Ministro José Antonio Chang confirma que estudiantes podrán ser expulsados en por faltas graves desde este año

José Antonio Chang, ministra de Educación.

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El ministro de Educación José Antonio Chang afirmó que se restituirá la expulsión de estudiantes de centros educativos como parte de un documento que la presidenta de la República presentará el jueves y, según indicó, esta medida de sanción solo aplicará en casos graves.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minedu indicó que “definitivamente regresa la expulsión, pero en faltas graves” y que este castigo empezará a aplicarse en escuelas a partir de este año aunque falten menos de dos meses para el final del año escolar.

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Chang indicó que el texto se prepublicará para recibir aportes durante un plazo de entre cinco y diez días antes de la emisión de la norma definitiva. Los detalles de las conductas que permitirán aplicar la sanción serán comunicados durante la presentación presidencial.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Adelanto del cierre escolar en ocho regiones

El ministerio también dispuso el adelanto del cierre del año escolar en las zonas con mayor riesgo ante el fenómeno de El Niño. Las clases concluirán hacia fines de noviembre y los primeros días de diciembre en zonas de ocho regiones, donde se han registrado cerca de 18.000 instituciones educativas expuestas a posibles daños.

Como medida preventiva, el sector adquirió 1.500 aulas prefabricadas para reemplazar de forma temporal los ambientes escolares que resulten afectados por las condiciones climáticas.

Sobre la diligencia judicial en el colegio Mariano Melgar 04 de Breña, Chang mencionó la participación de la Dirección Regional de Educación de Lima, la UGEL y la Policía Nacional. Los escolares volverán a usar el espacio recuperado y los agentes permanecerán temporalmente en la zona para resguardar la seguridad.

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El ministro informó que habrá intervenciones judiciales en otros 15 colegios antes de que termine el año. El Ministerio de Educación identificó 58 colegios y ocho institutos con ocupación parcial.

Con respecto a la situación del Liceo Naval Almirante Guise, involucrado en un caso de agresión sexual a un menor por parte de sus compañeros, Chang señaló que la institución educativa atraviesa un proceso de reorganización orientado a recuperar el orden y la disciplina en el plantel.

Durante la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro José Antonio Chang expone la "situación dramática" del acoso escolar, donde a menudo la víctima es quien debe dejar la escuela. Se propone una nueva directiva para devolver la autoridad a los colegios, permitiendo sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión del agresor.

Terapia para agresor y padres

No es la primera vez que el ministro Chang plantea acciones en este sentido para alumnos que tengan comportamientos violentos. Hace unos días, también planteó la posibilidad de que la respuesta institucional incluya una convocatoria al Colegio de Psicólogos del Perú para que aporte una opinión especializada en el diseño de las nuevas medidas. El ministro remarcó la necesidad de un tratamiento integral que incluya al núcleo familiar del agresor, no solo al estudiante.

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“Nada hacemos haciéndole un tratamiento al niño si cuando regresa a la casa sigue viendo actos de violencia o falta de control o límites que deben poner los padres de familia en sus hogares”, afirmó. “Por lo tanto, si va a haber un tratamiento, que sea un tratamiento integral al bloque familiar”, agregó.

Chang insistió en que la reposición de la autoridad escolar debe hacerse sin vulnerar los derechos del menor y llamó a que todos los actores involucrados asuman su parte. “Tiene que actuar la familia, tiene que actuar el profesor, tiene que actuar la autoridad, el Gobierno, también los colegios profesionales”, sostuvo ante la comisión del Congreso.

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