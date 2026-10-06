Perú

ATU anuncia buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

A través de las redes sociales, el MTC anunció este beneficio para las asistentes a los shows en Lima

Siete hombres de espalda colocados frente a tres símbolos rojos de autobuses y un cartel con el texto ARMY, tu regreso tendrá buses
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementará buses para facilitar el retorno de los asistentes al concierto del grupo BTS.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitará más de 80 buses gratuitos para el retorno de las asistentes a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, previstos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

El servicio se activará al finalizar cada presentación y buscará facilitar la salida del público hacia distintos distritos de Lima y el Callao. La medida contempla cuatro puntos de embarque en los alrededores del recinto.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó la disposición a través de sus redes sociales. La entidad pidió a las personas que asistirán a los shows que organicen su viaje de regreso con anticipación.

Los paraderos estarán identificados y contarán con áreas separadas para el despacho de unidades. Personal de la ATU orientará a las asistentes cuando termine cada concierto para ordenar el acceso a los buses según cada destino.

Los miembros del grupo BTS con trajes formales frente a la imagen de un estadio iluminado de rojo con multitud de asistentes.
Los integrantes del grupo musical BTS aparecen trajeados en primer plano sobre la imagen difuminada de un estadio repleto de espectadores durante un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutas conectarán el Estadio San Marcos con Lima Norte, Este, Sur y Callao

Las personas que se dirijan a Lima Norte podrán abordar buses con destino a San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de esa zona. El servicio incluirá unidades de J.C. Bus, ruta 1337; El Rápido, ruta 1022; Translima, con las rutas 1159 y 1031; Realidad Express, ruta 1008; CKF “La F”, ruta 1021; Nueva América, ruta 1023; y Palmari “La P”, ruta 1019.

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Para el traslado a Lima Este, estarán disponibles los servicios de Milenium, ruta 1256; Satélite, ruta 1132; y Trans Service Canadá, ruta 1279. Estas opciones permitirán llegar a San Juan de Lurigancho y al centro de Lima.

La oferta de buses gratuitos también incluirá recorridos hacia Lima Sur. Las rutas tendrán como destino Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, con unidades de Expreso Doce, ruta 1478; Aquarius, ruta 1482; Guadulfo, ruta 1253; Safrasa “La 40”, ruta 1236; y Córdova y Paucar “La V”, ruta 1182.

Mapa del entorno del Estadio San Marcos con líneas de colores para desvíos y una tabla con rutas y destinos de transporte público
Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas, desvíos y paraderos del transporte público cercanos al Estadio San Marcos en Lima.

Quienes tengan como destino el Callao contarán con los vehículos de Señor del Mar, ruta 1133, y Avagon, ruta 1445.

A estas alternativas se sumará el Corredor Rojo, que facilitará el desplazamiento de las asistentes hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros distritos comprendidos en su ruta.

La ATU recomendó ubicar previamente los puntos de embarque antes de ingresar al Estadio San Marcos. Al culminar los conciertos de BTS, las asistentes deberán seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona.

El organismo también exhortó a utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar vehículos informales. El objetivo es que la salida del público se realice con orden después de cada una de las tres fechas programadas.

Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos
Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos

Durante las jornadas del miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, la ATU coordinará el monitoreo del servicio en las vías cercanas al Estadio San Marcos. El operativo se concentrará en el periodo posterior a los espectáculos, cuando miles de integrantes de ARMY abandonen el recinto.

“A tu regreso tendrás buses. Planifica tu viaje y utiliza transporte público autorizado”, indicó la entidad en el mensaje dirigido a las seguidoras de BTS.

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