Renzo Reggiardo cuestiona funcionamiento de la ONPE y pide su reorganización: “¿Qué confianza podemos tener en esta institución?”

Renzo Reggiardo arremete contra la ONPE, señalando serias irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso. Exige al gobierno declarar en reorganización a los entes electorales y recuerda las acciones que tomó para defender a los ciudadanos que no pudieron votar. | Canal N

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sugirió la reorganización de los entes electorales y cuestionó el funcionamiento de la ONPE tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El burgomaestre sostuvo que existen situaciones que generan dudas sobre los filtros utilizados por las instituciones encargadas de administrar los comicios.

A su salida del Congreso, Reggiardo puso como ejemplo su propia designación como miembro de mesa, pese a encontrarse en funciones como autoridad municipal. También cuestionó que Piero Corvetto haya sido designado presidente de mesa durante esta jornada electoral y preguntó qué criterios aplica la ONPE para realizar estas selecciones.

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El alcalde también criticó la demora en la definición de resultados cuando la diferencia entre candidatos es estrecha. Según declaró a Canal N, le resulta extraño que estas cifras ajustadas se conozcan durante la madrugada y sostuvo que este tipo de situaciones genera incertidumbre entre los ciudadanos. Pese a sus cuestionamientos, afirmó que respetará los resultados oficiales.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, plantea la reorganización de la ONPE y cuestiona los criterios de selección en las elecciones en Perú. (Composición: Infobae Perú )

Reggiardo pide reestructurar los entes electorales

Reggiardo sostuvo que la ONPE y el JNE deben entrar en un proceso de reorganización. Desde su perspectiva, la medida debería plantearse más allá de quién resulte beneficiado por los resultados de las elecciones y servir como una señal dirigida a la población.

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“Los entes electorales tienen que entrar en una reorganización. Es sumamente necesario”, afirmó el alcalde a la salida del Congreso, según declaraciones recogidas por Canal N. Su pedido se produjo mientras continuaba la espera por la definición de los resultados de la elección de Lima Metropolitana.

El escrutinio de actas electorales en Perú está a cargo de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes revisan y validan los resultados registrados en cada mesa de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde sostuvo que el Gobierno central debe asumir esta decisión y mencionó a la presidenta Keiko Fujimori como una de las autoridades con capacidad para impulsarla. Reggiardo vinculó su propuesta con la necesidad de recuperar confianza entre los ciudadanos y evitar que situaciones similares vuelvan a generar incertidumbre.

“Yo voy a respetar como corresponde el resultado”, afirmó. Pese a sus cuestionamientos, Reggiardo insistió en que su planteamiento apunta a revisar el funcionamiento de las instituciones electorales y no a desconocer los resultados que finalmente determinen las autoridades competentes.

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Alcalde de Lima cuestiona los filtros de la ONPE para elegir miembros de mesa

Uno de los principales argumentos de Reggiardo estuvo relacionado con la selección de los miembros de mesa. El alcalde cuestionó que la ONPE lo haya designado para cumplir esta función cuando ocupa el cargo de máxima autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Como alcalde de Lima, la ONPE me nombra miembro de mesa”, cuestionó. A partir de este episodio, preguntó qué filtros utiliza la institución para seleccionar a los ciudadanos que deben participar en la jornada electoral.

Renzo Reggiardo cuestionó a la ONPE tras ser elegido miembro suplente de mesa| Foto: Municipalidad de Lima

En el mismo sentido, mencionó el caso de Piero Corvetto, a quien identificó como presidente de una mesa de sufragio en Miraflores. Reggiardo cuestionó esta designación y recordó los cuestionamientos y una denuncia penal del JNE a los que hizo referencia durante su declaración.

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“¿Qué filtros podemos tener de parte de esta institución y qué confianza podemos tener en esta institución?”, preguntó el alcalde. Para él, ambos episodios deben ser revisados como parte de una evaluación sobre los procedimientos empleados por la ONPE para conformar las mesas electorales.

Reggiardo expresa dudas por la demora de los resultados electorales

El alcalde también dirigió sus críticas hacia la forma en que se desarrollan los conteos cuando existe una diferencia estrecha entre los candidatos. Según afirmó, en distintos procesos los resultados terminan mostrando cifras muy ajustadas durante la madrugada, una situación que, a su juicio, genera incertidumbre.

Renzo Reggiardo arremete contra la ONPE, señalando serias irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso. Exige al gobierno declarar en reorganización a los entes electorales y recuerda las acciones que tomó para defender a los ciudadanos que no pudieron votar. | Canal N

“Siempre en las madrugadas casi, casi nos ponen un resultado de empates”, sostuvo Reggiardo. Ante la consulta de si consideraba sospechoso este escenario, respondió: “Me parece extraño”.

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El burgomaestre también cuestionó la sucesión de etapas que atraviesa el proceso hasta conocer una definición: la boca de urna, el conteo rápido, los resultados de la ONPE y las posteriores impugnaciones. “¿Cuándo vamos a tener los resultados de una vez por todas?”, preguntó.

Pese a sus reparos, Reggiardo marcó distancia de un eventual desconocimiento de los comicios. “No voy a desconocer los resultados, los he reconocido siempre”, afirmó. Luego insistió en su pedido de reorganización y sostuvo que mantener a los mismos directivos de los organismos electorales podría generar nuevamente debates e incertidumbre en los próximos procesos.