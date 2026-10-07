BTS en Lima: estos son los artículos que contiene el paquete VIP para sus conciertos

El paquete de acceso VIP para los conciertos del grupo BTS en Lima incluye una credencial acreditativa y un ventilador portátil conmemorativo.

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El primer concierto de BTS en Lima ya se vive desde las primeras horas del miércoles 7 de octubre. Mientras miles de integrantes de la comunidad ARMY Perú aguardaban en los exteriores del Estadio San Marcos, las asistentes con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La apertura anticipada estuvo dirigida a quienes adquirieron el acceso especial, que incluye la posibilidad de presenciar la prueba de sonido antes del inicio del concierto. El ingreso se habilitó desde las 7:00 para reducir la concentración de personas en las calles próximas al recinto.

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Muchas fanáticas llegaron varias horas antes y otras permanecían en la zona desde días previos. La expectativa por la llegada de BTS a la capital peruana se reflejó en las filas formadas desde la madrugada.

Los asistentes al evento de BTS forman filas y transitan por las cercanías del Estadio San Marcos en Lima para la prueba de sonido.

Las personas con entradas Soundcheck fueron las primeras en pasar los controles y acceder a las instalaciones de la UNMSM. Aunque ya se encuentran dentro del campus, deberán esperar el momento de ingresar al estadio para ubicarse en las zonas asignadas.

La prueba de sonido está prevista para las 14:00. Esta actividad forma parte de la experiencia especial para quienes compraron el paquete VIP, antes de que se abran las puertas para el resto del público.

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Durante la mañana, la producción también organizó a las asistentes con boletos para Campo A, una de las zonas ubicadas más cerca del escenario. La separación de filas buscó facilitar el desplazamiento del público y mantener el orden antes de la apertura general.

Las primeras asistentes que lograron ingresar compartieron videos en TikTok y otras plataformas. En esas publicaciones mostraron el contenido del paquete VIP de BTS, que incluye artículos exclusivos vinculados con la fecha en Lima.

Una persona muestra los objetos incluidos en el paquete VIP de BTS en Perú sobre un área de césped. En el video se observan artículos promocionales del grupo de K-pop, entre ellos una etiqueta roja para equipaje, un llavero de metal, empaques oficiales y tarjetas de la gira mundial.

El kit se entrega dentro de una bolsa especial y reúne objetos pensados como recuerdo del concierto. Entre ellos figura un ventilador portátil, un accesorio útil para las horas de espera dentro y fuera del recinto.

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También contiene un sticker holográfico, una etiqueta para equipaje y un bloc de notas adhesivas o post it. Las imágenes difundidas por las propias asistentes permitieron ver los diseños de cada elemento.

El paquete incorpora, además, un llavero de metal y un lanyard correspondiente al acceso Soundcheck. La cinta portaidentificación es uno de los artículos que identifica a quienes accedieron a esta modalidad de entrada para los conciertos de BTS.

Un paquete promocional VIP de BTS para sus presentaciones en Lima incluye notas adhesivas, pegatinas holográficas, llaveros, identificadores de maletas y ventiladores portátiles.

El concierto de este miércoles será el primero de los tres que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima. Las otras dos presentaciones están programadas para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, en el mismo escenario.

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¿A qué hora será el ingreso para las demás zonas del concierto de BTS en Lima?

El ingreso para el público de campo comenzará a las 16:00, de acuerdo con la información difundida por Live Nation. A partir de esa hora podrán entrar las personas con entradas para Campo A y los otros sectores de pie del estadio.

Las puertas para las tribunas abrirán a las 17:00, una hora después. La organización recordó que todos los asientos de tribuna son numerados, por lo que recomendó a quienes tengan boletos para esas ubicaciones no acudir antes de las 16:00.

El ingreso escalonado busca ordenar el flujo de asistentes antes de la presentación. Desde temprano, el perímetro de la UNMSM concentró a seguidoras que llegaron con pancartas, accesorios alusivos a BTS y bolsas para guardar sus pertenencias.

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Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

El show de BTS en el Estadio San Marcos está programado para las 20:00. Antes, las asistentes con acceso Soundcheck podrán participar de la prueba de sonido, prevista para las 14:00.

La primera fecha reunirá a miles de integrantes de ARMY Perú, que aguardan el inicio del espectáculo después de una jornada marcada por el ingreso anticipado, la entrega de paquetes VIP y la organización de las distintas zonas del recinto.