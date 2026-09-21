Milagros Leyva pide pordón por revelar el nombre de la víctima del caso Liceo Naval y se allana a las investigaciones del Ministerio Público

La periodista sostuvo que la indignación por las declaraciones de uno de los padres vinculados al caso influyó en lo ocurrido, aunque remarcó que ello no justifica haber revelado el nombre del menor. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

Guardar

La conductora de ‘Sin Rodeos’, Milagros Leiva, se pronunció este domingo 20 de septiembre sobre la polémica que generó la difusión del nombre del adolescente involucrado en una denuncia por agresión sexual en un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise.

Al inicio de su programa, la periodista reconoció nuevamente que cometió un error, ofreció disculpas al menor y a su familia y afirmó que asumirá las investigaciones que correspondan. Y es que, Leiva apareció en pantalla luego de que Panamericana Televisión emitiera un comunicado en el que ofreció disculpas por la difusión de información sensible relacionada con un menor de edad y señaló que había adoptado medidas correctivas.

PUBLICIDAD

En su intervención de este domingo, la periodista decidió abordar directamente lo sucedido y explicó las razones que, según dijo, estuvieron detrás de su reacción durante la emisión del viernes.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

Milagros Leiva reconoce que revelar el nombre del adolescente fue un error

“Hoy a mí me corresponde pedir, ofrecer disculpas nuevamente, pedir perdón, y lo hago desde lo más profundo de mi ser y de mi ejercicio periodístico”, manifestó al iniciar su programa.

La periodista recordó que durante la emisión del viernes pronunció el nombre del adolescente, aunque precisó que no mencionó sus apellidos. Según explicó, apenas se percató de lo ocurrido pidió disculpas públicamente. “Yo le pedí perdón a él, a su madre, a su familia y a toda mi audiencia. Pero tengo que decirlo, su nombre jamás debió ser pronunciado. Jamás”, afirmó.

PUBLICIDAD

Un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanece en un restaurante de San Borja tras la agresión contra un compañero. (Captura video: Panorama)

Leiva sostuvo que conoce la obligación periodística de proteger la identidad de los menores de edad y reconoció que su indignación por el caso no justifica lo ocurrido. “El periodismo siempre exige proteger la identidad del menor y yo estoy de acuerdo. Por eso asumo mi error, por eso asumo con absoluta hidalguía todas las investigaciones que se me tengan que hacer”, señaló.

La conductora también explicó que durante la emisión anterior había escuchado declaraciones de uno de los padres vinculados al caso que, según su interpretación, minimizaban la gravedad de lo sucedido. Dijo que esa situación provocó su reacción. “Me ganó la indignación. Me ganó la madre que soy, la mujer que soy”, expresó. Sin embargo, inmediatamente después hizo una precisión: “Todo esto explica mi error, pero no lo justifica”.

PUBLICIDAD

“Yo no soy el centro”, afirma la conductora

Durante su intervención, Leiva insistió en que la polémica generada por su error no debería desplazar la atención del caso que originó su cobertura. “Pedir perdón, señores, no significa renunciar a la verdad ni abandonar la búsqueda de justicia”, sostuvo.

La periodista aseguró que el adolescente debe permanecer en el centro de la atención y reiteró su intención de continuar abordando el caso. “Yo no soy el centro. A todos mis detractores pueden seguir insultándome, pero yo no soy el centro”, manifestó. En esa línea, señaló que, a su juicio, lo importante es que se esclarezcan los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades que correspondan.

PUBLICIDAD

“No voy a permitir que mi error desvíe la mirada de lo sucedido, de la agresión denunciada, ni del deber de sancionar a todos los responsables”, afirmó. También sostuvo que la investigación debe alcanzar a quienes tengan responsabilidad en los hechos y que el adolescente debe recibir protección y reparación. “Yo no voy a renunciar jamás a defenderlo. Jamás”, enfatizó.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

La madre del adolescente envió un mensaje a Milagros Leiva

Uno de los momentos centrales de la emisión ocurrió cuando Leiva compartió un mensaje enviado por la madre del adolescente. La conductora explicó que había mantenido conversaciones con ella durante los últimos días y la describió como una mujer que se encuentra atravesando una situación muy difícil.

PUBLICIDAD

Leiva aclaró que el mensaje no sería leído directamente por la madre, sino que había sido locutado para el programa. En el comunicado, la madre señaló que no tenía intención de iniciar acciones contra la periodista por lo ocurrido y pidió que la atención se mantuviera en la búsqueda de justicia para su hijo.

