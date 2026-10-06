Diputada de JP desata risas en pleno: “A Keiko Fujimori la vemos haciendo ‘tap-tap a la pantalla’, ¿esa es su preocupación?"

La congresista Catherine Palomino cuestionó al Ejecutivo durante el debate sobre las facultades legislativas y acusó al fujimorismo de haber mantenido una postura obstruccionista frente a gobiernos anteriores

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La diputada de Juntos por el Perú Catherine Palomino protagonizó este martes un tenso intercambio durante el pleno de la Cámara Baja, donde cuestionó a la presidenta Keiko Fujimori durante el debate sobre el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno.

“Dicen que están preocupados por las facultades. Qué raro, ¿no? Vemos una presidenta haciendo ‘tap-tap a la pantalla’. ¿Eso es su preocupación?”, afirmó en alusión a las transmisiones en vivo que la mandataria realiza los fines de semana a través de TikTok y Facebook.

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La frase provocó protestas desde la bancada de Fuerza Popular y risas entre algunos parlamentarios. Palomino continuó su intervención cuestionando que el Gobierno reclame una oposición que no obstaculice su gestión cuando, según sostuvo, el fujimorismo mantuvo una posición confrontacional frente a anteriores administraciones.

“Nos han metido el cuentazo de que están preparados para gobernar. Más pareciera que están haciendo sus prácticas preprofesionales en el Ejecutivo”, afirmó.

La intervención generó protestas y risas en el pleno, mientras la diputada acusaba al fujimorismo de exigir una oposición que no obstaculice su gestión pese a su postura frente a gobiernos anteriores

La legisladora, cercana al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recordó que la hoy senadora Martha Moyano pidió en el Congreso unicameral la vacancia de Castillo apenas dos meses después del inicio de su Gobierno, en diciembre de 2021.

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También mencionó al actual presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, entre los dirigentes fujimoristas que entonces defendían una oposición firme frente al Ejecutivo. “Dos meses no eran suficientes para hablar de vacancia contra un presidente. Dos meses, dos meses que tiene este Gobierno”, señaló.

Acusó al fujimorismo de haber ejercido obstruccionismo durante anteriores gobiernos, reflejado, según afirmó, en 28 ministros censurados o sometidos a estos mecanismos durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), nueve durante el de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y 31 durante el de Castillo.

“Nosotros no somos obstruccionistas, simplemente queremos que sean específicos”, sostuvo.

Palomino centró parte de su intervención en el alcance de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y reclamó que las materias sobre las que el Gobierno pretende legislar sean delimitadas con precisión.

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Palomino recordó el pedido de vacancia contra Pedro Castillo en 2021, promovido por Martha Moyano apenas dos meses después del inicio de su Gobierno, y cuestionó que ahora se reclame más tiempo al actual Ejecutivo

Además, rechazó las declaraciones de Fujimori en las que la mandataria afirma representar la voz de la población. “No, señora presidenta, usted no lleva la voz del pueblo. Usted lleva la voz de los empresarios. Usted lleva la voz de Estados Unidos. Usted lleva la voz de las transnacionales”, afirmó.

La diputada concluyó su intervención cuestionando que el pedido de facultades pueda convertirse en un mecanismo para ampliar el margen de acción del Ejecutivo más allá de lo que autorice el Congreso.

“No metamos el cuentazo de las facultades para querer hacer lo que nos dé la gana, pues acá hay un pueblo que nos está viendo”, concluyó.

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