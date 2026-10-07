Perú

BTS en Lima: estos son los artículos que contiene el paquete VIP para sus conciertos

A través de las redes sociales, parte de la comunidad ARMY que ya está dentro del recinto mostró lo que viene en el paquete especial

Una credencial VIP transparente con cinta roja y una mano que sostiene un mini ventilador eléctrico portátil blanco
El paquete de acceso VIP para los conciertos del grupo BTS en Lima incluye una credencial acreditativa y un ventilador portátil conmemorativo.
Guardar

El primer concierto de BTS en Lima ya se vive desde las primeras horas del miércoles 7 de octubre. Mientras miles de integrantes de la comunidad ARMY Perú aguardaban en los exteriores del Estadio San Marcos, las asistentes con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La apertura anticipada estuvo dirigida a quienes adquirieron el acceso especial, que incluye la posibilidad de presenciar la prueba de sonido antes del inicio del concierto. El ingreso se habilitó desde las 7:00 para reducir la concentración de personas en las calles próximas al recinto.

PUBLICIDAD

Muchas fanáticas llegaron varias horas antes y otras permanecían en la zona desde días previos. La expectativa por la llegada de BTS a la capital peruana se reflejó en las filas formadas desde la madrugada.

Un grupo de jóvenes formadas en una fila y una vista aérea de una calle con transeúntes, automóviles y un autobús
Los asistentes al evento de BTS forman filas y transitan por las cercanías del Estadio San Marcos en Lima para la prueba de sonido.

Las personas con entradas Soundcheck fueron las primeras en pasar los controles y acceder a las instalaciones de la UNMSM. Aunque ya se encuentran dentro del campus, deberán esperar el momento de ingresar al estadio para ubicarse en las zonas asignadas.

La prueba de sonido está prevista para las 14:00. Esta actividad forma parte de la experiencia especial para quienes compraron el paquete VIP, antes de que se abran las puertas para el resto del público.

PUBLICIDAD

Durante la mañana, la producción también organizó a las asistentes con boletos para Campo A, una de las zonas ubicadas más cerca del escenario. La separación de filas buscó facilitar el desplazamiento del público y mantener el orden antes de la apertura general.

Las primeras asistentes que lograron ingresar compartieron videos en TikTok y otras plataformas. En esas publicaciones mostraron el contenido del paquete VIP de BTS, que incluye artículos exclusivos vinculados con la fecha en Lima.

Una persona muestra los objetos incluidos en el paquete VIP de BTS en Perú sobre un área de césped. En el video se observan artículos promocionales del grupo de K-pop, entre ellos una etiqueta roja para equipaje, un llavero de metal, empaques oficiales y tarjetas de la gira mundial.

El kit se entrega dentro de una bolsa especial y reúne objetos pensados como recuerdo del concierto. Entre ellos figura un ventilador portátil, un accesorio útil para las horas de espera dentro y fuera del recinto.

También contiene un sticker holográfico, una etiqueta para equipaje y un bloc de notas adhesivas o post it. Las imágenes difundidas por las propias asistentes permitieron ver los diseños de cada elemento.

El paquete incorpora, además, un llavero de metal y un lanyard correspondiente al acceso Soundcheck. La cinta portaidentificación es uno de los artículos que identifica a quienes accedieron a esta modalidad de entrada para los conciertos de BTS.

Varias manos sostienen artículos promocionales empaquetados de BTS, como notas adhesivas, un llavero de metal, pegatinas y un ventilador
Un paquete promocional VIP de BTS para sus presentaciones en Lima incluye notas adhesivas, pegatinas holográficas, llaveros, identificadores de maletas y ventiladores portátiles.

El concierto de este miércoles será el primero de los tres que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima. Las otras dos presentaciones están programadas para el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, en el mismo escenario.

¿A qué hora será el ingreso para las demás zonas del concierto de BTS en Lima?

El ingreso para el público de campo comenzará a las 16:00, de acuerdo con la información difundida por Live Nation. A partir de esa hora podrán entrar las personas con entradas para Campo A y los otros sectores de pie del estadio.

Las puertas para las tribunas abrirán a las 17:00, una hora después. La organización recordó que todos los asientos de tribuna son numerados, por lo que recomendó a quienes tengan boletos para esas ubicaciones no acudir antes de las 16:00.

El ingreso escalonado busca ordenar el flujo de asistentes antes de la presentación. Desde temprano, el perímetro de la UNMSM concentró a seguidoras que llegaron con pancartas, accesorios alusivos a BTS y bolsas para guardar sus pertenencias.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos
Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

El show de BTS en el Estadio San Marcos está programado para las 20:00. Antes, las asistentes con acceso Soundcheck podrán participar de la prueba de sonido, prevista para las 14:00.

La primera fecha reunirá a miles de integrantes de ARMY Perú, que aguardan el inicio del espectáculo después de una jornada marcada por el ingreso anticipado, la entrega de paquetes VIP y la organización de las distintas zonas del recinto.

Temas Relacionados

BTS en LimaBTSPaquete VIPperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Metro de Lima suma un tren decorado por el cumpleaños de Jimin en medio de la fiesta de ARMY por los conciertos de BTS

El vagón de la Línea 1 se suma a drones, parapentes y proyecciones organizados por los fans en distintos puntos de la ciudad previo a las tres presentaciones del grupo en el Estadio San Marcos

Metro de Lima suma un tren decorado por el cumpleaños de Jimin en medio de la fiesta de ARMY por los conciertos de BTS

BTS en Lima: ¿Cuáles son los productos peruanos más consumidos en Corea del Sur, el país de RM y compañía?

Los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos podrían generar un impacto económico de hasta 200 millones de soles en Lima. Pero las relaciones no quedan ahí

BTS en Lima: ¿Cuáles son los productos peruanos más consumidos en Corea del Sur, el país de RM y compañía?

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El ‘Clásico del Pacífico’ será el primer reto de la selección peruana en el torneo internacional en busca de un boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”

La capitana del club de Chorrillos habló sobre la reciente incorporación de la armadora brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

Buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

DEPORTES

Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”

Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”

Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana: “No nos huev...s”

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio: “Necesitamos más tiempo”