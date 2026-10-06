Abogado deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”

Abogado Jorge Petrozzi deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”. (Foto: Composición - Infobae)

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Jorge Petrozzi, abogado de la defensa del menor víctima de una agresión sexual al interior de un vehículo del Liceo Naval Almirante Guise, afirmó que se apartó del caso después de que la madre prefiriera a la periodista Milagros Leiva frente a su representación legal.

El abogado indicó durante una entrevista con Willax que su decisión se tomó luego de presentar discrepancias luego de que la comunicadora difundiera la identidad del menor en una transmisión en vivo y advirtió que su salida como defensor legal del estudiante podría afectar las acciones que había impulsado contra adultos vinculados al hecho, como el conductor del vehículo en el que se agredió al menor y los profesores que estuvieron presentes.

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“El motivo del rompimiento ha sido precisamente lo que ustedes acaban de presentar, donde la señora dice: “El abogado no se alineó a nosotros”. Parece que la señora ha entendido o malentendido que yo como abogado soy su subordinado o su empleado, y la señora está completamente equivocada. Es más, el padre no está bajo la misma tónica que la madre y el padre también tenía discrepancias con respecto al manejo del tema de Milagros Leiva. ¿Por qué? Porque acá lo llamativo de esto es la insistencia de la madre, no sé por qué razón, de que había que darle a Milagros Leiva lo que ella pedía. Yo le decía: “No podemos nosotros ponernos en el plan”, como si no hubiesen más periodistas en el Perú, de depender de Milagros Leiva, que era que al final lo que la madre pretendía que yo hiciese”, indicó al medio televisivo.

En una entrevista con Willax, Petrozzi aseguró que su intervención en el caso de agresión sexual logró la apertura de una investigación preliminar contra la exdirectora y que el caso de los dos profesores que estaban dentro del bus pasó a una fiscalía competente en delitos de violación sexual. Según su versión, el fiscal de San Borja aceptó investigar a esos docentes bajo la figura de comisión por omisión.

La periodista sostuvo que la indignación por las declaraciones de uno de los padres vinculados al caso influyó en lo ocurrido, aunque remarcó que ello no justifica haber revelado el nombre del menor. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

El abogado afirmó que los profesores podrían afrontar penas de hasta 30 años de prisión por agravantes. “Cuando usted se encuentra en una situación jurídica en que, debiendo haber impedido la comisión de un delito, no lo hace y lo convierte a usted en autor del delito”, explicó sobre el artículo 13 del Código Penal.

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“La madre ha preferido a Milagros Leiva”

El abogado afirmó que frente a la decisión de la madre, le comentó a la mujer que debía decidir por la defensa de su hijo. “Yo he tenido que decir hasta acá nomás y le dije: “O Milagros Leiva o yo”. Se acabó el tema”, relató Petrozzi.

Según el letrado, su prioridad debía ser la representación del menor y no las exigencias de su madre respecto de una entrevista con la periodista. “Yo me debo al menor primeramente. Mi primera preocupación era el menor que ha sido el agredido, no la mamá”, afirmó.

Petrozzi cuestionó que Leiva y su producción buscaran que asistiera al programa y señaló que puso como requisito que ella reiterara sus disculpas en vivo por haber revelado la identidad del menor víctima de agresión. Dijo que aceptó evaluar esa posibilidad para ayudar a la madre, aunque finalmente consideró que no podía presentarse junto a quien, según él, había perjudicado al niño.

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Milagros Leiva lee en su programa 'Sin Rodeos' un comunicado enviado por la madre de la víctima del caso Liceo Naval. En la carta, la madre descarta iniciar acciones legales y, en cambio, pide sumar esfuerzos para encontrar la verdad y la justicia para su hijo. Video: Panamericana TV / Sin rodeos

“Yo ahorita ya tengo grandes dudas a ese respecto. Y le digo algo, acá hay algo más grave. Milagros Leiva ha cometido dos delitos al hacer eso, uno de los cuales tiene una pena de hasta seis años privativa de libertad, que es la revelación de la identidad del menor, sin perjuicio de la violación del secreto profesional. Ha cometido dos delitos, ¿correcto? Por esa razón también es que yo le decía a la madre: “Señora, yo no me puedo ir a sentar con Milagros Leiva cuando ha revictimizado a su hijo y les ha originado a ustedes un daño enorme”. O sea, al final de cuentas, este, señor Ortiz, la madre ha preferido a Milagros Leiva que la defensa que yo he venido ejerciendo", indicó Petrozzi.

Sospechas sin pruebas sobre las razones del quiebre

Petrozzi evitó atribuir un motivo concreto a la cercanía entre la madre y la periodista. “Yo tengo una forma de proceder y es que no digo nada en tanto no tenga pruebas. Y ahorita no tengo pruebas. Sospechas tengo muchas”, manifestó.

El letrado afirmó que desconoce si existieron intentos para retirarlo de la defensa, aunque vinculó esa posibilidad con las gestiones realizadas durante dos semanas al frente del caso. “Yo no sé si ha habido otras intenciones de utilizar esto para sacarme a mí del caso, porque hemos hecho avances grandes”, señaló.

También sostuvo que el proceso no quedará sin representación porque ya se encuentra ante una jueza. Petrozzi indicó que los padres podrían continuar con abogados del Ministerio de la Mujer o con un defensor de oficio, además de la intervención del fiscal.

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