Médicos extraen tumor de más de 23 kilos del abdomen de una mujer en Junín

La paciente fue sometida a una laparotomía e histerectomía que duró aproximadamente cuatro horas debido a la complejidad de su condición - Créditos: Essalud.

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Los médicos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Essalud Junín realizaron una compleja intervención quirúrgica para retirar una tumoración de más de 23 kilos y cerca de 50 centímetros de diámetro que había crecido en el abdomen de Ericka Martínez Sánchez, una mujer natural de Tingo María, Huánuco.

Durante cinco años, la paciente buscó una explicación al aumento progresivo de su vientre. Visitó distintos especialistas, recibió diagnósticos diferentes y continuó con sus actividades mientras intentaba determinar qué ocurría con su organismo. Hace aproximadamente dos años y medio, un chequeo general permitió identificar un mioma gigante que requería atención especializada.

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Trabajadora como personal técnico en un nosocomio de su localidad, la paciente fue referida al establecimiento de Essalud en Junín debido a la complejidad de su condición. En ese lugar, un equipo multidisciplinario evaluó el caso y estableció la necesidad de efectuar una intervención de alta complejidad para retirar la enorme masa.

El crecimiento había modificado la anatomía de la cavidad abdominal. La tumoración sobrepasaba la cicatriz umbilical y se extendía casi hasta la zona del apéndice. Además, su ubicación comprometía el uréter y los riñones, por lo que el procedimiento demandó la intervención conjunta de especialistas en Ginecología y Obstetricia y Urología.

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Tras permanecer bajo vigilancia médica y evolucionar favorablemente, Ericka recibió el alta y retornó a Tingo María, donde la esperaba su hija de 15 años - Créditos: Essalud.

El médico ginecólogo Alex Ramírez explicó que Ericka fue sometida a una laparotomía e histerectomía, operación que tuvo una duración aproximada de cuatro horas. Debido a la afectación del sistema urinario, también participó el especialista Abel Chávez, quien intervino desde el área de Urología.

Luego de la intervención, la mujer permaneció bajo vigilancia del personal asistencial hasta completar su recuperación. Durante esos días recibió seguimiento médico y evolucionó favorablemente, por lo que finalmente obtuvo el alta para continuar con su recuperación fuera del establecimiento sanitario.

“Quiero agradecer a los médicos por su buen trato y por la intervención que me hicieron. Han tenido cuidado por mi estado y gracias por tomarse el tiempo de operarme y acompañarme en el proceso de recuperación”, expresó Ericka tras dejar el hospital.

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Para la paciente, retornar a Tingo María representa el cierre de una etapa marcada por cinco años de incertidumbre. En su vivienda la esperaba su hija de 15 años, a quien considera una de sus principales razones para seguir adelante y recuperar progresivamente sus actividades cotidianas.

Ericka Martínez Sánchez pasó cinco años buscando una explicación al crecimiento progresivo de su vientre hasta que un chequeo general permitió detectar el mioma gigante - Créditos: Essalud.

El caso también pone de relieve la importancia de acudir a evaluaciones médicas frente a cambios persistentes en el organismo. Una valoración oportuna permite identificar determinadas afecciones y establecer alternativas terapéuticas de acuerdo con las características de cada persona.

Después de superar una operación de alta complejidad, Ericka podrá continuar con los controles indicados por los especialistas y concentrarse en recuperar su rutina. Su retorno a casa supone una nueva oportunidad para reencontrarse con su familia y retomar las actividades que había dejado en pausa.

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Desde EsSalud se destacó el trabajo coordinado de las especialidades que participaron en la atención de la paciente. La intervención permitió abordar una condición que había alterado considerablemente su anatomía y requería una respuesta médica especializada para garantizar un tratamiento adecuado.

Ahora, lejos de las dificultades que acompañaron los últimos años, Ericka inicia una nueva etapa junto a su hija. La experiencia que atravesó también refleja el impacto que una atención especializada puede tener en personas que enfrentan enfermedades complejas y buscan recuperar su calidad de vida.