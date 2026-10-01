PRODUCE convoca a MYPE de todo el país a ferias “El Papa inspira, el Perú Produce”

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El Ministerio de la Producción (Produce) abrió una convocatoria nacional dirigida a micro y pequeñas empresas (mype) para que exhiban y comercialicen sus productos en cuatro ferias organizadas en el marco de la visita del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre. Las postulaciones podrán presentarse hasta el 10 de octubre de 2026 a través de la plataforma habilitada por la entidad.

La iniciativa, bautizada “El Papa inspira, el Perú Produce”, contempla la realización de ferias en Lima, Ucayali, Cusco y Lambayeque, las cuatro regiones que formarán parte del itinerario del Sumo Pontífice durante su estadía en el Perú. El objetivo central es que las empresas seleccionadas accedan a espacios de exhibición directa frente a consumidores locales y visitantes internacionales que llegarán al país por el acontecimiento religioso.

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Las mype interesadas deberán cumplir con los requisitos y criterios de selección establecidos para cada una de las sedes, dado que los cupos varían según la ciudad y el perfil de los emprendimientos convocados. Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Produce iniciará un proceso de evaluación que determinará qué empresas quedarán habilitadas para participar en cada feria.

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El registro de postulación se realiza de manera virtual mediante un enlace específico habilitado por la cartera, donde los interesados pueden revisar las bases completas del concurso antes de inscribirse. La convocatoria busca alcanzar a emprendedores de distintas regiones del país, sin limitarse a las sedes donde se desarrollarán los eventos.

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Las ferias buscan dinamizar el comercio local durante la visita papal

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, sostuvo que la propuesta permitirá mostrar la diversidad, calidad y capacidad productiva de las mype peruanas en un contexto de alta visibilidad nacional e internacional. El funcionario remarcó que el paso del papa León XIV por el país representa una oportunidad poco frecuente para posicionar la oferta productiva de los emprendedores ante un público amplio.

Según explicó la cartera, las cuatro ciudades elegidas se convertirán en espacios de promoción de la oferta productiva nacional durante los días de la visita pontificia. La estrategia apunta a que los negocios locales aprovechen el flujo de visitantes que se concentrará en cada una de esas localidades para generar ventas directas y establecer vínculos comerciales que puedan sostenerse más allá del evento.

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El fortalecimiento de marca, un objetivo adicional de la convocatoria

Más allá de la comercialización inmediata de productos, Produce señaló que la participación en las ferias permitirá a las empresas seleccionadas fortalecer sus marcas y ampliar su cartera de contactos. La entidad busca que los emprendimientos ganen exposición ante potenciales compradores y consumidores que, de otro modo, difícilmente accederían a sus productos.

La cartera indicó que cada feria se diseñó para resaltar la creatividad, identidad y esfuerzo de los emprendedores de las distintas regiones del país, en línea con el propósito declarado de la iniciativa de acercar al público nacional e internacional lo mejor de la producción peruana. El componente simbólico de la visita papal se utiliza, según el ministerio, como un marco que amplifica el alcance habitual de este tipo de actividades comerciales.

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El cronograma se ajusta a los seis días de permanencia del pontífice

La visita del papa León XIV al Perú está prevista para el periodo comprendido entre el 11 y el 16 de noviembre, lapso durante el cual se desarrollarán las cuatro ferias convocadas por el ministerio. El cruce de fechas entre el recorrido pontificio y la agenda comercial busca garantizar que las empresas participantes coincidan con los momentos de mayor afluencia de público en cada ciudad.

Produce no detalló aún el número exacto de mype que serán seleccionadas en cada sede ni la fecha en la que se publicarán los resultados del proceso de evaluación. La entidad remitió a los interesados a la plataforma de postulación para conocer el detalle de los requisitos específicos de cada feria antes del cierre de la convocatoria, fijado para el 10 de octubre.

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