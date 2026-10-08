Perú

¿Cansancio, estrés o bajas defensas? Lo que debes saber antes de recurrir a vitaminas por vía intravenosa

La administración por vena permite dosis elevadas, aunque especialistas advierten que requiere indicación profesional, controles previos y un diagnóstico que explique el malestar

Seis mujeres denuncian a un osteópata por emplear inyecciones ilegales (Pexels)
Las vitaminas por vía intravenosa elevan las concentraciones sanguíneas de forma transitoria y requieren una evaluación médica previa.(Pexels)
Guardar

Las vitaminas por vía intravenosa pueden alcanzar en sangre concentraciones que no se logran con comprimidos, pero no constituyen una respuesta automática para el cansancio, el estrés o la sensación de tener las defensas bajas. Su uso exige una evaluación clínica que identifique la causa de los síntomas, defina la indicación y descarte riesgos.

El doctor Roberto Carrasco, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, explicó que la vitamina C administrada por vena se emplea en dosis mayores que las habituales por vía oral. Mientras una tableta suele contener alrededor de un gramo, una infusión puede incluir entre 7,5 y 15 gramos, según el protocolo y el estado de salud de cada paciente.

PUBLICIDAD

La diferencia se relaciona con la absorción. El organismo regula la cantidad de vitamina C que incorpora a través del sistema digestivo, mientras que la vía intravenosa eleva de forma transitoria las concentraciones plasmáticas. Esa característica ha motivado estudios sobre su posible papel como complemento en escenarios médicos concretos, entre ellos algunas infecciones, heridas y tratamientos oncológicos.

Primer plano de dos mitades de limón amarillo brillante sobre una tabla de madera clara. Se aprecian las secciones de pulpa jugosa y varias semillas
La administración de vitamina C por infusión permite alcanzar dosis de hasta 15 gramos al evitar la regulación del sistema digestivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C intravenosa no reemplaza tratamientos ni diagnósticos

Carrasco señaló que la vitamina C a altas dosis puede formar parte de esquemas complementarios por su participación en procesos vinculados con el colágeno, la cicatrización y la respuesta inmunitaria. Aun así, remarcó que la dosis y la frecuencia no deben definirse por la percepción de cansancio de una persona.

PUBLICIDAD

En pacientes con cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos advierte que la vitamina C intravenosa de alta dosis continúa bajo investigación. Algunos ensayos evaluaron su seguridad y su uso combinado con tratamientos convencionales, pero sus resultados varían según el tipo de tumor, los fármacos administrados y el diseño de cada estudio. No se considera un tratamiento contra el cáncer por sí solo.

La vitamina B12 sí tiene indicaciones médicas establecidas cuando existe un déficit confirmado o problemas de absorción. Esta vitamina interviene en la formación de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, recibirla sin una deficiencia documentada no garantiza más energía ni resuelve por sí mismo un cuadro de fatiga.

Ilustración a lápiz de un médico con bata y estetoscopio que muestra una tableta a una mujer rubia sentada frente a un escritorio.
El doctor Roberto Carrasco afirmó que la sensación de agotamiento no debe determinar la cantidad ni la frecuencia del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de una infusión, el diagnóstico es la primera etapa

Antes de recurrir a una infusión de vitaminas, conviene detenerse en algunos aspectos básicos. La fatiga persistente, el estrés o las infecciones frecuentes pueden tener causas diversas, y la administración intravenosa requiere una indicación médica, evaluación previa y condiciones seguras de aplicación.

  • Consulta médica previa: el cansancio puede relacionarse con anemia, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, infecciones, trastornos tiroideos, diabetes u otras causas. Una infusión no debe retrasar el diagnóstico.
  • Historia clínica y análisis: el médico debe valorar enfermedades renales, antecedentes de cálculos, sobrecarga de hierro, alergias, medicación en curso y resultados de laboratorio.
  • Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa: las personas con esta alteración enzimática no deben recibir altas dosis de vitamina C, ya que existe riesgo de hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos.
  • Enfermedad renal: la administración de dosis altas exige precaución. Se han descrito casos de insuficiencia renal en pacientes con trastornos renales previos.
  • Lugar y producto: la aplicación debe realizarse en un establecimiento que cumpla condiciones de bioseguridad, con personal entrenado, material estéril y medicamentos conservados según las indicaciones del fabricante.

