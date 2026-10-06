Perú

Exalcalde Rafael Santos desata repudio y es denunciado penalmente por afirmar que ciudadanos de Cusco “no pueden pensar”

Tras sus declaraciones sobre los resultados que dan como ganadora a Verónika Mendoza, el Colegio de Abogados del Cusco y Ruth Luque acudieron al Ministerio Público

Rafael Santos
Rafael Santos afronta dos denuncias penales por presunta discriminación tras sus declaraciones sobre los ciudadanos del Cusco y los resultados electorales
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El exalcalde de Pueblo Libre y excandidato presidencial Rafael Santos afronta dos denuncias penales por presunta discriminación después de afirmar que los ciudadanos del Cusco “no han podido pensar de manera coherente” debido, según sostuvo, a la menor cantidad de oxígeno en esa región andina.

Las denuncias fueron anunciadas este martes por el Colegio de Abogados del Cusco y la senadora Ruth Luque (Ahora Nación), quienes informaron por separado que acudieron al Ministerio Público para solicitar que se investiguen las declaraciones de Santos durante una entrevista en el canal de streaming Rockefeller.

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El gremio de juristas señaló que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público del Distrito Fiscal del Cusco por el presunto delito de discriminación, al reiterar que las diferencias políticas pueden “expresarse legítimamente”, pero no deben convertirse, a su juicio, en expresiones que “ofendan o menosprecien a una población”.

Durante la entrevista, Santos se refirió a los resultados de las elecciones regionales en Cusco, en las que la candidata de la Alianza Electoral Venceremos, Verónika Mendoza, ocupa el primer lugar y se perfila como virtual gobernadora regional.

Veronika Mendoza
El Colegio de Abogados del Cusco y Ruth Luque acudieron al Ministerio Público por separado para solicitar que se investiguen las expresiones del exalcalde

“Lo que pasa es que no olvides que en el Cusco están en la altura y en la altura el oxígeno es bastante menor que en la costa. Entonces creo que han cometido el mismo error porque no han podido pensar de manera coherente”, afirmó el exburgomaestre en unos dichos que desataron repudio en redes.

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Ante la pregunta del entrevistador sobre si sus declaraciones podían considerarse clasistas, el exalcalde no se retractó y sostuvo que se trataba de un “comentario psicológico”. Añadió que “la falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa”.

“Si alguien te está robando durante tanto tiempo, si alguien te ha secuestrado y te vas a enamorar del secuestrador, se llama Estocolmo. Eso es un síndrome de Estocolmo. Entonces eso es lo que le está pasando a los cusqueños”, afirmó.

La controversia continuó después de la entrevista, puesto que Santos defendió sus declaraciones en su cuenta de X y sostuvo que sus afirmaciones respondían a “hechos concretos”.

Por su parte, Luque anunció una segunda denuncia penal contra el exalcalde, al subrayar que la discriminación no puede normalizarse. “La discrepancia política es legítima. Pero descalificar a una población por su origen o territorio no lo es. Corresponderá al Ministerio Público investigar y determinar responsabilidades por delito de discriminación”, escribió en X.

Ruth Luque
Santos atribuyó el resultado electoral en Cusco a la falta de oxígeno, afirmó que los ciudadanos “no han podido pensar de manera coherente” y comparó su decisión electoral con el síndrome de Estocolmo

Las declaraciones se produjeron después de las Elecciones Regionales y Municipales del pasado domingo, en las que más de 26 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

En estos comicios se eligieron 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de consejeros y regidores.

En Cusco, con más del 93 % de las actas contabilizadas, Mendoza obtiene el 31,116 % de los votos válidos, por encima del 30 % requerido para evitar una segunda vuelta. La candidata registra 209.860 votos, según los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por detrás se sitúan Iván Aparicio, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), con el 16,295 %; Héctor Acurio, de Ahora Nación, con el 15,621 %, y Abel Paucarmayta, de Perú Primero, con el 11,798 %.

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