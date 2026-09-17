Mypes en Perú siguen sin recuperarse de la pandemia: esta es la brecha que todavía arrastran

La diferencia cobra importancia por el papel que cumplen las mypes en la estructura empresarial del país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Las micro y pequeñas empresas (mypes) todavía no logran recuperar el nivel de presencia que tenían en la economía peruana antes de la pandemia. En 2025 se contabilizaron 801.134 negocios formales, una cifra que permanece por debajo de los 980.357 registrados en 2019, lo que representa una diferencia de 179.223 empresas, de acuerdo con el último estudio de ComexPerú.

La brecha resulta relevante debido al peso que tienen las mypes dentro del tejido empresarial del país. Estas unidades representan el 99% de las empresas y, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia sanitaria, aún enfrentan dificultades para recuperar su participación económica y avanzar hacia mayores niveles de formalización.

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El aporte de las mypes sigue por debajo del nivel prepandemia

El estudio “Desempeño anual de las MYPE y capacidad para formalizarse” muestra que las mypes generaron ventas por S/ 164.010 millones durante 2025. Este monto equivale al 13,7% del PBI, una participación considerablemente menor a la observada antes de la emergencia sanitaria.

En 2019, las ventas de estas empresas representaban el 19,5% del PBI. El retroceso también se observa al revisar las principales actividades económicas: comercio concentró 2 millones de mypes y ventas por S/ 74.694 millones, mientras que servicios agrupó 3,3 millones de negocios y alcanzó S/ 75.022 millones. En producción se registraron 871.079 mypes, con ventas por S/ 20.071 millones.

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La informalidad continúa siendo uno de los principales problemas

La recuperación también está pendiente en materia de formalización. Durante 2025, el 86,5% de las mypes operaba en la informalidad, proporción que, aunque representa una ligera mejora frente al 86,8% de 2024, todavía supera en 2,7 puntos porcentuales el 83,8% registrado en 2019.

En 2019, estas empresas generaban ventas equivalentes al 19,5% del PBI. Foto: TCA

El comportamiento varía según la actividad. En comercio, la informalidad alcanzó el 85,6%, mientras que en servicios llegó al 88,3%, la tasa más alta entre los sectores señalados por el estudio. En producción, en tanto, el nivel se ubicó en 84%.

Capacidad para formalizarse permanece estancada

El panorama no solo está marcado por la cantidad de negocios que permanecen fuera de la formalidad. El Índice de Capacidad Formal de las Mypes (ICF) alcanzó 24,8 puntos en 2025, frente a los 25,3 puntos registrados en 2015. La variación refleja que las condiciones para que estos negocios puedan avanzar hacia la formalización han cambiado poco durante la última década.

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El indicador considera tres dimensiones: el perfil del empresario, las características del negocio y las condiciones laborales. Entre los factores evaluados figuran la existencia de registros contables, el acceso a productos financieros formales, la disponibilidad de un local y servicios básicos, además de aspectos vinculados con la remuneración, las pensiones y la cobertura de salud de los trabajadores.

Falta de espacios limita las inversiones

Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú, señaló durante la presentación del estudio que uno de los problemas identificados está relacionado con la falta de espacios destinados específicamente a la operación de las empresas.

“Lo que hemos encontrado a través del ICF es que, como país, no hemos avanzado prácticamente nada en la última década. [...] Tenemos un estancamiento severo en los últimos años. Existen motivos; uno de ellos sería, sobre todo, porque no ha habido ninguna clase de progreso para que las mypes tengan un espacio destinado a operar sus negocios. Eso es sumamente importante porque, mientras la mype no tenga un espacio físico establecido, las inversiones posteriores, como poner maquinaria, equipos, internet, luz y temas adicionales, se ven limitadas. Todas estas inversiones que dejan de hacer son pérdidas a largo plazo”, analizó.

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El Índice de Capacidad Formal de las Mypes (ICF) se ubicó en 24,8 puntos en 2025, frente a 25,3 puntos en 2015, reflejando un avance limitado en las condiciones para su formalización durante la última década. Foto: Copeme

Desde ComexPerú se plantea que el desafío no debería limitarse a incrementar el número de empresas que ingresan al sector formal. El objetivo también pasa por crear condiciones que permitan su permanencia, crecimiento y desarrollo una vez que cumplen con las obligaciones correspondientes.

Facultades legislativas abren debate sobre nuevas medidas

Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, sostuvo que el actual Gobierno tiene una oportunidad para abordar estas dificultades mediante cambios orientados a reducir las barreras que enfrentan las mypes. En ese marco, vinculó el debate sobre las facultades legislativas con la posibilidad de impulsar medidas relacionadas con la formalización empresarial.

“El nuevo Gobierno tiene una oportunidad concreta para empezar a cambiar esta realidad. Las facultades legislativas pueden ser una herramienta para impulsar una nueva formalidad que sea atractiva, viable y sostenible, donde cumplir las reglas no se convierta en una barrera para crecer. Necesitamos facilitar el cumplimiento, reducir barreras innecesarias y generar condiciones para que más mypes puedan formalizarse y desarrollarse”, concluyó Dupuy.