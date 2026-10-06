Recuento de votos de las ERM 2026 podría comenzar este viernes 11: experto explica en qué casos procede

El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, explica el procedimiento para resolver las actas observadas en el proceso electoral. Durante la entrevista se muestran imágenes de locales de votación con presencia de electores y agentes policiales. El recuento de votos se dispone únicamente en los casos en que las observaciones no puedan ser subsanadas por los Jurados Electorales Especiales. Fuente: Canal N

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El recuento de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podría comenzar a realizarse a partir del viernes 11, conforme avance la revisión de las actas observadas que llegaron a los Jurados Electorales Especiales. Este procedimiento será aplicado únicamente en los casos en que las observaciones no puedan ser levantadas o subsanadas.

La etapa de revisión concentra ahora la atención de los organismos electorales luego de la jornada del domingo 4 de octubre. Hasta el momento de la declaración, el JNE había recibido poco más de 2.500 actas observadas de las aproximadamente 8 mil que espera recibir durante este proceso.

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Jorge Valdivia, abogado del gabinete de asesores del JNE, explicó que durante los próximos días se conocerá el avance en el ingreso de estas actas y que, cuando una observación no pueda ser corregida, los Jurados Electorales Especiales podrán disponer el recuento de votos.

Cuatro miembros de un Jurado Electoral Especial examinan documentos y actas oficiales junto al logotipo del Jurado Nacional de Elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE publicará en los próximos días el avance de las actas observadas

Las actas que presentan alguna observación son remitidas por las oficinas centralizadas de procesos electorales de la ONPE a los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos órganos deben revisar la documentación y realizar el cotejo de los ejemplares disponibles para determinar si existe una forma de corregir la observación.

Valdivia explicó a Canal N que, junto con las actas, se remite un reporte en el que figura el motivo de la observación. Este puede estar relacionado con cinco tipos de errores materiales: falta de firmas, ilegibilidad, ausencia de datos, acta incompleta o un error aritmético.

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El expediente también contiene los ejemplares que corresponden a la oficina electoral y al JEE. Con esta documentación, los magistrados electorales analizan cada caso y determinan si la observación puede ser levantada.

La revisión resulta necesaria antes de incorporar esas actas al cómputo definitivo de las ERM 2026. Por ello, el procesamiento de estos documentos constituye una de las etapas pendientes para cerrar los resultados electorales.

Recuento de votos solo procede cuando un acta no puede ser subsanada

El recuento puede ordenarse cuando el JEE determina que la observación de un acta no puede ser subsanada. Valdivia remarcó que se trata de una medida excepcional y que no se aplica de manera general a todas las actas que presentan algún tipo de irregularidad material.

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“Solamente en los casos en donde la observación del acta electoral no pueda ser levantada o subsanada. Solo en esos casos se dispone el recuento de votos”, explicó el abogado del JNE.

El funcionario también señaló que, en lugar de anular automáticamente un acta que no pueda ser corregida, el órgano electoral puede disponer el recuento de votos. Este procedimiento permite revisar nuevamente los votos contenidos en la mesa correspondiente.

De acuerdo con Valdivia, en los próximos días se empezaría a publicar el avance del ingreso de las actas observadas. El abogado mencionó que esto podría ocurrir “el viernes, si no antes”, mientras la documentación continúa llegando a los órganos electorales.

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JNE recibió más de 2.500 actas observadas de las 8 mil que espera procesar

Hasta el momento de la declaración, el JNE había recibido poco más de 2.500 actas observadas de las aproximadamente 8 mil que espera recibir durante esta etapa del proceso electoral.

La cantidad todavía puede aumentar conforme la Oficina Central de Procesos Electorales de la ONPE remita nuevos documentos a los JEE. Cada grupo de actas que ingresa permite generar los expedientes que serán evaluados por los órganos jurisdiccionales electorales.

Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló Valdivia, una vez conformado cada expediente, el JEE puede emitir un pronunciamiento para levantar la observación o disponer el recuento cuando la inconsistencia no pueda ser subsanada.

La resolución de estas actas será clave para completar los resultados finales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras esta etapa, los organismos electorales podrán avanzar con las proclamaciones correspondientes para las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

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