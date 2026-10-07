Perú

BTS en Lima: ¿Cuáles son los productos peruanos más consumidos en Corea del Sur, el país de RM y compañía?

Los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos podrían generar un impacto económico de hasta 200 millones de soles en Lima. Pero las relaciones no quedan ahí

Siete hombres vestidos de blanco posan en un escenario rodeados de luces moradas ante un público multitudinario.
BTS. Corea del Sur es el cuarto socio comercial de Perú en Asia y el intercambio bilateral dejó un superávit de USD 1.490 millones para el país en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de BTS a Lima ha desatado la expectativa de miles de seguidores que esperan los tres conciertos de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos. La agrupación, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, se presentará este 7, 9 y 10 de octubre ante un público que, según las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), alcanzaría las 118 mil personas entre las tres fechas.

La visita del grupo también activó el consumo alrededor del espectáculo. La CCL estima que los conciertos podrían movilizar entre S/150 millones y S/200 millones por la venta de entradas y el gasto en transporte, hospedaje, alimentación, comercio, merchandising y otros servicios.

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Sin embargo, la relación entre Perú y Corea del Sur no se limita a lo artístico. El intercambio comercial bilateral alcanzó USD 2.882 millones en 2025, un aumento de 6,5% frente al año anterior, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Perú exporta al mercado surcoreano principalmente minerales, gas natural y productos pesqueros, mientras que importa vehículos, maquinaria, combustibles e insumos industriales. La balanza comercial dejó un saldo favorable de USD 1.490 millones para Perú.

MINCETUR - exportaciones
El intercambio comercial entre Perú y Corea del Sur alcanzó los 2.882 millones de dólares en 2025.

La pota, el cobre y el gas natural lideran las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas a Corea del Sur sumaron USD 2.186 millones en 2025, un alza de 7,4% interanual. Las importaciones desde ese país llegaron a USD 696 millones, 3,8% más que en 2024.

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Aunque el intercambio se recuperó después de dos años de caídas, todavía se ubicó debajo del máximo de USD 3.811 millones alcanzado en 2021.

Los productos minero-energéticos concentraron el 78% de los envíos peruanos hacia Corea del Sur. El cobre se mantuvo como el principal producto de exportación, con el 24% del total, pese a que sus ventas cayeron 23,6% en 2025.

pota - calamar gigante - pesca
Los envíos del sector pesquero peruano a Corea del Sur aumentaron un 137 por ciento tras el incremento en las ventas de pota.

Los hidrocarburos aportaron USD 412 millones, 4,4% más que el año anterior, por el aumento de las ventas de gas natural y nafta. La minería, en conjunto, sumó USD 1.291 millones, un retroceso de 2,8%.

La pesca fue el sector que explicó el rebote comercial. Los envíos pesqueros crecieron 137% y alcanzaron USD 310 millones. La pota lideró ese avance: las exportaciones de este producto aumentaron 299%, hasta USD 227 millones.

Corea del Sur fue el tercer destino de la pota peruana y concentró el 16% de sus exportaciones. Perú, a su vez, es el segundo proveedor de ese producto en el mercado surcoreano, con una participación de 26% de sus importaciones.

También aumentaron los envíos de langostino, en 30,5%, y de filete de pescado, en 3,4%. En cambio, la agroexportación cayó 5,4%, afectada por menores ventas de café sin tostar, uvas, hortalizas y frutas.

Europa, a la fecha, es el continente con mayor admiración por el cacao y sus derivados peruanos, pues aglomera el 34 % de las exportaciones.
Europa, a la fecha, es el continente con mayor admiración por el cacao y sus derivados peruanos, pues aglomera el 34 % de las exportaciones.

Corea del Sur vende maquinaria, vehículos y combustibles a Perú

La relación comercial es complementaria. Mientras Perú exporta materias primas y alimentos, Corea del Sur vende bienes industriales y de consumo al mercado peruano.

Las importaciones peruanas de hidrocarburos procedentes de Corea del Sur crecieron 145,3% en 2025 y llegaron a USD 39 millones. El aumento respondió, sobre todo, a las compras de diésel, que sumaron USD 24 millones.

La industria pesada avanzó 34,6%, impulsada por mayores compras de palas mecánicas y cargadoras. También crecieron las importaciones de productos farmacéuticos y químicos.

La industria automotriz, en cambio, cayó 1,8%. Las compras de automóviles descendieron 24,8%, aunque los vehículos destinados al transporte de mercancías aumentaron 39,8%.

Corea del Sur aportó el 3% de los vehículos importados por Perú en 2025 y se ubicó como el noveno proveedor mundial. Su participación se redujo frente a la registrada en 2014, ante el avance de China, los países del Mercosur, Japón, Estados Unidos e India.

Una mano sobre un timón de automovil
Corea del Sur se ubicó como el noveno proveedor mundial de vehículos para el mercado peruano en 2025.

¿Los BTS podrían consumir productos peruanos en Corea del Sur?

La llegada de BTS abrió una conexión gastronómica concreta con Perú. V, cuyo nombre es Kim Taehyung, compartió en Weverse que había probado ceviche en Lima y destacó uno de sus acompañamientos.

“Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió el cantante. En una publicación en Instagram también se observó una mesa con causa, arroz con mariscos, pulpo a la parrilla, suspiro a la limeña y crema volteada.

No hay información oficial que permita identificar si los integrantes de BTS consumen otros productos peruanos en su país de origen. La afinidad por la comida marina, de todos modos, trasciende en el comercio.

Corea del Sur compra pota, langostino, filete de pescado, gas natural, cobre y otros bienes peruanos. En los productos agropecuarios, Perú tiene una participación relevante en las importaciones surcoreanas de palta, uva y mango.

La palta representa el 53% de las importaciones coreanas de ese producto. En uva y mango, la participación llega al 19% en cada caso. Perú también tiene espacio para aumentar sus ventas de plátano, café, langostino y harina de pescado.

Además, entre los productos que Perú vende a otros mercados, pero todavía no coloca en Corea del Sur, figuran el azúcar, el arándano, el aceite de palma, el aceite de oliva, las telas sin tejer, los neumáticos y las ovas.

El arribo de BTS marca la primera visita del grupo completo a Perú y reúne a unas 118 mil personas en tres conciertos, según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo
El arribo de BTS marca la primera visita del grupo completo a Perú y reúne a unas 118 mil personas en tres conciertos, según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos

BTS se presentará en Lima este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre como parte de su gira BTS World Tour Arirang. Los conciertos se realizarán en el Estadio San Marcos.

La CCL proyecta que las tres fechas recibirán a 118 mil asistentes. El cálculo considera un ticket promedio de S/844, con alrededor de S/100 millones en venta de entradas.

El resto del movimiento económico corresponde a gastos asociados al evento, como restaurantes, transporte, alojamiento, comercio y servicios para el público que llega desde otras ciudades y países.

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