BTS cambia horarario del Metropolitano: rutas B y C operarán hasta medianoche por conciertos en San Marcos

Metropolitano extiende horario de las rutas B y C por conciertos de BTS.

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Las rutas B y C del Metropolitano ampliarán su horario hasta la medianoche durante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la medida regirá el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, fechas en que se prevé una salida masiva del público al terminar cada presentación.

El anuncio busca ordenar el retorno de las asistentes hacia distintos puntos de la capital después de los espectáculos. La entidad señaló que las troncales extenderán sus recorridos habituales en las estaciones regulares, con unidades disponibles para trasladar a los pasajeros una vez que termine el evento.

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La disposición forma parte del operativo de movilidad previsto alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y sus accesos.

Rutas B y C operarán hasta medianoche en tres fechas

En las tres jornadas, los servicios B y C del Metropolitano mantendrán la atención hasta las 00:00 en sus paraderos regulares. La ruta B conecta sectores de Lima Norte, mientras que la ruta C atiende viajes hacia Lima Sur.

La ampliación permitirá que quienes salgan del recinto encuentren una alternativa dentro del sistema troncal después de los conciertos de BTS en Lima, sin depender únicamente de los servicios que circulan en horario regular.

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Para las fechas del viernes 9 y sábado 10, el esquema incorpora el servicio nocturno Lechucero. Luego del cierre del horario ampliado, estos buses iniciarán sus recorridos desde las 00:00 y los concluirán a las 4:00. La ATU precisó que la alternativa funcionará en los paraderos establecidos para ese servicio. Las asistentes deberán verificar las rutas y puntos disponibles antes de iniciar el trayecto de regreso.

La recomendación oficial es planificar el retorno antes de ingresar al estadio y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona. La entidad pidió usar transporte público autorizado y evitar vehículos informales.

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Metropolitano extiende horario de las rutas B y C por conciertos de BTS.

Más de 80 buses gratuitos reforzarán el retorno desde el Estadio San Marcos

Además del horario extendido, la ATU habilitará más de 80 buses gratuitos al finalizar cada concierto. Las unidades partirán desde cuatro puntos de embarque situados en los alrededores del recinto y trasladarán al público hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao. Los paraderos estarán identificados y contarán con espacios diferenciados para el despacho de los vehículos, según el destino de cada pasajera.

Para Lima Norte, el servicio incluirá recorridos hacia San Martín de Porres y Los Olivos. Quienes se dirijan a Lima Este podrán usar unidades con destino a San Juan de Lurigancho y el centro de Lima. También habrá opciones hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en Lima Sur, además de rutas al Callao. El Corredor Rojo se sumará al operativo en esas jornadas.

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Personal de la ATU orientará a las asistentes tras cada presentación para ordenar el abordaje de los buses según el destino. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones difundió la medida y pidió organizar el viaje con anticipación.