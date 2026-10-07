Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

El también presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la Cámara de Diputados dejó fuera instrumentos que el Gobierno considera indispensables, ya no solo seguridad y atención al Fenómeno El Niño, sino también “modernizar el Estado”

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El presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente del Perú, Luis Galarreta, afirmó que las facultades aprobadas por la Cámara de Diputados, que fueron elaboradas por concenso entre cuatro bancadas, no otorgan al Ejecutivo “las herramientas más importantes que el país necesita” a pesar de que estas fueron otorgadas específicamente en materia de seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño.

En un comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, Galarreta señaló su “expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes”.

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Galarreta tambien reconoció el respaldo de las bancadas que permitieron el debate y la votación de la propuesta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, “frente a un sector radical que no quería aprobar nada”, esto en referencia a la bancada de Juntos por el Perú, que buscaba el archivo de la propuesta.

El ministro indicó que el texto que ahora pasará a la Cámara de Senadores dejó fuera otras medidas que también son importantes para el Ejecutivo. “No se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, también no incluye varios puntos”, se indica desde la PCM.

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“Tampoco se han incluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, expresa el comunicado.

El jefe del gabinete afirmó que “el Ejecutivo seguirá utilizando todos los mecanismos que la Constitución y la ley le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar brechas que mejoren la vida de los ciudadanos“.

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

La Cámara de Diputados del Congreso aprobó, en la noche del 6 de octubre, el texto sustitutorio que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por decreto durante 90 días calendario en 20 submaterias repartidas entre seguridad ciudadana y la atención del Fenómeno El Niño.

Un tablero del Congreso de Perú registra 66 votos a favor para delegar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La votación obtuvo 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, tras una jornada que incluyó el rechazo inicial del mismo dictamen y la caída de dos propuestas en minoría. El proyecto fue remitido al Senado e incluyó las siguientes facultades:

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En seguridad ciudadana:

Migración y nacionalidad: modificación del Decreto Legislativo 1350, el Decreto Legislativo 1130 y las leyes de nacionalidad 26574 y 32421, para fortalecer el control migratorio, el registro de información y la lucha contra el fraude en procesos de nacionalización.

Telecomunicaciones y seguridad: cambios a los decretos legislativos 1182, 1338 y 1688 para fortalecer la geolocalización de equipos móviles, el registro y bloqueo de líneas usadas ilícitamente, y las facultades de supervisión de OSIPTEL.

Sistema penitenciario: reforma del Instituto Nacional Penitenciario y de la Ley de la Carrera Especial Penitenciaria, con la posibilidad de ceder cuarteles de las Fuerzas Armadas para su adecuación como establecimientos penitenciarios.

Responsabilidad penal de adolescentes: modificación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incluye el internamiento diferenciado para quienes alcancen la mayoría de edad tras cometer delitos graves.

Delitos informáticos y personas jurídicas: actualización de la Ley de Delitos Informáticos y de la norma sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas vinculadas con crimen organizado.

Criminalidad organizada: fortalecimiento de la respuesta penal frente a extorsión, sicariato, secuestro y bandas criminales, mediante cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, con límites a beneficios como la terminación anticipada.

Desde Chincha, Keiko Fujimori aclara que el respeto a la institucionalidad no es debilidad y advierte que si se niegan las facultades legislativas, se buscarán todos los caminos constitucionales para enfrentar la criminalidad. | Canal N

Facultades orientadas al Fenómeno El Niño:

Ayuda humanitaria directa: facultad del Instituto Nacional de Defensa Civil para entregar bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario de una emergencia.

Simplificación administrativa: eliminación de requisitos duplicados y estandarización de procedimientos equivalentes entre entidades del Estado.

Digitalización estatal: requisitos técnicos de interoperabilidad y seguridad para plataformas públicas, gestión documental y credenciales digitales.

Financiamiento agrario: creación del certificado de cosecha electrónico y optimización de las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar.

Transferencia tecnológica agraria: fortalecimiento del Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) y del Sistema Integrado de Estadística Agraria.

Asociaciones público-privadas: medidas para que el inversionista asuma estudios técnicos y liberación de interferencias en proyectos de infraestructura.

Saneamiento de predios: adquisición, expropiación y regularización de bienes inmuebles requeridos para proyectos de inversión pública.

Bienes estatales: optimización y reversión al Estado de inmuebles de dominio público o privado no utilizados, mediante cambios a los decretos legislativos 1192 y 1439.

Liberación de interferencias: agilización de trámites para la ejecución de obras de infraestructura, con exoneración de autorizaciones municipales en ciertos casos.

Obras por impuestos: ampliación de la Ley 29230 a la gestión del riesgo de desastres y a la construcción de viviendas rurales para población damnificada.

Servicios de agua y saneamiento: modificación del Decreto Legislativo 1280 para garantizar factibilidad de proyectos de vivienda de interés social en zonas afectadas.

Régimen registral especial: procedimientos simplificados para la inscripción de actos y contratos vinculados a proyectos de vivienda de interés social.

Bonos habitacionales: cambios a las leyes del Bono Familiar Habitacional, el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables y el Bono de Arrendamiento para Emergencias.

Acceso al agua potable: ampliación de la Ley 32065 para habilitar soluciones tecnológicas no convencionales en proyectos de vivienda de interés social.