Perú aprueba normas para el "uso seguro, responsable y ético" de la IA en el sector salud

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Lima, 6 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) aprobó las normas para el uso "seguro, responsable y ético" de la inteligencia artificial (IA) en el sector sanitario del país, con prioridad en "la privacidad y la protección de los datos sensibles de los pacientes".

El Minsa señaló este martes en un comunicado que la nueva política "regulará el diseño, adquisición y uso de soluciones con IA" y responde al proceso de transformación digital impulsado por el actual gobierno de la derechista Keiko Fujimori.

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Aseguró que se trata de "un paso decisivo hacia la modernización tecnológica del sistema sanitario" peruano, que fue oficializado mediante una resolución ministerial que plantea "aprovechar la innovación tecnológica para mejorar los servicios de salud sin arriesgar los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Su finalidad es orientar el uso de la IA bajo criterios de seguridad, transparencia, inclusión y responsabilidad, con respeto por la dignidad, la privacidad y la igualdad de las personas", remarcó.

En ese sentido, la nueva política "regulará de manera estricta todo el ciclo de vida de cualquier solución basada en IA dentro de la institución, desde su diseño, desarrollo y adquisición, hasta su implementación, operación y eventual retiro", indicó.

Las disposiciones son obligatorias para todos los organismos del Minsa, así como para las personas naturales y proveedores del ministerio, las instituciones de servicios de salud y las administradoras de fondos de aseguramiento en salud en los sistemas administrativos o asistenciales provistos por el ministerio.

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El Minsa aseguró que, de esa manera, se alinea con el reglamento de la Ley 31814, que exige a las entidades públicas contar con políticas institucionales para el uso correcto de la IA y que su Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) efectuará la difusión, implementación, supervisión y asistencia del documento técnico. EFE