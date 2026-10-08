Minsa activa alerta amarilla por el papa León XIV: Refuerza hospitales en seis regiones

Minsa declara alerta amarilla en establecimientos de salud por visita del papa León XIV.

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El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en establecimientos de salud de Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao por la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

La medida regirá desde el 1 hasta el 23 de noviembre y alcanza a hospitales, centros de salud y demás servicios bajo jurisdicción de las autoridades sanitarias. La disposición busca reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias durante las actividades vinculadas con la visita papal.

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La decisión figura en la Resolución Ministerial 921-2026/Minsa, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento lleva la firma del ministro de Salud, Luis Dyer, y encarga a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud la difusión, supervisión y evaluación de la medida.

Estas tareas se canalizarán mediante las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las oficinas que cumplan funciones equivalentes.

Ministerio de Salud declara alerta amarilla en todos los establecimientos de salud durante Fiestas Patrias 2025| Andina

Alerta amarilla activa medidas preventivas en hospitales y centros de salud

La alerta amarilla es una fase preventiva que se activa cuando existe información oficial sobre la inminencia o alta probabilidad de un evento adverso, o ante riesgos para la salud pública que todavía no alcanzan un nivel crítico.

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En este caso, el despliegue se vincula con una concentración de personas prevista en varios puntos del país por la agenda del pontífice. La medida no implica la suspensión de la consulta externa ni de las citas programadas, pero exige que los establecimientos organicen sus recursos para atender una eventual mayor demanda.

Dentro de esa preparación, los servicios de salud refuerzan sus canales de comunicación, revisan la disponibilidad de personal y aseguran retenes o turnos de respuesta. También verifican el stock de medicamentos, insumos, ambulancias y equipos necesarios para una atención inmediata.

La coordinación corresponde a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en articulación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y las instancias regionales. El objetivo operativo es mantener a la red lista para actuar si se produce una incidencia.

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Resolución también declara alerta nacional por el fenómeno El Niño

La resolución ministerial también declara alerta amarilla en los establecimientos de salud de todo el país por los efectos del fenómeno El Niño, desde la emisión de la norma hasta el 30 de junio de 2027. A la vez, deja sin efecto la alerta amarilla nacional que se había dispuesto por lluvias intensas mediante la Resolución Ministerial 063-2026/Minsa.

El cambio establece un marco de preparación distinto, con alcance nacional frente a los riesgos asociados al comportamiento climático y con aplicación focalizada en seis jurisdicciones por la visita del papa León XIV.

La Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General recibió el encargo de publicar la norma en la sede digital del Minsa el mismo día de su difusión en El Peruano. Con la resolución, las autoridades sanitarias deberán comunicar las disposiciones al personal y verificar su cumplimiento durante el periodo establecido.

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Los ciudadanos que necesiten atención mantendrán sus servicios habituales, mientras la red sanitaria aplica medidas de organización interna.