Elecciones Municipales y Regionales 2026 en Perú: guía completa para votar hoy, consultar tu local y evitar errores

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) convocan a más de 26 millones de peruanos a las urnas para elegir a sus próximas autoridades subnacionales. Para asegurar un proceso ordenado y transparente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han desplegado los protocolos oficiales, canales de consulta y reglas clave para la jornada de sufragio.

¿Qué se elige en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En esta contienda electoral los ciudadanos eligen a las autoridades que dirigirán los gobiernos locales y regionales durante el periodo de cuatro años:

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Nivel Regional: Gobernador regional, vicegobernador regional y consejeros del Consejo Regional en los 25 gobiernos regionales del país.

Nivel Municipal Provincial: Alcalde provincial y regidores provinciales.

Nivel Municipal Distrital: Alcalde distrital y regidores distritales.

¿A qué hora empiezan y terminan las votaciones?

Horario oficial de votación: Las mesas de sufragio abren a las 7:00 a. m. y el proceso concluye de forma definitiva a las 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Cierre de locales: A las 5:00 p. m. se cierran las puertas de acceso a los locales de sufragio. Aquellos electores que se encuentren dentro del local antes del horario límite mantendrán el derecho a emitir su voto.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

¿Cómo consultar tu local y mesa de sufragio?

La ONPE dispone de plataformas digitales y telefónicas para consultar la ubicación exacta donde te corresponde votar:

Ingresa a la plataforma oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe o a la web erm2026.onpe.gob.pe Escribe tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Presiona consultar para obtener: Nombre y dirección del local de votación.

Número de aula y mesa de sufragio.

Número de orden en la lista de electores.

Indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente). Alternativamente, la ONPE habilita asistencia vía chatbot oficial de WhatsApp y líneas telefónicas gratuitas de consulta.

¿Qué documentos necesitas para votar?

Documento obligatorio: El DNI (Documento Nacional de Identidad) físico es el único documento válido para votar. Se aceptan sus tres versiones físicas: DNI azul, DNI amarillo y DNI electrónico (DNIe).

DNI vencido: Mediante disposición excepcional emitida para la jornada electoral, los ciudadanos con el DNI caduco o vencido sí se encuentran habilitados para sufragar.

Documentos no válidos: No se permite votar con fotografías del DNI en teléfonos móviles, fotocopias, licencias de conducir ni el certificado de inscripción (C4).

¿Cómo es la cédula de sufragio de las Elecciones 2026?

La cédula de votación impresiona por su diseño dividido en hasta tres bloques o cuerpos independientes, según la circunscripción geográfica:

Bloque Regional: Contiene las fotos y/o símbolos para la fórmula de Gobernador y Vicegobernador, así como la columna para el Consejo Regional.

Bloque Provincial: Muestra los símbolos de las organizaciones políticas participantes para la alcaldía provincial.

Bloque Distrital: Muestra los símbolos de los partidos y movimientos locales para la alcaldía distrital.

Cada sección cuenta con recuadros en blanco diseñados para realizar la marca correspondiente. Al ser bloques independientes, existe la posibilidad de ejercer el voto cruzado (elegir organizaciones políticas distintas en cada categoría).

¿Cómo marcar correctamente tu voto?

Para que un voto sea contabilizado como válido, se deben seguir de forma estricta las pautas fijadas por la ley electoral:

Marcas permitidas: Únicamente es válido marcar con una cruz (+) o un aspa (X) .

Ubicación clave: La intersección o cruce de las dos líneas de la cruz o del aspa debe quedar indispensablemente DENTRO del recuadro del símbolo u opción seleccionada.

Brazos de la marca: Si los extremos o líneas del trazado se extienden ligeramente fuera del recuadro, el voto continúa siendo válido siempre que el punto de cruce esté adentro del casillero.

Conoce cómo utilizar la plataforma de la ONPE para saber si eres miembro de mesa, cuál es tu local de votación y qué rol te corresponde. Además, infórmate sobre la compensación económica por participar en la jornada electoral.

¿Qué pasa si te equivocas al marcar la cédula?

Voto nulo: Si realizas más de una marca dentro del mismo bloque electoral, utilizas signos distintos a la cruz o el aspa, haces garabatos, escribes textos o rompes la cédula, esa sección de la cédula será declarada como voto nulo .

Voto en blanco: Si dejas un bloque completamente sin marcar, se contabilizará como voto en blanco para esa categoría.

Efecto por bloques: Un error en una sección (por ejemplo, en el bloque distrital) no invalida automáticamente el voto en las demás secciones que hayan sido correctamente marcadas.

¿Es posible pedir otra cédula?: No. La ley electoral prohíbe entregar una cédula de repuesto en caso de equivocación del elector. Cada mesa de sufragio cuenta con el número exacto de cédulas asignadas a su padrón electoral, por lo que no existen cédulas adicionales para corregir errores.

¿Qué está prohibido hacer durante la jornada electoral?

Uso de teléfonos móviles en la cámara secreta: Queda prohibido tomar fotografías o grabar videos a la cédula marcada, dado que vulnera el principio de inviolabilidad y secreto del voto.

Propaganda y proselitismo político: Está vedado realizar manifestaciones, usar prendas de vestir, pancartas o distintivos que promuevan a cualquier candidato o partido en el interior o en las proximidades del centro de votación.

Venta de bebidas alcohólicas (Ley Seca): Aplica la restricción de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional desde el día previo a los comicios hasta las primeras horas posteriores al cierre de las urnas.

Portar armas: Ningún elector puede ingresar al local portando armas de fuego u objetos punzocortantes.

Reuniones de masa: No están permitidos los espectáculos públicos ni aglomeraciones que interfieran con el desarrollo de la jornada.

No dejes que una multa electoral afecte tus finanzas. Conoce las normas, los montos a pagar por no votar o ser miembro de mesa, y cómo el Jurado Nacional de Elecciones puede proceder con un cobro coactivo que incluye el embargo de tus cuentas bancarias.

¿Qué deben tener en cuenta los miembros de mesa?

Hora de llegada: Los miembros de mesa (titulares y suplentes) deben apersonarse a sus locales a las 6:00 a. m. para verificar el material electoral e instalar la mesa a las 7:00 a. m.

Conformación de la mesa: La mesa se constituye con tres miembros (Presidente, Secretario y Tercer Miembro). En caso de inasistencia de los titulares, los suplentes o electores de la fila deberán asumir el rol para permitir la apertura de la mesa.

Firma de la cédula: El Presidente de mesa debe firmar obligatoriamente el reverso de cada cédula antes de entregarla al elector.

Compensación y sanciones: Aquellos que cumplan con la labor reciben una compensación económica oficial de S/ 165. Los miembros designados que no asistan a cumplir su deber deberán pagar la multa por omisión al cargo de miembro de mesa.

¿Dónde consultar información oficial de la ONPE y el JNE?

Para recibir orientación verídica y consultar antecedentes de listas o candidatos, se dispone de las siguientes plataformas oficiales:

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Web institucional: www.onpe.gob.pe y el portal temático erm2026.onpe.gob.pe. Plataforma de consulta de mesa y miembros: consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Portal oficial: www.jne.gob.pe. Plataforma Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe): para revisar hojas de vida, experiencia, sentencias y planes de gobierno de los postulantes. Plataforma Electoral del JNE : para conocer la condición legal de las listas (inscritas, admitidas, tachadas).

