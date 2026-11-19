Ya podrías cobrar tus horas de trabajo a pesar de acompañar a tu familiar accidentado o con enfermedad terminal - Crédito INEI

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Más medidas laborales. La Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), aprobó tres dictámenes de iniciativas legislativas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores y sus familiares ante situaciones complejas de salud, así como a garantizar condiciones laborales especiales.

Pero hay una medida que destaca más. En primer lugar, se aprobó por unanimidad el dictamen recaído en la proposición legislativa 00031-2026-2031-CD, que, con texto sustitutorio, propone la “Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, para incorporar el permiso de acompañamiento a familiar directo en atenciones de salud”.

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Esto permitirá a trabajadores privados y públicos tener una licencia de acompañamiento a familiar directo (hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente, persona bajo su curatela o tutela o apoyo y salvaguardias) en cualquier atención de salud: consulta de control, exámenes, terapia, odontología, entre otros análogos. Otorgado hasta por el plazo máximo de 4 horas por evento, hasta 8 veces al año, con acreditación posatención.

Perú aplica varias licencias laborales, pero algunas son no remuneradas. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Licencia por acompañamiento

El diputado Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), señaló que la iniciativa tiene por objeto establecer el derecho de los trabajadores de los sectores público y privado a gozar de licencia o permiso con goce de haber en los supuestos contemplados en la norma.

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Asimismo, plantea incorporar la posibilidad de que los trabajadores acompañen a sus familiares directos (hijos, padres, cónyuges o convivientes, personas bajo su curatela o tutela, o respecto de quienes ejerzan apoyos y salvaguardias) en cualquier atención de salud, como consultas de control, exámenes médicos, terapias, atenciones odontológicas y otros procedimientos análogos.

Y de aprobarse, el derecho al permiso de acompañamiento previsto sería “exigible desde el día siguiente de su publicación, sin que su ejercicio quede condicionado a la aprobación del reglamento a que se refiere la primera disposición complementaria final”, tal como señalaba el texto de la propuesta.

Otros dictámenes

Seguidamente, se aprobó también por unanimidad el dictamen recaído en las proposiciones legislativas 00150-2026-2031-CD y 00238-2026-2031-CD, que, con texto sustitutorio, propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1302, que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público, a fin de fortalecer el intercambio prestacional en salud priorizando situaciones complejas”.

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El diputado César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), autor de la iniciativa, señaló que esta tiene como finalidad proteger la vida y la salud de las personas que se encuentren en situación de emergencia, garantizando que reciban atención inmediata en el establecimiento de salud que cuente con la capacidad resolutiva necesaria, de conformidad con la legislación sanitaria vigente. Precisó que el régimen de aseguramiento, afiliación, acreditación o la institución a la que pertenezca el paciente no deben constituir impedimentos para recibir la atención requerida.

Añadió que la propuesta busca establecer mecanismos que permitan garantizar la continuidad de la atención y el posterior reconocimiento económico de las prestaciones brindadas, entre las entidades responsables del financiamiento y los establecimientos de salud que efectuaron la atención.

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En la actualidad, los 10 días de licencia por paternidad son financiados por el empleador

Posteriormente, se aprobó el dictamen recaído en la proposición legislativa 00157-2026-2031-CD, que, con texto sustitutorio, propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, a fin de proteger los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen especial CAS con diagnóstico de cáncer”.

Al respecto, su autor, el diputado Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), indicó que la iniciativa busca garantizar la continuidad laboral, evitar cualquier forma de discriminación por razones vinculadas al diagnóstico de cáncer y asegurar condiciones laborales compatibles con el tratamiento, la recuperación y la reincorporación del trabajador. Asimismo, contempla la adecuación del puesto de trabajo o de las funciones cuando las condiciones físicas o cognitivas del trabajador, debidamente acreditadas, así lo requieran.

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