El cobre salva el plan del MEF ante el Fenómeno El Niño y Elmer Cuba pide más de S/8.000 millones al Congreso: ¿a dónde irán?

El 53,8% del financiamiento provendrá de operaciones de crédito oficial y la emisión de bonos soberanos, según el MEF.

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El Poder Ejecutivo presentó un crédito suplementario de S/ 8.228 millones para financiar la continuidad de obras, servicios sociales, inversiones públicas y medidas de prevención ante el fenómeno El Niño.

Del total, S/ 581 millones se destinarán a intervenciones vinculadas con emergencias y reducción de vulnerabilidades frente a este evento climático.

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, expuso la propuesta ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que los recursos permitirán atender prioridades en educación, salud, agua y saneamiento, agricultura, transporte, seguridad ciudadana y programas sociales.

Educación y salud concentran parte de los recursos para enfrentar el fenómeno El Niño

El proyecto considera S/ 762 millones para el mantenimiento de 12.054 locales educativos, con el objetivo de reducir los riesgos que enfrentan ante lluvias intensas y otros efectos asociados al fenómeno El Niño.

También asigna S/ 691 millones a prestaciones de salud, dentro de las políticas de aseguramiento universal y atención integral de la anemia.

El alza del cobre elevó la recaudación tributaria y dará al MEF parte de los recursos para financiar el crédito suplementario. REUTERS/Nacho Doce/Archivo

La iniciativa incluye S/ 516 millones para kits escolares dirigidos a más de 1,2 millones de estudiantes en situación de pobreza. Esa partida también contempla recursos para el mantenimiento preventivo de mercados de abastos y acciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

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En infraestructura básica, el crédito suplementario prevé S/ 380 millones para inversiones de agua y saneamiento. A ello se suman S/247 millones para el mantenimiento de infraestructura de riego menor y otras intervenciones del sector agrario, en un contexto en el que la prevención climática figura entre las principales prioridades presupuestales.

Pensión 65 y Llamkasun Perú recibirán fondos adicionales

Los programas sociales dispondrán de S/ 304 millones. El monto incluye una subvención adicional de S/ 350 para los usuarios de Pensión 65, además de recursos para adquirir y distribuir cocinas y utensilios destinados a comedores populares y ollas comunes.

El Ejecutivo también planteó S/ 201 millones para Llamkasun Perú, programa orientado a generar empleo temporal mediante actividades de intervención pública.

El crédito suplementario permitirá asegurar la continuidad de obras y servicios públicos, reforzar los programas sociales y financiar medidas de prevención, según Cuba.

De acuerdo con el MEF, estas asignaciones buscan garantizar la continuidad de servicios y atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Cuba indicó que el 46,2% de los recursos se financiará con recursos ordinarios, principalmente por una mayor recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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Según explicó, ese resultado está asociado al aumento del precio del cobre y al dinamismo de la actividad económica. El 53,8% restante provendrá de operaciones oficiales de crédito mediante la emisión de bonos soberanos.

El Metro de Lima y otras obras en marcha recibirán S/ 1.038 millones

El crédito suplementario incorpora S/ 1.038 millones para obras e inversiones del sector Transportes y Comunicaciones.

Entre los proyectos mencionados figuran la Línea 2 del Metro de Lima, concesiones ferroviarias, el Puente Chulucanas, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente San Francisco, además de otras intervenciones en distintas regiones.

El Poder Ejecutivo presentó un crédito suplementario de S/ 8.228 millones para obras públicas y prevención ante el fenómeno El Niño.

Durante su presentación, el ministro señaló que el producto bruto interno creció 3,1% entre enero y julio de 2026. Agregó que, en agosto, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se ubicó en 1% del producto bruto interno.

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“La posición fiscal permite atender prioridades adicionales a través de un crédito suplementario, preservando el cumplimiento de la regla de déficit fiscal”, afirmó Cuba.

En la exposición participaron también los titulares de Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, Producción, Transportes y Comunicaciones, Salud, Interior y Educación.