Los ingresos consolidados de UNACEM sumaron S/ 5.820,7 millones a septiembre pese al alza de 18% en el costo de ventas.

Guardar

UNACEM Corp redujo en 50,5% su utilidad neta consolidada entre enero y septiembre de 2026, pese a que sus ingresos aumentaron 11,7% durante el mismo período. La compañía acumuló ganancias por S/ 166,7 millones, frente a los S/ 336,6 millones registrados un año antes, afectada por el encarecimiento de la electricidad, los fletes, el mantenimiento y las pérdidas por tipo de cambio.

La utilidad atribuible a los accionistas de UNACEM alcanzó S/ 180,5 millones en los primeros nueve meses del año, una caída de 45,1% frente a los S/ 328,5 millones de 2025. La diferencia entre ambos resultados responde a que las participaciones no controladoras pasaron de una ganancia de S/ 8,1 millones a una pérdida de S/ 13,8 millones.

PUBLICIDAD

El deterioro se acentuó en el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, el grupo registró una pérdida neta consolidada de S/ 7,7 millones, luego de haber obtenido una ganancia de S/ 119 millones en el mismo período de 2025.

El encarecimiento de la electricidad, los fletes y el mantenimiento redujo el margen bruto de la empresa a 20,3%.

Los costos crecieron más rápido que los ingresos

Los ingresos consolidados llegaron a S/ 5.820,7 millones hasta septiembre, frente a S/ 5.211,6 millones en igual lapso del año anterior. Sin embargo, el costo de ventas subió 18%, hasta S/ 4.638,1 millones, por encima del avance de la facturación.

La diferencia redujo la ganancia bruta de S/ 1.281,8 millones a S/ 1.182,6 millones. El margen bruto pasó de 24,6% a 20,3%.

Entre las mayores presiones figuraron el gasto en electricidad, que aumentó en S/ 354,9 millones; los fletes y transportes, con un alza de S/ 175,7 millones; el mantenimiento, que sumó S/ 55,8 millones adicionales; y otros gastos de fabricación.

PUBLICIDAD

La utilidad operativa descendió 21,4%, de S/ 765,6 millones a S/ 602 millones. Los gastos de ventas crecieron 18,9%, mientras que otros ingresos y gastos operativos pasaron de una pérdida neta de S/ 0,9 millones a una de S/ 35,8 millones.

UNACEM Perú concentró el 45,2% del mercado nacional de cemento y mantuvo el liderazgo en la zona centro del país.

CELEPSA pasó de ganancias a pérdidas

El negocio de generación eléctrica fue el principal factor de deterioro. El segmento, que reúne a Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA) y sus subsidiarias, pasó de una utilidad neta de S/ 93,1 millones en los primeros nueve meses de 2025 a una pérdida de S/ 12,3 millones este año.

Los ingresos de energía y potencia aumentaron de S/ 539,5 millones a S/ 842,6 millones. No obstante, los mayores costos de adquisición de electricidad en el mercado spot redujeron los márgenes. La compañía había informado que enfrentó menor disponibilidad hídrica y eólica, factores que elevaron el costo de abastecimiento.

PUBLICIDAD

El resultado cambiario también agravó la caída. El grupo pasó de una ganancia neta por tipo de cambio de S/ 56,2 millones en 2025 a una pérdida de S/ 20,8 millones en 2026. UNACEM mantiene una posición neta pasiva en dólares de alrededor de USD 236 millones.

Al 30 de septiembre, el grupo acumulaba pasivos financieros por S/ 5.405 millones y un capital de trabajo negativo de S/ 916 millones. CELEPSA y UNACEM North America incumplieron indicadores de apalancamiento pactados con bancos y gestionaban dispensas con sus acreedores.

CELEPSA opera desde 2010 y aporta 544 MW de potencia efectiva al sistema eléctrico peruano (SEIN) mediante las hidroeléctricas El Platanal y Marañón, además de la térmica Santo Domingo de los Olleros, adquirida con Termochilca en 2023.

PUBLICIDAD

CELEPSA es la empresa de generación eléctrica de UNACEM Corp y forma parte de su segmento de energía.

UNACEM conserva el liderazgo en un mercado concentrado

UNACEM Perú mantenía una participación de 45,2% del mercado nacional de cemento al 31 de marzo de 2026, según información sectorial incluida en documentos de Cementos Pacasmayo.

Cementos Pacasmayo, controlada por Holcim desde marzo, concentraba 22,5%; Yura, del Grupo Gloria, 19,1%; y Holcim Perú, con operaciones distintas a Pacasmayo, 2,1%. Cementos Inca tenía 4,7%, Cemex 2,8% y las importaciones 3,4%. La competencia se distribuye por regiones: UNACEM lidera el centro, Pacasmayo el norte y Yura el sur.