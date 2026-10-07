Resultados ONPE Amazonas 2026: ¿quién lidera las elecciones para gobernador regional y quiénes pasarían a una eventual segunda vuelta?

Una mano coloca un sello del JNE sobre un mapa de Perú que muestra las regiones de Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín resaltadas. La proclamación se efectuará conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa electoral peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Amazonas muestran una competencia cerrada entre las principales fórmulas que buscan dirigir el Gobierno Regional durante el periodo 2027-2030. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra más del 98 % de las actas procesadas.

Con el avance del escrutinio, Amílcar Díaz, del Partido Democrático Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25.944 % de los votos. Segundo Hernández, del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, figura en la segunda posición con 23.649 %.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos candidatos es reducida frente al porcentaje obtenido por las demás fórmulas. Grimado Vásquez, del Movimiento Regional Victoria Amazonense, registra 22.387 %, mientras que Jabier Julón, de Alianza para el Progreso, alcanza 21.812 %.

De acuerdo con las reglas electorales, el resultado todavía debe pasar por las etapas correspondientes antes de una proclamación definitiva. Si ninguna fórmula llega al 30 % de los votos válidos, las dos candidaturas con mayor respaldo deberán participar en una segunda elección regional.

¿Quién ganó las elecciones regionales en Amazonas?

Amílcar Díaz, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25,944% de los votos, según el avance de la ONPE.

Con el 98.179 % de las actas contabilizadas, Amílcar Díaz, de Somos Perú, se encuentra en el primer lugar de la elección para gobernador regional de Amazonas, con 25.944 %.

Sin embargo, este resultado no permite afirmar que exista un gobernador regional electo de forma definitiva, debido a que ninguna fórmula alcanza por ahora el 30 % de los votos válidos requerido para evitar una segunda elección.

PUBLICIDAD

Resultados ONPE en Amazonas 2026

La actualización de la ONPE registrada a las 8:32:04 p. m. del 6 de octubre de 2026 contempla un total de 1.263 actas. De ellas, 1.240 están contabilizadas, equivalentes al 98.179 %.

Además, 15 actas figuran en condición de “Para envío al JEE”, equivalente al 1.188 %, mientras que ocho permanecen pendientes, lo que representa el 0.633 %.

La ONPE es la entidad encargada de organizar el proceso electoral, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumple funciones de fiscalización y resolución dentro de las etapas electorales.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Somos Perú

El reporte proporcionado de la ONPE muestra los porcentajes de votación, pero no consigna en el material disponible la cantidad exacta de votos correspondiente a cada fórmula. Según el avance de resultados de la ONPE, con el 98.179 % de actas contabilizadas:

PUBLICIDAD

Amílcar Díaz , del Partido Democrático Somos Perú: 25.944 % de los votos.

Segundo Hernández , del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo: 23.649 % .

Grimado Vásquez , del Movimiento Regional Victoria Amazonense: 22.387 % .

Jabier Julón , de Alianza para el Progreso: 21.812 % .

Juntos por el Perú: 5.827 % .

Frente Popular Agrícola FIA del: 0.381 %.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 también se eligieron autoridades municipales. La ONPE precisa que el proceso comprende la elección de 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales a nivel nacional.

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden consultarse en la plataforma oficial de la ONPE destinada a este proceso electoral. El organismo habilitó información sobre las elecciones regionales y municipales, así como los datos correspondientes al procesamiento de actas.

La consulta permite revisar el avance del cómputo conforme las actas pasan por las distintas etapas del procesamiento electoral.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado definitivo de Amazonas dependerá del cierre del cómputo y de la resolución de las actas que permanezcan pendientes u observadas. El JNE contempla dentro del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales las etapas posteriores al escrutinio y las actuaciones de los Jurados Electorales Especiales.

PUBLICIDAD

La legislación establece que, si ninguna fórmula obtiene al menos el 30 % de los votos válidos, las dos candidaturas con mayor votación pasan a una segunda elección. Los votos blancos y nulos no forman parte del cálculo utilizado para determinar ese porcentaje.

Para Amazonas, con los porcentajes registrados hasta las 8:32 p. m. del 6 de octubre, las dos fórmulas ubicadas en los primeros lugares son las de Amílcar Díaz y Segundo Hernández. La definición final de los participantes dependerá del cierre oficial del cómputo y de las resoluciones correspondientes sobre las actas.