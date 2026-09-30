Infarto y prevención: ¿qué estudios pueden detectar problemas cardíacos y cuándo se debe consultar al médico?

Entrevista emitida por Radio Nacional sobre la prevención y los síntomas de alerta ante un infarto. El doctor Miguel Reyes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Rebagliati de EsSalud, detalla los factores de riesgo cardiovascular, la importancia de las evaluaciones médicas preventivas y los procedimientos de diagnóstico.

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El reconocimiento temprano de las señales de alarma puede marcar la diferencia ante un evento cardíaco agudo. El doctor Miguel Reyes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, advirtió que identificar los síntomas de un infarto y buscar atención médica sin demoras puede salvar vidas.

En declaraciones a Radio Nacional, el especialista señaló que los controles cardiológicos no deben quedar limitados a quienes ya tienen molestias. Las personas con hipertensión, diabetes, colesterol elevado o antecedente de tabaquismo requieren una evaluación médica orientada a conocer su riesgo cardiovascular, incluso cuando no perciben alteraciones en su vida cotidiana.

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La consulta preventiva permite detectar condiciones que pueden permanecer sin manifestaciones evidentes durante años. Reyes explicó que la valoración se define de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares, los hábitos y los resultados del examen clínico. El objetivo es identificar factores que pueden elevar la posibilidad de enfermedades del corazón y establecer medidas de control.

Un médico atiende a un paciente adulto durante una consulta de revisión cardiológica en un consultorio clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los controles permiten detectar riesgos antes de que aparezca una emergencia

Entre los estudios que pueden formar parte de una evaluación cardiovascular figura el electrocardiograma, una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. Este examen puede aportar información sobre el ritmo cardíaco, alteraciones en la conducción eléctrica y signos que ameriten una valoración más amplia por parte del especialista.

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El calor extremo incrementa la incidencia de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con hipertensión o enfermedades cardíacas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede indicarse una prueba de esfuerzo, que permite observar la respuesta del corazón ante la actividad física. El procedimiento suele utilizarse cuando existe sospecha de problemas vinculados con el riego sanguíneo del músculo cardíaco o cuando una persona presenta síntomas al caminar, subir escaleras o realizar tareas que antes podía completar sin dificultad.

El ecocardiograma es otra de las herramientas mencionadas por Reyes. Mediante imágenes obtenidas con ultrasonido, el examen permite revisar la estructura del corazón, el movimiento de sus cavidades y el funcionamiento de las válvulas. La indicación depende de cada caso y debe surgir de una evaluación médica, no de la decisión aislada del paciente.

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Un médico entrega los resultados de un electrocardiograma a un paciente durante una consulta de revisión cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión en el pecho y la falta de aire requieren una consulta inmediata

El especialista puso el foco en síntomas que no deben relativizarse. El dolor, ardor, presión u opresión en el pecho puede ser una señal de advertencia, sobre todo si aparece durante el esfuerzo, se mantiene varios minutos o se acompaña de otros malestares. Ante esa situación, corresponde pedir ayuda médica de forma inmediata.

La imagen muestra una ilustración médica realista de un corazón humano resaltado en el tórax de un hombre, con una zona luminosa y rojiza que indica un infarto agudo de miocardio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de aire también requiere atención, en particular cuando ocurre sin una causa clara o limita actividades habituales. La sensación de agotamiento al recorrer trayectos cortos, subir unos pocos escalones o realizar tareas domésticas puede indicar que el organismo no responde como antes y necesita una revisión clínica.

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Reyes incluyó entre las señales de alerta las palpitaciones y los mareos. Las palpitaciones pueden describirse como latidos rápidos, irregulares o demasiado intensos, mientras que los mareos pueden presentarse como inestabilidad, debilidad o sensación de desmayo. Estos síntomas no siempre responden a una enfermedad cardíaca, pero deben ser evaluados para descartar alteraciones del ritmo u otros problemas de salud.

Un médico supervisa la actividad cardíaca de un paciente durante una prueba de esfuerzo para determinar su aptitud física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Holter y el monitoreo de presión ayudan a registrar alteraciones intermitentes

En algunos pacientes, los síntomas no se manifiestan durante la consulta. Por esa razón, los médicos pueden solicitar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que registra las variaciones de los valores durante un período determinado. Este examen permite conocer cómo se comporta la presión en las actividades diarias, durante el descanso y en las horas de sueño.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es el estudio Holter, que realiza un registro continuo de la actividad eléctrica del corazón. Esta herramienta resulta útil para detectar arritmias que aparecen de manera intermitente y que pueden no quedar registradas en un electrocardiograma convencional realizado en pocos minutos.

La elección de estas pruebas responde a los antecedentes y a los síntomas de cada persona. La hipertensión, por ejemplo, puede estar presente sin causar molestias. Reyes indicó que, en ciertas ocasiones, un dolor de cabeza lleva al paciente a la consulta y permite descubrir cifras elevadas de presión arterial dentro de una evaluación integral.

Un hombre se toma el pecho por dolor mientras se superponen ilustraciones de un corazón y una arteria con obstrucción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión puede avanzar sin síntomas y afectar al corazón

La hipertensión arterial exige controles regulares porque suele desarrollarse sin señales perceptibles. Una persona puede sentirse bien y, aun así, mantener valores elevados de presión. Por ese motivo, la medición periódica forma parte de una estrategia básica para reducir complicaciones cardiovasculares.

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El médico recomendó evitar la espera ante síntomas persistentes o repetidos. La atención temprana permite evaluar las causas del dolor en el pecho, la falta de aire, el cansancio o los episodios de palpitaciones antes de que se conviertan en una urgencia. También facilita el tratamiento de factores de riesgo que pueden modificarse con seguimiento profesional.

Un torso humano con grasa abdominal representa el impacto del riesgo cardiovascular en el corazón, conectado por filamentos amarillos que se extienden al abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reyes remarcó que el control de la salud del corazón debe ajustarse a las características de cada paciente. La presencia de diabetes, colesterol elevado, hipertensión o tabaquismo requiere una vigilancia mayor. Una consulta médica oportuna permite definir qué estudios son necesarios y qué medidas corresponden para reducir el riesgo cardiovascular.

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