Perú

Multas por no votar y por no cumplir como miembro de mesa: cuánto debes pagar si incumpliste tu deber en las ERM 2026

El Jurado Nacional de Elecciones sanciona la omisión al voto y el incumplimiento de la función electoral en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuánto se puede pagar en Lima?

El sufragio en Perú es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 69 años y facultativo a partir de los 70 años.
El sufragio en Perú es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 69 años y facultativo a partir de los 70 años.
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Luego de las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre, los ciudadanos que no acudieron a votar o faltaron a su deber como miembros de mesa pueden recibir multas electorales por omisión al sufragio o por incumplir esa función.

El monto depende del tipo de infracción y, en el caso de quienes no votaron, de la clasificación asignada al distrito electoral consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En Perú, el voto es obligatorio para las personas de entre 18 y 69 años. Desde los 70 años, el sufragio es facultativo y no genera multa por inasistencia.

Pero los ciudadanos sorteados como miembros titulares o suplentes de mesa también tienen una obligación adicional: deben acudir a la instalación y, de ser necesario, asumir las tareas de la jornada.

Una mano introduce una cédula de votación en una urna transparente con el logotipo de la ONPE colocada sobre una mesa.
Las multas por no votar se calculan según la clasificación socioeconómica del distrito asignado en el documento de identidad.

La multa por no votar depende de la clasificación del distrito

La sanción por no emitir el voto no se define por los ingresos personales del elector. El JNE aplica una clasificación distrital con tres categorías: no pobre, pobre no extremo y pobre extremo. Con la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de 2026, fijada en S/5.500, las multas son las siguientes:

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  • Distrito no pobre: S/110
  • Distrito pobre no extremo: S/55
  • Distrito pobre extremo: S/27,50

La tabla de referencia fue aprobada mediante la Resolución N.° 3222-2018-JNE. Una resolución emitida en 2026 señala que esta clasificación continúa aplicándose en los procesos electorales, con actualizaciones para nuevos distritos. Lo que se modifica cada año es el monto final, que se calcula según la UIT vigente al momento de la infracción.

Los electores de los 43 distritos de la provincia de Lima deben pagar 110 soles en caso de no acudir a votar.
Los electores de los 43 distritos de la provincia de Lima deben pagar 110 soles en caso de no acudir a votar.

En Lima Metropolitana las multas van de S/110 a S/385

No hay distritos de Lima Metropolitana clasificados como pobres no extremos o pobres extremos en la tabla de multas electorales del JNE.

Por ello, la sanción por no votar es de S/110 para los electores de los 43 distritos de la provincia de Lima. Si, además, la persona fue sorteada como miembro de mesa y no cumplió esa función, se suma la multa fija de S/275. En esos casos, el total asciende a S/385.

  • No votó: paga entre S/27,50 y S/110, según la clasificación de su distrito.
  • Faltó como miembro de mesa: paga S/275, sin importar su distrito.
  • Incumplió ambas obligaciones: las multas se suman y pueden llegar a S/385.

En contraste, la tabla del JNE diferencia entre distritos pobres no extremos y pobres extremos en otras zonas del país. A continuación, algunos ejemplos.

Distritos pobres no extremos pagan S/55 por no votar:

  • Chiliquín, provincia de Chachapoyas, Amazonas
  • La Jalca, provincia de Chachapoyas, Amazonas
  • Luya Viejo, provincia de Luya, Amazonas
  • Santo Tomás, provincia de Luya, Amazonas
  • Carmen Alto, provincia de Huamanga, Ayacucho
  • Putinza, provincia de Yauyos, Lima
  • Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, Tumbes

Distritos pobres extremos pagan S/27,50 por no votar:

  • Chuquibamba, provincia de Chachapoyas, Amazonas
  • Santa Catalina, provincia de Luya, Amazonas
  • Parobamba, provincia de Pomabamba, Áncash
  • Quinuabamba, provincia de Pomabamba, Áncash
  • Santa Rosa de Loreto, provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto
La inasistencia o el rechazo a la función de miembro de mesa acarrea una multa fija de 275 soles.
La inasistencia o el rechazo a la función de miembro de mesa acarrea una multa fija de 275 soles.

Los miembros de mesa que no asistieron deben pagar S/275

En cambio, la multa de S/275 se aplica a los miembros de mesa titulares y suplentes que no se presentaron oportunamente para instalar la mesa o se negaron a cumplir la función, sin importar si pertenecen a un distrito pobre, pobre extremo o no pobre.

La sanción también se aplica a los electores convocados desde la fila para completar una mesa ante la ausencia de los ciudadanos sorteados que rechacen asumir el cargo.

La ONPE informó que 809.415 personas fueron designadas como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las elecciones regionales y municipales. El organismo programó 89.935 mesas de sufragio y el padrón incluyó a 26 millones 314.724 electores.

Una mano señala una lista impresa de mesas de sufragio de la ONPE pegada en una pared blanca.
Los ciudadanos de Lima Metropolitana que no votaron y faltaron a la mesa electoral acumulan una sanción total de 385 soles.

Elecciones municipales 2026: el MTPE dio facilidades a trabajadores

Antes de los comicios, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso facilidades laborales para votar y cumplir como miembro de mesa. Los trabajadores que tuvieron jornada el domingo podían acceder a un período de tolerancia para sufragar, el cual debía compensarse luego.

De acuerdo con el ministerio, los miembros de mesa que cumplieron su labor tuvieron derecho a descansos remunerados bajo las condiciones establecidas para cada caso.

El JNE supervisa que las organizaciones políticas cumplan con los plazos y requisitos establecidos para participar en las elecciones primarias y generales del 2026. (El Peruano)
El trámite de dispensa o justificación de multas electorales tiene un costo único de 25,90 soles ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Cómo solicitar una dispensa o justificación ante el JNE

Los ciudadanos pueden solicitar una dispensa por no votar o una justificación por no cumplir como miembro de mesa desde el día siguiente de la elección. Para ello, deben presentar documentos que acrediten una causal contemplada por el JNE.

El trámite se realiza mediante el Sistema de Dispensa Virtual o, de forma excepcional, en las oficinas desconcentradas, Jurados Electorales Especiales o mesas de partes de la institución. La tasa es de S/25,90. Si una persona solicita el trámite por ambas omisiones, paga una sola tasa.

Existen causales exoneradas de pago, entre ellas discapacidad, prisión, función electoral, desastres naturales o de origen humano, errores en el padrón e incidencias atribuibles a los organismos electorales.

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