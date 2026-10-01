Perú

Un proyecto de cobre de más de USD 2.000 millones en Perú ha despertado el apetito de cinco potencias de la minería global

Compañía Buenaventura avanza con los estudios de factibilidad de Trapiche antes de concretar un acuerdo con un socio financiero, de acuerdo con Roque Benavides

mineria - cobre - 24 de noviembre - Peru
Inversionistas de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos mostraron interés en el proyecto de cobre Trapiche en Apurímac.
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Compañía de Minas Buenaventura informó que inversionistas de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos han mostrado interés en participar en el desarrollo de Trapiche, su proyecto de cobre ubicado en la región Apurímac. La empresa mantiene conversaciones con potenciales socios mientras avanza en los estudios de factibilidad de la iniciativa.

El presidente del directorio de Buenaventura, Roque Benavides, señaló que todavía no existe un acuerdo con alguna compañía. La estrategia de la minera pasa por completar los estudios necesarios para elevar el valor del proyecto antes de definir una eventual alianza.

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“Hemos conversado con diversas compañías interesadas y aún no hemos concretado. Lo que estamos haciendo nosotros es avanzar con los estudios de factibilidad del proyecto, a fin de agregarle valor”, indicó Benavides.

Trapiche apunta a iniciar producción entre 2031 y 2032

El proyecto Trapiche, localizado en Apurímac, está orientado a la producción de cobre y requerirá una inversión superior a USD 2.000 millones, según las estimaciones expuestas por el ejecutivo.

Buenaventura prevé que la operación pueda entrar en etapa productiva entre 2031 y 2032. La compañía busca incorporar un socio que acompañe el financiamiento y desarrollo de una iniciativa que figura entre los proyectos mineros en evaluación dentro de la macroregión centro del país.

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cobre - mineria
Buenaventura destina recursos a exploraciones mineras en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac.

El interés de empresas de cinco países coincide con una etapa en la que la minera busca definir el futuro del activo. La compañía no identificó a las firmas que participan en las conversaciones ni precisó un plazo para concretar una asociación.

Benavides será expositor en Andesmin 2026, encuentro programado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Canaán, en Ayacucho. La cita reunirá a empresas, autoridades e inversionistas para revisar oportunidades vinculadas a la cartera minera de la zona central.

Andesmin reunirá proyectos regionales por alrededor de USD 15.000 millones

La Mancomunidad Regional de Los Andes organiza el evento, con el impulso de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Ministerio de Energía y Minas. Esta entidad agrupa a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, esas seis regiones concentran proyectos mineros por alrededor de USD 15.000 millones. La actividad busca vincular a los titulares de las iniciativas con empresas interesadas en aportar capital y capacidades para su ejecución.

El encuentro minero Andesmin 2026 se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ayacucho.
El encuentro minero Andesmin 2026 se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ayacucho.

“Esta clase de eventos sirve para juntar a potenciales inversionistas con los proyectos que requieren capital. Esta es una dinámica positiva. Andesmin 2026 es un punto de encuentro”, sostuvo Benavides.

El directivo consideró que la presencia de autoridades nacionales, gobiernos regionales y representantes empresariales permitirá discutir oportunidades de inversión fuera de Lima. También planteó que estos espacios pueden facilitar acuerdos entre el sector público y el privado.

Ayacucho y toda la macroregión centro tienen proyectos que se deben dar a conocer a la comunidad y ahora tenemos una oportunidad”, afirmó el presidente del directorio de Buenaventura.

Buenaventura amplía exploraciones en cinco regiones del país

Además de Trapiche, la compañía informó que destina recursos a trabajos de exploración minera en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac. El objetivo es identificar nuevos yacimientos y ampliar los recursos disponibles en activos ya conocidos.

En Arequipa, Buenaventura busca aumentar el valor de Tambomayo, una operación de oro y plata. La empresa también mantiene actividades de exploración en las zonas cercanas a Yumpag, en Pasco, donde identificó recursos de plata.

La minera incluyó a La Zanja entre los activos bajo evaluación para nuevas oportunidades de exploración y desarrollo. Benavides destacó que el precio actual de la plata representa un elemento favorable para el interés por recursos vinculados a ese metal.

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