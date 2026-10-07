Un boom: la llegada de BTS a Lima por tres conciertos activa el turismo musical en el Perú

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos de Lima el 7, 9 y 10 de octubre dentro de la modalidad del turismo musical. (Infobae)

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La llegada de BTS a Lima para los tres conciertos en el Estadio San Marcos pone al Perú en el centro de la agenda el turismo musical, una modalidad que reúne viajes, espectáculos en vivo y actividades vinculadas con la gastronomía, la cultura y los atractivos de cada destino. Las primera de sus presentaciones en vivo arranca hoy, 7 de octubre.

Según el estudio “Turismo musical y el efecto BTS”, elaborado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), la expectativa por los recitales se reflejó en las plataformas de venta de entradas. El relevamiento registró más de 521 mil usuarios en las colas virtuales para adquirir localidades y un ticket promedio de S/ 844 por persona.

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Los datos permiten dimensionar el interés que generan las presentaciones de la agrupación surcoreana y el gasto que parte de su público está dispuesta a destinar a los espectáculos. Para el sector turístico, el desafío consiste en vincular esa demanda con servicios y actividades que acompañen la estadía de quienes viajen a la capital.

La venta de entradas para los recitales de BTS registró más de 521 mil usuarios en colas virtuales con un precio promedio de 844 soles.

Seis de cada diez

El informe de PROMPERÚ sitúa la visita de BTS dentro de una tendencia internacional en la que los conciertos influyen en la elección de destinos. El estudio señala que seis de cada diez fanáticos viajan todos los años para asistir a eventos musicales.

La música también ocupa un lugar relevante en la identificación personal de los seguidores. De acuerdo con la investigación, el 85% considera que la música es una parte esencial de su identidad. Esa relación entre artista, audiencia y desplazamiento puede impulsar viajes dentro de un país o hacia el exterior.

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Los tres recitales previstos en el Estadio San Marcos coinciden con una oportunidad para que los visitantes incorporen otros planes durante su paso por Lima. La gastronomía, los espacios culturales y los recorridos urbanos forman parte de las alternativas que podrían complementar la asistencia a los conciertos.

Un estudio de PROMPERÚ señala que seis de cada diez fanáticos viajan todos los años para asistir a eventos musicales.

Las experiencias

El perfil relevado por PROMPERÚ muestra una preferencia por las vivencias presenciales. El 80% de los consultados prefiere invertir en experiencias antes que en bienes materiales, mientras que el 93% valora más las vivencias reales que las digitales.

Esa inclinación puede traducirse en una demanda de servicios que se adapten a los días de los shows. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías cuentan con la posibilidad de ofrecer opciones compatibles con los horarios de las presentaciones, así como alternativas para distintos presupuestos.

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Las rutas gastronómicas, las visitas a espacios culturales y los recorridos por la ciudad aparecen entre las propuestas que pueden integrarse a una estadía vinculada con la música en vivo. El objetivo es que el viaje no se limite a la asistencia al recital y que los visitantes encuentren opciones para utilizar el tiempo disponible antes o después de cada fecha.

“Yet to Come”, “Permission to Dance on Stage – LA” y “Monuments: Beyond The Star” repasan distintas etapas de la carrera del grupo

La música en vivo

El componente colectivo ocupa un lugar destacado entre quienes viajan por un artista. El informe indica que el 77% de los asistentes afirma que la multitud le permite sentirse parte de una comunidad. A su vez, el 84% sostiene que la música en vivo une a las personas más allá de las fronteras.

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Estos datos plantean la posibilidad de desarrollar actividades para grupos de seguidores que asisten a los conciertos como parte de una experiencia compartida. Las propuestas pueden incluir espacios de encuentro, circuitos pensados para visitantes y actividades que faciliten el conocimiento de la ciudad.

La llegada de seguidores de BTS también puede impulsar una mayor demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y servicios turísticos. La oferta, según el estudio, deberá considerar tanto los horarios de las presentaciones como las necesidades de quienes arriben a Lima por períodos breves.

Corea del Sur

Como antecedente, PROMPERÚ señala que cerca de 800 mil turistas extranjeros visitan Corea del Sur motivados por BTS. El caso ilustra el vínculo que puede establecerse entre el interés por una agrupación musical y el acercamiento a la cultura, los atractivos y la identidad de un país.

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En el caso de Lima, los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre colocan a la ciudad ante la posibilidad de ampliar la experiencia de quienes lleguen por los espectáculos. El patrimonio, la cocina local y las propuestas urbanas forman parte de los elementos que podrían acompañar la visita del público convocado por la banda surcoreana.