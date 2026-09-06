Rafael López Aliaga no tiene segura su participación en el debate para la alcaldía de Lima por ser candidato a regidor

El presidente del JNE indicó que no se ha definido aún los detalles de los debates para la alcaldía de Lima, por lo que no se conoce si Rafael López Aliaga podrá participar de alguno de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Jurado Nacional de Elecciones consideró válido que un alcalde en ejercicio puede postular como regidor porque, según su presidente Roberto Burneo, no existe prohibición expresa en la Constitución ni en las leyes. La definición del JNE se conoció tras la resolución que mantuvo a Rafael López Aliaga en competencia en Lima pese a que renunció al cargo de alcalde de la ciudad para postular a la presidencia antes de que termine el periodo 2022 - 2026 por el que fue electo autoridad municipal.

El presidente del JNE dijo que el organismo actuará conforme a la ley, la Constitución y el marco normativo vigente, y sostuvo que todas sus decisiones son públicas, con sus motivaciones y el sentido del voto de cada magistrado.

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Burneo explicó que el asunto resuelto por el pleno del JNE fue únicamente si un alcalde en funciones puede participar como candidato a regidor. En ese marco, afirmó: “La respuesta es sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes ni en otro marco normativo”.

El titular del organismo remarcó que no se abordó ninguna controversia adicional. Por eso, frente a preguntas sobre eventuales efectos posteriores de una candidatura de ese tipo, insistió en que “no ha sido materia del debate” y que todavía se encuentran en la etapa de calificación, exclusión y tachas.

El presidente del JNE indicó que no se ha definido aún los detalles de los debates para la alcaldía de Lima, por lo que no se conoce si Rafael López Aliaga podrá participar de alguno de ellos.| Andina

Burneo también vinculó esa cautela con el funcionamiento interno del pleno. Señaló que no puede “adelantar ninguna opinión” sobre asuntos aún no discutidos y que, una vez adoptada una decisión, esta será comunicada por los canales oficiales.

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Burneo defendió la autonomía de los JEE

En su exposición, el presidente del JNE marcó una línea de equilibrio entre el respeto a las instancias electorales especiales y la potestad revisora del pleno. Dijo que existe “un respeto absoluto” a las decisiones de esos órganos, a cuyos integrantes describió como magistrados que actúan con probidad, independencia y profesionalismo.

“Hay una prohibición expresa en la Constitución y en la ley respecto de aquellos candidatos que tienen el cargo de alcaldes en ejercicio, eh, que puedan participar como regidores. Eso es el punto controvertido que el pleno del Jurado ha resuelto. No hemos llegado a otra situación controvertida. El pleno del Jurado y el Jurado Nacional de Elecciones tiene un respeto absoluto a las decisiones de los jurados electorales especiales (...)”

A la vez, precisó que ese respeto no impide que el pleno pueda revocar, precisar o tomar una decisión distinta, siempre dentro del debido proceso y la doble instancia.

El presidente del JNE indicó que no se ha definido aún los detalles de los debates para la alcaldía de Lima, por lo que no se conoce si Rafael López Aliaga podrá participar de alguno de ellos.

“Siempre vamos a respetar la absoluta independencia de los jurados electorales especiales en las decisiones que tomen, sin que esto sea óbice, que el pleno del Jurado pueda revocarlas o pueda tomar otros, pueda precisarlas en torno a las mismas. Lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico, que es si puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor, y la respuesta es sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes ni en otro marco normativo”,

Sobre una posible participación del exalcalde de Lima y excandidato presidencial hasta hace unos meses en los debates electorales para la alcaldía, el presidente del JNE indicó que la decisión adoptada por el pleno de la institución electoral no incluye precisiones al respecto.

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Según indicó a los medios de comunicación, la metodología de los debates municipales será acordada con las organizaciones políticas participantes en reuniones que se realizarán durante la próxima semana

Corrección del padrón electoral en La Punta

Durante la misma rueda de prensa, Burneo detalló que Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió errores producidos al momento de elaborar el padrón electoral en el distrito de La Punta, en el Callao. Según explicó, el caso fue revisado en un pleno extendido con participación de Reniec, equipos de fiscalización del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El presidente del JNE indicó que no se ha definido aún los detalles de los debates para la alcaldía de Lima, por lo que no se conoce si Rafael López Aliaga podrá participar de alguno de ellos. Foto: JNE

Tras esa revisión, el organismo decidió reincorporar a los 223 ciudadanos al padrón de La Punta. “Eso sí lo hemos corregido”, afirmó Burneo, y agregó que las modificaciones se hicieron respetando tanto el marco jurídico como el operativo.

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La consulta periodística también incluyó el caso de 10 ciudadanos que habían sido sorteados como miembros de mesa. En la respuesta consignada, Burneo se concentró en confirmar la corrección del padrón y en señalar que la decisión publicada garantiza el derecho de participación de las personas afectadas.