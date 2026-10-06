Perú

Abogado deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”

El abogado Jorge Petrozzi, cuestionó que la madre del menor haya preferido vincularse con Milagros Leiva, que reveló la identidad de la víctima; antes que su labor en la defensa de los intereses de su hijo

Abogado Jorge Petrozzi deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”. (Foto: Composición - Infobae)
Abogado Jorge Petrozzi deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”. (Foto: Composición - Infobae)
Guardar

Jorge Petrozzi, abogado de la defensa del menor víctima de una agresión sexual al interior de un vehículo del Liceo Naval Almirante Guise, afirmó que se apartó del caso después de que la madre prefiriera a la periodista Milagros Leiva frente a su representación legal.

El abogado indicó durante una entrevista con Willax que su decisión se tomó luego de presentar discrepancias luego de que la comunicadora difundiera la identidad del menor en una transmisión en vivo y advirtió que su salida como defensor legal del estudiante podría afectar las acciones que había impulsado contra adultos vinculados al hecho, como el conductor del vehículo en el que se agredió al menor y los profesores que estuvieron presentes.

PUBLICIDAD

“El motivo del rompimiento ha sido precisamente lo que ustedes acaban de presentar, donde la señora dice: “El abogado no se alineó a nosotros”. Parece que la señora ha entendido o malentendido que yo como abogado soy su subordinado o su empleado, y la señora está completamente equivocada. Es más, el padre no está bajo la misma tónica que la madre y el padre también tenía discrepancias con respecto al manejo del tema de Milagros Leiva. ¿Por qué? Porque acá lo llamativo de esto es la insistencia de la madre, no sé por qué razón, de que había que darle a Milagros Leiva lo que ella pedía. Yo le decía: “No podemos nosotros ponernos en el plan”, como si no hubiesen más periodistas en el Perú, de depender de Milagros Leiva, que era que al final lo que la madre pretendía que yo hiciese”, indicó al medio televisivo.

En una entrevista con Willax, Petrozzi aseguró que su intervención en el caso de agresión sexual logró la apertura de una investigación preliminar contra la exdirectora y que el caso de los dos profesores que estaban dentro del bus pasó a una fiscalía competente en delitos de violación sexual. Según su versión, el fiscal de San Borja aceptó investigar a esos docentes bajo la figura de comisión por omisión.

La periodista sostuvo que la indignación por las declaraciones de uno de los padres vinculados al caso influyó en lo ocurrido, aunque remarcó que ello no justifica haber revelado el nombre del menor. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

El abogado afirmó que los profesores podrían afrontar penas de hasta 30 años de prisión por agravantes. “Cuando usted se encuentra en una situación jurídica en que, debiendo haber impedido la comisión de un delito, no lo hace y lo convierte a usted en autor del delito”, explicó sobre el artículo 13 del Código Penal.

PUBLICIDAD

“La madre ha preferido a Milagros Leiva”

El abogado afirmó que frente a la decisión de la madre, le comentó a la mujer que debía decidir por la defensa de su hijo. “Yo he tenido que decir hasta acá nomás y le dije: “O Milagros Leiva o yo”. Se acabó el tema”, relató Petrozzi.

Según el letrado, su prioridad debía ser la representación del menor y no las exigencias de su madre respecto de una entrevista con la periodista. “Yo me debo al menor primeramente. Mi primera preocupación era el menor que ha sido el agredido, no la mamá”, afirmó.

Petrozzi cuestionó que Leiva y su producción buscaran que asistiera al programa y señaló que puso como requisito que ella reiterara sus disculpas en vivo por haber revelado la identidad del menor víctima de agresión. Dijo que aceptó evaluar esa posibilidad para ayudar a la madre, aunque finalmente consideró que no podía presentarse junto a quien, según él, había perjudicado al niño.

Milagros Leiva lee en su programa 'Sin Rodeos' un comunicado enviado por la madre de la víctima del caso Liceo Naval. En la carta, la madre descarta iniciar acciones legales y, en cambio, pide sumar esfuerzos para encontrar la verdad y la justicia para su hijo. Video: Panamericana TV / Sin rodeos
“Yo ahorita ya tengo grandes dudas a ese respecto. Y le digo algo, acá hay algo más grave. Milagros Leiva ha cometido dos delitos al hacer eso, uno de los cuales tiene una pena de hasta seis años privativa de libertad, que es la revelación de la identidad del menor, sin perjuicio de la violación del secreto profesional. Ha cometido dos delitos, ¿correcto? Por esa razón también es que yo le decía a la madre: “Señora, yo no me puedo ir a sentar con Milagros Leiva cuando ha revictimizado a su hijo y les ha originado a ustedes un daño enorme”. O sea, al final de cuentas, este, señor Ortiz, la madre ha preferido a Milagros Leiva que la defensa que yo he venido ejerciendo", indicó Petrozzi.

Sospechas sin pruebas sobre las razones del quiebre

Petrozzi evitó atribuir un motivo concreto a la cercanía entre la madre y la periodista. “Yo tengo una forma de proceder y es que no digo nada en tanto no tenga pruebas. Y ahorita no tengo pruebas. Sospechas tengo muchas”, manifestó.

El letrado afirmó que desconoce si existieron intentos para retirarlo de la defensa, aunque vinculó esa posibilidad con las gestiones realizadas durante dos semanas al frente del caso. “Yo no sé si ha habido otras intenciones de utilizar esto para sacarme a mí del caso, porque hemos hecho avances grandes”, señaló.

También sostuvo que el proceso no quedará sin representación porque ya se encuentra ante una jueza. Petrozzi indicó que los padres podrían continuar con abogados del Ministerio de la Mujer o con un defensor de oficio, además de la intervención del fiscal.

Temas Relacionados

Liceo Navalperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede visitará a los ‘aurinegros’ en la altura de Cusco, en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en el segundo certamen del campeonato peruano. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

La ‘misilera’ cayó por 4-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida y buscará una remontada en Sullana. Conoce los posibles escenarios

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘rosado’ buscará obrar por el milagro en Sullana y revertir el amplio marcador para intentar llegar a la gran final del certamen doméstico. Sigue las incidencias de la contienda

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ volverán a la competencia frente el ‘gavilán del norte’ en Cajamarca tras clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026. Entérate los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Bancada de oposición insiste en no otorgar facultades el Ejecutivo para legislar. Afirman que materias no han sido delimitadas ni siquiera en el dictamen en mayoría

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Francis Allison asegura que “esto no ha terminado” y pide esperar los resultados finales de la ONPE a la alcaldía de Lima

ENTRETENIMIENTO

Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

BTS en Lima: ¿cómo sincronizar tu ARMY Bomb con el celular para disfrutar de los conciertos?

Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

BTS ya está en Lima y ARMY hace cola en San Marcos a días del primer concierto: “¡Adiós, a las carpas!”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dónde ver Venezuela vs Jordania HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026