Carrasco indicó que la vía intravenosa suele utilizarse de forma ambulatoria, aunque el esquema cambia según el diagnóstico. Un paciente con una deficiencia comprobada, una enfermedad crónica o un tratamiento oncológico requiere una valoración distinta a la de alguien que busca aliviar fatiga ocasional.

El especialista también recomendó desconfiar de ofertas sin control médico o de preparados cuya procedencia no pueda verificarse. Antes de aceptar una aplicación, conviene revisar la fecha de vencimiento, el sellado del envase y la identificación del laboratorio.

La decisión debe partir de una pregunta básica: qué explica el síntoma. Las vitaminas intravenosas pueden tener un lugar en situaciones seleccionadas, pero no sustituyen una consulta ni corrigen todas las causas del agotamiento.

Temas Relacionados

saludvitaminasalimentación saludableperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barranco advierte que show de drones por BTS “no tiene autorización municipal” pese al permiso del MTC para operar las aeronaves este jueves

Además, señaló que el Barranco Tennis Club, previsto como punto de despegue, permanece clausurado por no contar con Certificado ITSE vigente

Barranco advierte que show de drones por BTS “no tiene autorización municipal” pese al permiso del MTC para operar las aeronaves este jueves

Papa León XIV: arzobispo de Lima confirma encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú

Carlos Castillo detalló que la jornada incluirá un diálogo en la Plaza de Armas, un almuerzo y, por la tarde, el encuentro con los jóvenes, preparado con coreografía y preguntas elaboradas por ellos

Papa León XIV: arzobispo de Lima confirma encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú

Este es el distrito más barato para comprar departamento en Lima Top y Moderna, según datos del BCRP

El análisis del BCRP incluye 12 distritos de Lima Metropolitana y revela dónde el metro cuadrado vale alrededor de US$ 1.510

Este es el distrito más barato para comprar departamento en Lima Top y Moderna, según datos del BCRP

Conciertos de BTS del 9 y 10 de octubre: rutas y paraderos de los 80 buses para el retorno de ARMY

La ATU dispondrá de más de 80 buses gratuitos en cuatro paraderos alrededor del Estadio San Marcos para las funciones del viernes 9 y sábado 10 de octubre. Las unidades conectarán con Lima Norte, Este, Sur, Callao y el Corredor Rojo, mientras el Metropolitano amplía sus horarios y se habilitan rutas alternas para el tránsito vehicular

Conciertos de BTS del 9 y 10 de octubre: rutas y paraderos de los 80 buses para el retorno de ARMY

Informe Planeta Vivo 2026: la fauna silvestre cae 73% y América Latina es la región más golpeada

El análisis elaborado por la Sociedad Zoológica de Londres examinó 35.803 tendencias de 5.790 especies y fue presentado por WWF en Lima el 7 de octubre, en su decimosexta edición anual

Informe Planeta Vivo 2026: la fauna silvestre cae 73% y América Latina es la región más golpeada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Lambayeque tendría segunda vuelta: estos son los candidatos que competirán por la gobernación

ENTRETENIMIENTO

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

Onelia Molina mantiene distancia de Mario Irivarren y reacciona ante un posible regreso a Esto es Guerra

DEPORTES

Se definió la ciudad de altura que jugará Perú por la fecha FIFA: posibles rivales en noviembre

Se definió la ciudad de altura que jugará Perú por la fecha FIFA: posibles rivales en noviembre

Noche de las Pumas 2026: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de Universitario vóley

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del duelo por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario: “La decisión ya estaba tomada”