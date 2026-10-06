Perú

Caso Liceo Naval: jueza cita a declarar a los cuatro menores liberados, pero uno salió del país

La investigación por la denuncia de violencia sexual contra un estudiante tendrá una audiencia para definir nuevas actuaciones y conocer la versión de los cuatro adolescentes excarcelados

A pocos días de una audiencia crucial, uno de los menores implicados en el caso de abuso sexual en el Liceo Naval ha abandonado el Perú. El reportaje explora la fuga, la renuncia del abogado de la víctima y las presiones que rodean un caso que clama por justicia.| Video: Beto a Saber
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El caso de presunto abuso sexual ocurrido en el colegio Liceo Naval Almirante Guise aún no ha llegado a su etapa final. La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo citó a declarar a los cuatro menores que fueron liberados pero uno de ellos salió de Perú el 22 de septiembre junto con su madre, con destino a Estados Unidos, según el programa Beto a Saber.

El adolescente forma parte del grupo de cuatro menores que pasaron a condición de testigos luego de que el juzgado dispusiera su liberación. La diligencia fue programada para el viernes 9 de octubre.

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Entrada de un edificio gris con el letrero Liceo Naval Almirante Guise, escalones de concreto, barandas negras y palmeras al frente.
La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro liberados podrían volver a ser considerados imputados

El exabogado de la víctima, Jorge Petrozzi, sostuvo que la condición de testigos de los cuatro adolescentes no sería definitiva. Según indicó, la situación procesal podría modificarse conforme avancen las diligencias fiscales.

“Estos cuatro menores pasan a la condición de testigos, sujeto a que, a resultas de lo que se siga actuando e investigando, pueda su condición ser revertida a la de comprendidos como imputados”, afirmó Petrozzi.

También señaló que, a su criterio, existían elementos que requerían una evaluación más profunda respecto de algunos de los menores liberados.

De los 10 menores detenidos, seis quedaron bajo internamiento preventivo y cuatro fueron liberados. La víctima habría identificado a dos presuntos agresores.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal
Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

Audiencia del caso

La declaración prevista ante el Poder Judicial incorporará, según el material entregado, a un alumno que no había sido considerado inicialmente en la investigación. El estudiante habría brindado apoyo a la víctima y le habría recomendado acudir a una clínica.

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La anterior defensa legal del menor también logró que se incluya en la investigación a los profesores que viajaban en el autobús al momento de los hechos denunciados.

El exfiscal Martín Salas consideró que la sustitución de un abogado a pocos días de una audiencia puede afectar la estrategia de la defensa. “Un nuevo abogado no puede conocer de un día para otro todas las pruebas que se han recabado durante una investigación”, manifestó.

Además, el citado medio precisa que el abogado de la víctima renunció a su cargo por diferencias con la familia. Petrozzi afirmó que recibió presiones para participar en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, luego de que ella difundiera el nombre del menor y parte de sus declaraciones.

Según el exabogado, aceptó participar bajo la condición de que la entrevista fuera en vivo y que la periodista ofreciera disculpas públicas. Sostuvo que esa propuesta no fue aceptada.

“Milagros Leiva revela el nombre del menor agredido. La madre la disculpa y a continuación quiere apoyar a Milagros Leiva y hacer que su abogado haga lo que Milagros Leiva quiere”, manifestó.

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