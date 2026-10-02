El Congreso peruano avala delegar facultades a Fujimori sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Perú ha aprobado una fórmula legislativa que propone delegar facultades al Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, para legislar de manera exclusiva en materia de seguridad ciudadana y frente a los efectos del Fenómeno El Niño por un plazo de 90 días.

El dictamen ha salido adelante por mayoría, con trece votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, horas después de que el mismo grupo de trabajo rechazara, con 15 votos en contra, una propuesta preliminar que recomendaba archivar directamente la solicitud del Ejecutivo.

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El nuevo texto ha sido elaborado como una propuesta de consenso entre los equipos técnicos de Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno. El objetivo de este acuerdo ha sido acotar las competencias solicitadas inicialmente por el Ejecutivo y evitar otorgar un "cheque en blanco", según han advertido los legisladores de Juntos por el Perú, formación a la que pertenece la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño.

Según el comunicado difundido por el Congreso, durante el debate parlamentario, los representantes de Fuerza Popular han considerado que la medida representa un avance, pero que resulta "insuficiente" frente a la actual crisis de inseguridad ciudadana. Por su parte, diputados de la formación oficialista han criticado que el documento final no haya incorporado mayores facultades en el ámbito de la inteligencia, la participación de las Fuerzas Armadas y el control de los establecimientos penitenciarios.

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El avance de esta medida legislativa se produce en paralelo a las recientes declaraciones de Fujimori, quien advirtió de que su Gabinete estaba "demostrando paciencia" ante la prolongada demora parlamentaria, pero que el Gobierno iba a seguir avanzando "más allá de lo que ellos digan".

En materia de seguridad, la mandataria destacó la incorporación de Perú al 'Escudo de las Américas' --una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump-- y el trabajo operativo conjunto con el FBI para hacer frente al crimen organizado transnacional. En este contexto, reclamó respaldo político para las fuerzas de seguridad estatales, trazando un paralelismo con el trabajo policial y militar que logró la derrota de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

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