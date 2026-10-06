Elecciones 2026: Mack Donny, Renato Rossini, Leslie Castillo y más: los famosos que buscaron un cargo político, pero no fueron elegidos

Un recuento de las figuras de la farándula peruana como Yvonne Frayssinet, Renato Rossini, 'La Mackyna' y Thamara Gómez que intentaron incursionar en la política durante las Elecciones Regionales y Municipales, pero no lograron convencer al electorado. Exitosa/ Contra el tráfico.

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no solo tuvieron como protagonistas a los políticos de trayectoria. La jornada del domingo 4 de octubre también estuvo marcada por la participación de conocidas figuras del espectáculo que decidieron probar suerte en las urnas y buscar un espacio en gobiernos municipales o regionales. Sin embargo, tras conocerse los resultados, ninguno de estos personajes consiguió ser elegido para el cargo al que postuló.

Entre los rostros que participaron en estos comicios estuvieron Mack Donny Aguilar, conocido como ‘La Mackyna’; el actor Renato Rossini; Joaquín Escobar, recordado por ‘Al fondo hay sitio’; la cantante Thamara Gómez; la actriz Ivonne Frayssinet y Leslie Castillo. Cada uno llegó a las elecciones con una candidatura diferente, desde regidurías hasta una alcaldía y una vicegobernación regional.

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Precisamente, después de la jornada electoral, el programa ‘Contra el Tráfico’ de Exitosa, conducido por Ricardo Rondón, hizo un repaso por estas candidaturas y comentó el resultado que obtuvieron los conocidos personajes del entretenimiento.

Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Ivonne Frayssinet no consiguió una regiduría en Santiago de Surco

Una de las figuras mencionadas fue Ivonne Frayssinet, quien participó en estas elecciones como candidata a regidora de Santiago de Surco por el Partido Popular Cristiano (PPC).

La voz del informe presentó su caso durante el programa: “La primerita es en Santiago de Surco. Ivonne Frayssinet postuló como regidora por el Partido Popular Cristiano y bueno, no consiguió imponerse en el distrito, amigo”. Ricardo Rondón confirmó que la actriz no consiguió ingresar al concejo municipal y explicó el resultado desde la votación obtenida por su agrupación.

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“No llegó, claro, no ganó para nada el Partido Popular Cristiano y, por ende, ella no puede estar como regidora”, manifestó.

Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Renato Rossini buscó la alcaldía de Jesús María

Otro de los nombres que sorprendió durante el recuento fue el de Renato Rossini. El actor decidió participar en la contienda por la alcaldía de Jesús María como candidato de Alianza para el Progreso (APP).

“El otro fue Renato Rossini”, señaló Ricardo Rondón. El conductor entonces recordó al actor y explicó cuál había sido su objetivo electoral: “Renato Rossini, el actor. ¿Recuerdas a Renato, a Renato Rossini? Bueno, buscó convertirse en alcalde de Jesús María, eeeh, con Alianza para el Progreso”.

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Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Mack Donny Aguilar, ‘La Mackyna’, quedó fuera del Concejo de La Victoria

La participación de Mack Donny Aguilar Songhurst, conocido popularmente como ‘La Mackyna’, fue otro de los casos comentados por Ricardo Rondón. El entrenador e influencer se presentó como candidato a regidor de La Victoria por Alianza para el Progreso. Su nombre figuró oficialmente en la lista de la agrupación, en el tercer lugar de la nómina de candidatos al concejo distrital.

Rondón reaccionó entonces con su conocida expresión durante el segmento: “No pasó nada”. Tras la elección, ‘La Mackyna’ quedó sin la posibilidad de ocupar un puesto en el Concejo Municipal de La Victoria, al no conseguir la lista los resultados necesarios para llevarlo al cargo.

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Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Joaquín Escobar tampoco logró convertirse en regidor provincial de Lima

El actor Joaquín Escobar, recordado por su participación en ‘Al fondo hay sitio’, también formó parte de la lista de personajes del espectáculo que participaron en las elecciones de este año.

La voz del informe lo presentó de la siguiente manera: “Amigo, te cuento también el actor Joaquín Escobar, recordado...”. “Escobar, claro”, respondió inmediatamente Ricardo Rondón.

El informe continuó señalando que el actor había “postulado como regidor provincial de Lima”. Su candidatura tampoco terminó con un ingreso al ámbito municipal. Rondón reaccionó al conocer el resultado: “Tampoco llegó, como regidor tampoco”.

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Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Thamara Gómez no llegó a la vicegobernación regional de Piura

Uno de los casos que generó mayor sorpresa durante el programa fue el de Thamara Gómez. La cantante, conocida por su trayectoria en la música y por su paso por Corazón Serrano, participó en las elecciones como candidata a vicegobernadora regional de Piura.

“Thamara Gómez. Ella estaba postulando como candidata a vicegobernadora regional de Piura”. El conductor reaccionó sorprendido: “¿En serio? Eso sí no la sabía”.

La cantante integró la fórmula del Movimiento Independiente Fuerza Regional, acompañando a Servando García en la contienda por el Gobierno Regional de Piura. Su candidatura había sido anunciada meses antes de la jornada electoral. Durante la conversación también se destacó que Gómez había realizado campaña en la región. “Sí, la han estado promocionando. Ella ha estado haciendo campaña en su lindo Piura y lamentablemente tampoco logró eso”, señaló la voz del informe.

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Finalmente, la agrupación no consiguió los votos necesarios para asumir el gobierno regional, por lo que Thamara Gómez no fue elegida vicegobernadora de Piura.

Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.

Leslie Castillo tampoco ganó la alcaldía de Sabandía

El último nombre mencionado fue el de Leslie Castillo, quien participó en la contienda electoral por la alcaldía del distrito de Sabandía, en Arequipa. “Y la última”, anunció la voz del informe.

“Había hecho una campaña, pero me apena porque Leslie tiene además muchos años viviendo en Arequipa”, señaló. Luego agregó: “Y hace mucha labor social en Arequipa”.

El conductor explicó que conocía ese trabajo desde antes de la campaña electoral y que, precisamente por ello, consideraba que podía conseguir un resultado favorable.

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“Yo pensaba que a Leslie sí, porque yo le he visto trabajando mucho tiempo, no de ahora, no postulando, sino haciendo labor social, pero imaginé que la agarraba, pero Leslie Castillo no pasó nada”, manifestó.

Sin embargo, el resultado de las urnas no la favoreció y no consiguió convertirse en alcaldesa de Sabandía. Después de la jornada electoral, Castillo también se pronunció en sus redes sociales sobre el resultado de su candidatura.

Ricardo Rondón recuerda a los famosos que postularon en elecciones: Mack Donny, Thamara Gómez y más. Captura: Exitosa.