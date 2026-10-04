Elecciones 2026: ¿Cuándo se volverá a permitir la venta de bebidas alcoholicas?

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

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La ONPE recomendó a los más de 26 millones de peruanos convocados a participar de las Elecciones Regionales y Municipales este domingo que acudan en condiciones adecuadas a los locales de sufragio, por la vigencia de la Ley Seca.

En conversación con RPP, Juan Heredia, especialista de capacitación y formación electoral del organismo, afirmó que “todos tenemos que emitir un voto consciente”, y recordó que la Policía Nacional del Perú no permitirá que las personas en estado de ebriedad ingresen a los locales de votación.

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Por normativa, durante las elecciones, los comercios que vendan bebidas alcohólicas y no respeten la restricción durante el periodo electoral pueden recibir una multa equivalente al 10% del sueldo mínimo vital multiplicado por 30 días. El Artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones también contempla una pena de prisión de hasta 6 meses.

¿Cuándo terminará la vigencia de la Ley Seca?

Según la Ley Orgánica de Elecciones, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas comenzó a las 8:00 a.m. del sábado 3 de octubre y se mantendrá hasta la misma hora del lunes 5, según el Artículo 351 de la norma.

La Municipalidad de Lima, junto a la PNP, clausuró establecimientos que operaban como discotecas en el Jirón de la Unión por detectar diversas infracciones administrativas y de seguridad, previo a la Ley Seca. (Foto: Municipalidad de Lima)

Heredia indicó que los miembros de mesa pueden pedir al elector que se retire y vuelva cuando hayan pasado los efectos del alcohol.

¿Cómo marcar correctamente el símbolo o fotografía del candidato?

En las ERM 2026, el elector debe marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro que corresponde al símbolo de la organización política de su preferencia.

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No es necesario escribir el nombre del candidato ni colocar números. Tampoco corresponde marcar fotografías, porque la cédula de estas elecciones está diseñada alrededor de los símbolos de las organizaciones políticas.

La marca debe permitir identificar con claridad la voluntad del elector. Por ello, lo recomendable es realizar una sola cruz o aspa en el recuadro correspondiente, evitando añadir palabras, dibujos, firmas u otros trazos.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

La ONPE cuenta con cédulas de simulación para que los ciudadanos puedan revisar previamente cómo está distribuida la papeleta que utilizarán el día de la elección.

¿Qué ocurre si marcas más de una opción en una misma elección?

Si el elector marca dos o más organizaciones políticas dentro de una misma sección de la cédula, el voto correspondiente a esa elección será considerado nulo.

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Sin embargo, las elecciones que aparecen en las demás secciones son independientes. Por ejemplo, una persona puede escoger una organización política para la elección regional y otra diferente para la municipal. Eso no convierte automáticamente en nulos los demás votos correctamente emitidos.

De igual manera, si una de las secciones queda en blanco o resulta anulada, las otras pueden conservar su validez siempre que hayan sido correctamente marcadas.

Jornada de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ODPE Huamanga - I.E. Maricarmen Salas Distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, región Ayacucho

Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

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Así podrás entenderlo mejor:

6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones

7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores

5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio

5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho. Quienes sí podrán hacerlo son las personas que se encuentren dentro del local y aún no hayan emitido su voto a la hora de cierre.