“Hoy lo verdaderamente importante es que no se pierda el foco, la búsqueda de justicia para mi hijo”, se escucha en el mensaje. La madre también planteó que el trabajo periodístico puede contribuir a que el caso sea investigado y a que se escuche a las partes involucradas, pero remarcó la necesidad de proteger a su hijo.

PUBLICIDAD

“Más que vernos en posiciones opuestas, me gustaría que usted pueda ser una aliada en este proceso”, expresó. Asimismo, pidió que se establezcan garantías de protección para el menor y que hechos similares no vuelvan a repetirse. “Lo único que busco es garantías reales de protección y que los hechos como estos no vuelvan a repetirse”, señaló en su mensaje.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

“Soy su aliada”, respondió Leiva

Después de escuchar el comunicado, Leiva agradeció públicamente a la madre y aseguró que continuará acompañando la búsqueda de justicia desde su labor periodística. “Soy su aliada, señora. No me lo tiene que pedir”, respondió. La conductora afirmó que durante su trayectoria ha acompañado casos relacionados con personas que, según dijo, no tienen voz o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

“Quien haya seguido mi carrera, he luchado contracorriente muchas veces”, sostuvo. Al mismo tiempo, volvió a reconocer la gravedad de su propia actuación: “Yo cometí un brutal error, sí, lo reconozco”. Leiva también hizo referencia a las imágenes difundidas por Panorama sobre los adolescentes involucrados en el caso y cuestionó lo que, según su interpretación, ocurrió después de la agresión denunciada.

La periodista calificó las imágenes como “vomitivas” y “nauseabundas” y sostuvo que estas muestran comportamientos que, desde su perspectiva, deben ser investigados.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

Leiva menciona investigación preliminar del Ministerio Público

Otro de los anuncios relevantes de la noche fue la referencia de Leiva a una investigación preliminar del Ministerio Público. La conductora señaló que había tomado conocimiento de que el Ministerio Público comunicó, a través de sus redes sociales, el inicio de una investigación preliminar relacionada con su actuación.

PUBLICIDAD

“También he tomado conocimiento de que el Ministerio Público ha dicho en su tuit que ha iniciado una investigación preliminar contra mi persona”, afirmó. Leiva manifestó que asumirá el proceso y anunció la presencia del abogado César Nakazaki en el programa para abordar las implicancias legales del caso.

“Por eso asumo con absoluta hidalguía todas las investigaciones que se me tengan que hacer”, había señalado previamente. La periodista indicó que quería formularle varias preguntas al abogado sobre el proceso antes de dar pase a la pausa comercial. “Doctor Nakazaki, buenas noches, bienvenido al programa”, dijo antes de iniciar la entrevista.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

Panamericana ofreció disculpas por la difusión de información sensible

La intervención de Leiva se produjo el mismo día en que Panamericana Televisión difundió un comunicado sobre lo ocurrido durante la emisión del viernes. El canal reconoció que se había difundido información sensible que no debió ser divulgada y ofreció disculpas al adolescente, su familia, las personas involucradas y la audiencia.

Panamericana también señaló que las disculpas realizadas inicialmente durante el programa no eran suficientes frente al impacto generado y aseguró que había adoptado medidas correctivas y reforzado sus procedimientos internos para el manejo de información relacionada con menores de edad.

El canal, sin embargo, no detalló públicamente en ese comunicado qué medida específica se había adoptado contra Leiva. En ese contexto, la conductora utilizó su espacio de este domingo para realizar una nueva disculpa pública y explicar su posición frente a lo sucedido.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

“No me van a distraer”, afirma Milagros Leiva

Hacia el final de su intervención antes de la pausa comercial, Leiva insistió en que su reconocimiento del error no significa que vaya a abandonar la cobertura del caso. “Yo me congelé el viernes cuando se me escapó ese grave error. Pero con la misma fuerza con la que asumo mis errores, también les digo: no me van a distraer”, afirmó.

La periodista aseguró que continuará buscando información y dando seguimiento a las investigaciones. “No, señores. Yo voy a buscar la verdad y, por supuesto, tengan la garantía de que voy a levantar mi voz”, manifestó.

Leiva cerró este primer bloque señalando que su intención es continuar abordando el caso desde su espacio periodístico y que el objetivo, según sostuvo, debe ser esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.