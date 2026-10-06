Mujer de 67 años supera cirugía de nueve horas tras extirparle dos tumores en una sola intervención

Los especialistas detectaron prácticamente al mismo tiempo una neoplasia en el colon derecho y otra en el páncreas durante sus evaluaciones médicas - Créditos: Essalud.

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Una paciente de 67 años fue sometida a una cirugía de nueve horas en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud Lambayeque, donde especialistas lograron extirpar dos tumores localizados en órganos diferentes durante una misma intervención.

El procedimiento, realizado mediante técnica laparoscópica, permitió tratar una neoplasia en el colon derecho y otra en el páncreas, con una evolución favorable que permitió su alta al séptimo día.

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La asegurada, identificada como Ivis Martínez Gonzales, acudió a consulta externa para cumplir con sus evaluaciones médicas. Los exámenes practicados detectaron ambas lesiones prácticamente al mismo tiempo, por lo que el personal sanitario analizó la posibilidad de resolverlas en un único acto quirúrgico. Esta alternativa evitó que la mujer tuviera que afrontar dos operaciones independientes y sus respectivos periodos de recuperación.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de la Unidad de Cirugía Digestiva, liderado por los cirujanos Henry Becerra Hernández y César Hirakata Nakashima. Mediante laparoscopia, los profesionales retiraron parte del colon derecho y reconstruyeron el tránsito intestinal a través de una anastomosis. En la misma jornada, también resecaron la porción distal del páncreas y realizaron la extirpación completa del bazo.

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La cirugía laparoscópica permitió retirar parte del colon derecho, reconstruir el tránsito intestinal, resecar la porción distal del páncreas y extirpar el bazo - Créditos: Essalud.

La intervención se prolongó durante nueve horas debido a la complejidad que implicaba abordar dos patologías ubicadas en diferentes órganos. Durante ese periodo, el grupo quirúrgico trabajó de manera coordinada para completar cada etapa del tratamiento en un solo acto operatorio, con especial atención a la precisión requerida por las características del caso.

El gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Alberto Fernando del Valle Espejo, destacó el trabajo desarrollado por los especialistas y la capacidad resolutiva del Hospital Almanzor Aguinaga para atender casos que requieren procedimientos de alta complejidad. Asimismo, resaltó la participación articulada de los profesionales involucrados en la atención de la asegurada.

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Después de la operación, Ivis permaneció bajo vigilancia médica para evaluar su evolución y comprobar que pudiera continuar el proceso de recuperación fuera del establecimiento. Al séptimo día, la mujer caminaba sin dificultad y recibió el alta médica. Antes de regresar a casa, expresó su agradecimiento al equipo de Essalud Lambayeque por la atención recibida.

El equipo médico decidió abordar ambas enfermedades durante una única cirugía - Créditos: Essalud.

La recuperación permitió que la asegurada volviera junto a sus familiares luego de superar una intervención que concentró el tratamiento de ambas enfermedades. De esta manera, no tuvo que atravesar dos procesos quirúrgicos separados ni afrontar periodos de recuperación independientes.

El caso evidencia la importancia de la coordinación entre profesionales de distintas especialidades cuando una persona presenta diagnósticos complejos de manera simultánea. La estrategia adoptada permitió abordar las dos lesiones durante una sola operación y establecer un único proceso posterior de recuperación.

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Tras superar este complejo proceso, Ivis continuará con los controles médicos correspondientes y seguirá las recomendaciones indicadas para completar su recuperación en casa.

Médicos extraen tumor de más de 23 kilos del abdomen de una mujer en Junín

Los especialistas del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de EsSalud Junín intervinieron a Ericka Martínez Sánchez, natural de Tingo María, Huánuco, para extraer una enorme masa de más de 23 kilos y aproximadamente 50 centímetros de diámetro que se había desarrollado en su abdomen.

Durante cinco años, la mujer buscó determinar por qué su vientre aumentaba progresivamente de tamaño y pasó por diferentes diagnósticos sin obtener una respuesta definitiva. La causa fue identificada durante un chequeo general, en el que se detectó un mioma gigante que requería tratamiento especializado.

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El crecimiento de la masa había modificado la anatomía de la cavidad abdominal y comprometido estructuras como el uréter y los riñones. La operación tuvo una duración aproximada de cuatro horas y culminó con una evolución favorable. Tras recibir el alta, Ericka regresó a Tingo María donde la esperaba su hija de 15 años.