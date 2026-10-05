Disturbios durante conteo de votos en Áncash dejan un fallecido y un policía herido: bala alcanzó a un hombre que estaba en un parque

Enfrentamientos y disparos se registraron durante la noche en Chavín de Huántar, Áncash, tras el conteo de votos. Un hombre de 34 años murió y un policía resultó herido durante los disturbios. Fuente: Latina Noticias

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Una jornada electoral marcada por la tensión terminó en tragedia en Chavín de Huántar, provincia de Huari, en Áncash. Una balacera registrada durante el conteo de votos dejó un hombre de 34 años fallecido y un efectivo de la Policía Nacional herido, en medio de un enfrentamiento entre grupos vinculados a la disputa por los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El fallecido fue identificado como John Montes Casiguamán, quien, según el testimonio de su esposa, se encontraba en un parque junto a unos amigos cuando recibió un disparo en la cabeza. El enfrentamiento ocurrió luego de que se conocieran resultados que daban ventaja al candidato de Acción Popular, Julián Quevedo, según informó Latina Noticias.

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De acuerdo con testigos citados por el medio, un grupo presuntamente vinculado al actual alcalde, Oswaldo Montes, habría intentado ingresar a un local de votación para protestar por los resultados. La situación derivó en una pelea con otros simpatizantes y posteriormente en los disparos que causaron la muerte del ciudadano. Hasta el momento de la información difundida no se reportaron detenidos.

Una multitud se desplaza por las calles de Chavín de Huántar durante los enfrentamientos registrados tras el conteo de votos de las elecciones. (Composición: Infobae Perú)

Tensión por resultados electorales terminó en balacera en Huari

Según el reporte, la tensión aumentó después de que los resultados preliminares mostraran una amplia ventaja para Julián Quevedo, candidato de Acción Popular. Pobladores y simpatizantes señalaron que una tendencia similar se registraba en otros centros de votación de la jurisdicción.

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En ese contexto, un grupo de personas, señalado por testigos como simpatizantes del actual alcalde Oswaldo Montes, habría intentado ingresar a uno de los locales con la intención de provocar disturbios y solicitar la anulación de los resultados de ese centro. Los seguidores de Quevedo intentaron impedir el ingreso y se produjo un enfrentamiento.

La Policía Nacional intervino para controlar la situación, pero la violencia escaló hasta que se escucharon disparos. Joel Muñoz, integrante del Frente de Defensa de Chavín de Huántar, describió lo ocurrido como una “trifulca tremenda” en los exteriores de la escuela y confirmó que una persona murió por impactos de bala.

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El medio señaló que además que en la zona se encontraron más de una veintena de casquillos, según pobladores. Efectivos de una unidad especializada procedente de Lima llegaron a Chavín de Huántar para reforzar la seguridad después del enfrentamiento.

Los reclamos se produjeron en zonas de Huari y Mariscal Luzuriaga. En Huachis se reportaron empujones y lanzamiento de piedras, mientras efectivos policiales resguardaron los centros de votación. Exitosa

Víctima recibió un disparo mientras se encontraba en un parque

John Montes Casiguamán, de 34 años, murió tras recibir un disparo mientras se encontraba en un parque, según relató su esposa, Daniela Trevejo. La mujer afirmó que su esposo observó el enfrentamiento entre los grupos y, en ese momento, una bala lo impactó directamente en la cabeza.

“Él se encontraba en el parque con sus amigos. Como se han enfrentado los bandos de los partidos políticos, él ha divisado y en eso le cae el disparo”, declaró Trevejo. Según su relato, el impacto ocurrió en la cabeza y provocó su muerte inmediata.

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La esposa de la víctima también pidió justicia para sus dos hijos, uno de seis años y otro de apenas cuatro meses. Además, cuestionó la actuación de las autoridades y afirmó que las cámaras de seguridad de la municipalidad podrían haber registrado lo ocurrido.

Trevejo sostuvo que, según lo que observó y lo que le informaron, el disparo habría provenido de la zona hacia donde se retiró un grupo que ella vinculó con el entorno del actual alcalde. Esta versión corresponde al testimonio de la familiar y deberá ser corroborada por las autoridades encargadas de investigar el caso.

Tensión durante la jornada electoral: se reportaron incidentes en distintos puntos de Áncash, principalmente en las provincias de Huari y Mariscal Luzuriaga. Composición: Infobae

Tensión por presuntos “votantes golondrinos” ya había generado protestas en Áncash

La balacera ocurrió en una zona donde la jornada electoral ya estaba marcada por reclamos relacionados con los presuntos “votantes golondrinos”. Durante las elecciones también se reportaron incidentes en Cajay, Musga, Rahuapampa y Huachis, donde vecinos cuestionaron la presencia de personas que, según ellos, no residirían en esas jurisdicciones.

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Joel Muñoz señaló que en los días previos se había advertido sobre la posible llegada de electores desde otras zonas. “Ya nos veníamos prever esta situación. Habíamos hecho el llamado a todas las entes que pongan medidas más drásticas para toda la zona de los Conchucos”, afirmó.

El dirigente explicó que incluso realizaron una movilización en el túnel de Cahuish para impedir el ingreso de personas a las que consideraban electores foráneos. Según su versión, las advertencias fueron comunicadas a la Fiscalía y la preocupación estaba relacionada con la posibilidad de que esos votos influyeran en la elección de autoridades locales.

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El Jurado Nacional de Elecciones de Perú condena la violencia en centros de votación y exhorta a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad. (Foto: JNE)

En ese contexto, Muñoz cuestionó que no existan detenidos por la balacera y pidió que se realicen las diligencias correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, condenó los actos de violencia registrados durante la jornada y exhortó al Ejecutivo y a la Policía Nacional a reforzar las medidas de seguridad para proteger a las personas y garantizar la continuidad del proceso electoral.