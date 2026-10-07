BTS: 180 buses estarán disponibles para facilitar el regreso de los fanáticos tras los conciertos

Un total de 17 empresas de transporte participarán en el operativo especial dispuesto para las tres presentaciones de BTS en Lima - Créditos: Andina/Andrés Valle/ATU.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ampliará de 80 a 180 buses la oferta de transporte destinada al retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La medida contempla la participación de 17 empresas que pondrán sus unidades a disposición del público al término de las presentaciones programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Los vehículos estarán distribuidos en puntos estratégicos ubicados en los alrededores del recinto universitario, desde donde partirán hacia diferentes sectores de Lima Metropolitana y el Callao. De esta manera, los espectadores contarán con alternativas para movilizarse hacia Lima norte, Lima este, Lima sur y otras zonas de la capital una vez finalizados los espectáculos.

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El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anunció el incremento de la flota durante una conferencia de prensa organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante la actividad también se informaron las acciones previstas para controlar el ingreso y la salida de los asistentes, prevenir riesgos y atender eventuales emergencias durante las jornadas musicales.

El cruce de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo contará con servicios hacia Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo - Créditos: ATU.

Según explicó el funcionario, las unidades serán ubicadas estratégicamente en distintos puntos cercanos al estadio. Desde estos espacios se habilitarán servicios con recorridos establecidos hacia diversos distritos, con el propósito de facilitar el desplazamiento del público después de cada presentación.

Uno de los principales puntos de embarque estará situado en la intersección de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo. En esta zona se ofrecerán servicios con dirección a Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo. A esta alternativa se sumarán unidades del corredor Rojo, que estarán disponibles en la avenida Universitaria y continuarán por La Marina con dirección a Ate.

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Para los usuarios que se dirijan hacia Lima norte, estarán disponibles los servicios de J. C. Bus, El Rápido, Translima, Realidad Express, CKF “La F”, Nueva América y Palmari “La P”. Las rutas asignadas son 1337, 1022, 1159, 1031, 1008, 1021, 1023 y 1019, respectivamente, con recorridos hacia San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de esa zona.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao coordinará con la Policía Nacional la salida ordenada de los buses para facilitar el retorno seguro de los asistentes y sus familiares - Créditos: ATU.

En Lima Este, los pasajeros podrán utilizar los recorridos de Milenium, Satélite y Trans Service Canadá. Estas compañías operarán mediante las rutas 1256, 1132 y 1279, con destinos hacia San Juan de Lurigancho y el Centro de Lima.

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Para Lima Sur, la operación especial incluirá a Expreso Doce, Aquarius, Guadulfo, Safrasa “La 40” y Córdova y Paucar “La V”. Sus unidades corresponderán a las rutas 1478, 1482, 1253, 1236 y 1182, con recorridos hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Los asistentes que tengan como destino el Callao también contarán con opciones de traslado. En este caso, participarán Señor del Mar, mediante la ruta 1133, y Avagon, con el servicio correspondiente a la ruta 1445.

El operativo contará además con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, que colaborará en la organización de los espacios destinados a la salida de los vehículos. La coordinación busca ordenar el desplazamiento de los espectadores y sus familiares en los alrededores del estadio una vez culminadas las presentaciones.

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“Son 17 empresas de transporte que han respondido al pedido de la ATU y que están poniendo esta flota a disposición de la ciudad. Con el apoyo de la Policía Nacional, contaremos con espacios para que los buses puedan salir de manera ordenada y segura con los asistentes y sus familiares”, afirmó Hernández.