparados cuya procedencia no pueda verificarse. Antes de aceptar una aplicación, conviene revisar la fecha de vencimiento, el sellado del envase y la identificación del laboratorio.

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La decisión debe partir de una pregunta básica: qué explica el síntoma. Las vitaminas intravenosas pueden tener un lugar en situaciones seleccionadas, pero no sustituyen una consulta ni corrigen todas las causas del agotamiento.