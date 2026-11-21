Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, señala un mapa de estaciones acelerométricas en una sala de monitoreo sísmico. (Agencia Andina)

Guardar

Un sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín y percibido en Lima movilizó la noche del viernes a las autoridades y llevó al Instituto Geofísico del Perú (IGP) a solicitar cautela mientras se verifica si hubo afectaciones en las zonas cercanas al epicentro. El movimiento ocurrió a las 19:09, a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que esa profundidad fue un factor determinante para que el sacudimiento pudiera sentirse a gran distancia, aunque con menor fuerza en la superficie de la zona epicentral que la que habría producido un evento similar a menor profundidad.

PUBLICIDAD

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el evento alcanzó una intensidad V en Junín. La percepción se extendió por buena parte del centro del país y llegó a ciudades de la costa, entre ellas Lima, donde numerosas personas salieron de sus viviendas tras el movimiento.

Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los datos de un sismo de magnitud 6,7 registrado a 129 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profundidad amplió el área donde se percibió el sismo

Tavera señaló que el sismo tuvo una profundidad intermedia y precisó que esa característica explica tanto la extensión de la percepción como la duración que reportaron los ciudadanos. “A las 19:09 horas ha ocurrido un sismo de magnitud 6,7 con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a una profundidad de 129 kilómetros”, declaró.

PUBLICIDAD

El titular del IGP indicó que la profundidad “favorece muchísimo” en términos de impacto en la superficie. De acuerdo con su explicación, el sacudimiento no resulta tan intenso en el área más próxima al foco como podría ocurrir en un sismo superficial; sin embargo, la energía se distribuye por un territorio más amplio.

“Es debido a esto que ha tenido un radio bastante grande de percepción del sacudimiento del suelo”, sostuvo Hernando Tavera. El funcionario mencionó que el movimiento fue advertido en localidades como Chimbote e Ica, además de Junín y Lima.

El registro oficial del IGP ubicó el epicentro en la región Junín, en el centro peruano. La entidad clasificó el evento dentro de su nivel rojo, empleado para movimientos de magnitud superior a 5,9, mientras continúa el seguimiento de la información que llega desde las áreas potencialmente afectadas.

PUBLICIDAD

Descubre cómo sonó el devastador terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la región de Junín, Perú. Este video muestra la ubicación del epicentro y una representación visual del sonido sísmico.

El paso de las ondas explicó la duración que percibieron los ciudadanos

Otra de las características que llamó la atención entre quienes sintieron el sismo fue el tiempo que duró el movimiento. Tavera atribuyó esa percepción a la propagación de las ondas sísmicas desde el foco ubicado a 129 kilómetros de profundidad.

“El sacudimiento ha tomado su tiempo porque evidentemente hay un tren de ondas de bastante tiempo que se propaga y sacude los suelos”, explicó el presidente del IGP. La afirmación apunta a que la duración percibida no depende solo de la magnitud, sino también de la profundidad y del recorrido de las ondas en el subsuelo.

Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 6,7 a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en Perú. (IGP)

La información preliminar divulgada por el organismo consignó una magnitud de 6,7 y una intensidad V en Junín. En Lima, el movimiento se sintió en diversos distritos y generó preocupación entre vecinos que abandonaron temporalmente sus hogares como medida de prevención.

PUBLICIDAD

Tavera también indicó que el alcance del evento abarcó la región central del país. En declaraciones recogidas por RPP, señaló que la percepción se extendió desde Áncash hasta Lima y hacia Junín, cerca de la ceja de selva. La amplitud geográfica coincide con la profundidad reportada por el organismo técnico.

Un sismo de 6.7 grados de magnitud remeció la región de Junín, Perú. Observa las imágenes del preciso instante del temblor y las reacciones de la población.

El IGP pidió esperar los reportes sobre posibles daños

Al momento de sus declaraciones, el presidente del IGP informó que todavía no contaba con un reporte consolidado de daños materiales o afectaciones estructurales. “A la fecha todavía no tenemos información sobre daños. Estamos a la espera de mayor información”, afirmó.

El funcionario remarcó que la evaluación depende de los reportes que remitan las autoridades locales y los equipos de respuesta. “Hay que esperar información de los gobiernos regionales y de Indeci también”, señaló al ser consultado sobre el plazo para conocer si hubo daños.

PUBLICIDAD

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó inicialmente que el sismo fue percibido entre moderado y fuerte por la población y que mantenía el monitoreo en zonas vulnerables. Hasta que concluyan esas verificaciones, no corresponde establecer un balance definitivo de consecuencias.

Hernando Tavera pide mayor cultura de riesgo en la población.

Revisar la vivienda y conversar con la familia son las primeras recomendaciones

Frente a la inquietud generada por el movimiento, Tavera recomendó a la población mantener la calma una vez finalizado el evento y realizar una revisión básica de las viviendas. “Hay que estar un poco tranquilo, revisar qué es lo que ha pasado en casa, hablar con la familia y evidentemente ya empezar a prepararse”, indicó.

La recomendación incluye identificar posibles daños visibles, como grietas, desprendimientos o fallas en instalaciones, y seguir las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo. En caso de advertir una condición que comprometa la seguridad, se debe evitar permanecer en el inmueble hasta que sea evaluado.

PUBLICIDAD

El sismo vuelve a poner en primer plano la necesidad de que las familias cuenten con un plan de emergencia, zonas seguras previamente identificadas y una mochila con suministros esenciales. Mientras el IGP y las autoridades continúan con el monitoreo, la información oficial sobre eventuales daños será comunicada conforme avance la evaluación en Junín y las demás zonas donde se sintió el movimiento.