Perú

Adulto mayor supera compleja cirugía tras convivir 15 años con una hernia abdominal

La intervención principal duró aproximadamente seis horas e incluyó una separación de componentes mediante la técnica TAR y la colocación de una malla para reforzar la pared abdominal

El adulto mayor convivió durante 15 años con una extensa hernia abdominal que limitaba sus movimientos y actividades cotidianas - Créditos: Essalud.
El adulto mayor convivió durante 15 años con una extensa hernia abdominal que limitaba sus movimientos y actividades cotidianas - Créditos: Essalud.
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Hugo Arcadio Quiroga Cornejo, de 81 años, volvió a tener la posibilidad de recuperar parte de las actividades que había dejado de realizar con normalidad. Durante 15 años, el paciente procedente de Olmos convivió con una extensa hernia abdominal que restringía sus movimientos y afectaba sus tareas cotidianas. Su situación cambió luego de una compleja intervención practicada por especialistas del Hospital Luis Heysen Incháustegui de EsSalud Lambayeque.

El caso requirió una evaluación especializada debido a la magnitud de la eventración abdominal que presentaba. Ante esta condición, los profesionales de la Unidad de Pared Abdominal establecieron una estrategia quirúrgica dividida en dos etapas. La planificación estuvo a cargo del jefe del Servicio de Cirugía, doctor Kenny Torres Torres, con la participación de la doctora Rocío Guevara Maslucán, anestesiólogos y personal de enfermería especializado.

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Antes de ingresar al quirófano para la reparación definitiva, Quiroga pasó por un proceso de prehabilitación abdominal durante 28 días. Los médicos aplicaron neumoperitoneo progresivo, procedimiento que permitió aumentar gradualmente la capacidad de la cavidad abdominal. Esta preparación buscó generar las condiciones necesarias para afrontar posteriormente una operación de alta complejidad.

El paciente cumplió 28 días de prehabilitación abdominal mediante neumoperitoneo progresivo, procedimiento que permitió ampliar gradualmente la capacidad de la cavidad abdominal - Créditos: Essalud.
El paciente cumplió 28 días de prehabilitación abdominal mediante neumoperitoneo progresivo, procedimiento que permitió ampliar gradualmente la capacidad de la cavidad abdominal - Créditos: Essalud.

Concluida esa primera fase, el octogenario fue sometido a una intervención de aproximadamente seis horas. Durante la operación, el equipo médico efectuó una separación de componentes mediante la técnica TAR (Transversus Abdominis Release), utilizada para reconstruir la pared abdominal en casos complejos. Asimismo, se colocó una malla con el objetivo de reforzar la zona reparada y favorecer la estabilidad de la reconstrucción.

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El procedimiento demandó una coordinación permanente entre los distintos profesionales que participaron en la atención. La edad del paciente, las dimensiones de la eventración y el prolongado tiempo que había convivido con esta afección fueron factores considerados durante la preparación y ejecución de la estrategia médica.

“Este fue un caso complejo que requirió una planificación cuidadosa y un manejo quirúrgico en dos tiempos. Nuestro objetivo fue preparar primero al paciente y posteriormente realizar una reconstrucción segura y adecuada de la pared abdominal”, explicó el doctor Kenny Torres Torres.

La operación definitiva tuvo una duración aproximada de seis horas e incluyó la técnica TAR y la colocación de una malla para reforzar la pared abdominal - Créditos: Essalud.
La operación definitiva tuvo una duración aproximada de seis horas e incluyó la técnica TAR y la colocación de una malla para reforzar la pared abdominal - Créditos: Essalud.

El cirujano resaltó, además, que esta intervención representa la primera aplicación de la técnica TAR en el Hospital Luis Heysen Incháustegui para resolver una eventración abdominal de estas características. El procedimiento constituye un avance para la atención de pacientes que requieren alternativas especializadas debido a la complejidad de sus lesiones.

Actualmente, Quiroga Cornejo permanece en proceso de recuperación y evoluciona de manera progresiva. Luego de más de una década con dificultades para desplazarse y desarrollar actividades habituales, el paciente afronta una nueva etapa con mejores perspectivas para recuperar su autonomía y bienestar.

¿Qué es la hernia abdominal?

Una hernia abdominal ocurre cuando un órgano o tejido interno sobresale a través de una zona debilitada de la pared muscular que recubre el abdomen. Suele manifestarse como un bulto o abultamiento que puede hacerse más visible al toser, realizar esfuerzo físico, levantar peso o permanecer de pie.

También puede provocar dolor, presión o molestias, aunque algunas personas pueden no presentar síntomas durante un periodo prolongado. Entre las causas frecuentes se encuentran el debilitamiento muscular, cirugías abdominales previas, esfuerzos físicos, obesidad, estreñimiento crónico y envejecimiento. El tratamiento depende de cada caso: algunas hernias pueden requerir vigilancia médica, mientras que otras necesitan una intervención quirúrgica para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.

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