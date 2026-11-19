La cantante de cumbia Giuliana Rengifo ofrece declaraciones durante una entrevista en el pódcast Desembucha Pe. En la conversación, Rengifo califica como perjudicial el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina y cuestiona el criterio editorial hacia distintas figuras del entretenimiento. La artista permanece sentada en un sillón dentro de un set de grabación mientras responde a las preguntas frente al micrófono. Video: Desembucha Pe

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Giuliana Rengifo calificó de “basura” el programa de Magaly Medina y acusó a la conductora de ejercer un manejo selectivo de la crítica según sus propios intereses. La cantante de cumbia hizo estas declaraciones durante una entrevista en el pódcast ‘Desembucha Pe’, conducido por Giovanni Tapia y transmitido por el canal Seniors TV.

La artista, de 43 años y exintegrante del grupo Agua Bella, sostuvo que el espacio televisivo de Medina se sostiene sobre un formato que prioriza el escándalo por encima del periodismo de espectáculos. Sus declaraciones reavivan una controversia que ambas protagonizaron hace casi una década.

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“Para mí es basura, definitivamente”

Rengifo no matizó su posición respecto al programa de la periodista. “Para mí es basura, definitivamente”, afirmó la cantante ante la pregunta directa de Tapia sobre su opinión del espacio televisivo.

La artista explicó que su rechazo no se dirige al público que sigue el programa, sino al tratamiento que la conductora da a los temas personales de los artistas. “Respeto a la gente que lo ve, que le gusta o que es fanática de ella, que tiene muchos seguidores, es líder de opinión, definitivamente”, señaló. Sin embargo, matizó que ese reconocimiento se diluye cuando la cobertura “choca en el tema personal” o deriva en difamación.

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Giuliana Rengifo calificó como "basura" el programa de Magaly Medina durante una entrevista en el pódcast 'Desembucha Pe'.

La acusación central de Rengifo apunta a una supuesta doble moral en el manejo editorial del programa. “Ella tiene todo lo que tiene porque, bueno, habla mal de quien le cae mal o quien hace por ahí piso mal, porque nadie es perfecto ni su vida de ella es perfecta”, sostuvo la cantante.

Los ejemplos que respaldan la acusación de doble moral

La intérprete piurana mencionó casos concretos para sustentar su crítica. Citó el vínculo de Medina con Sheila Rojas como ejemplo de las contradicciones que, según su percepción, caracterizan el discurso de la conductora. “Ha hablado mal de Sheila Rojas y se juntó con Sheila”, comentó Rengifo, en referencia a un acercamiento posterior entre ambas figuras tras supuestos cuestionamientos públicos.

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La cantante también se refirió a la relación de Medina con María Pía Copello, a quien describió en buena posición económica, como parte del mismo patrón de trato diferenciado según la conveniencia mediática. Según Rengifo, la conductora “aplaude a un amante y a veces chanca a otra”, en alusión a un manejo inconsistente de casos similares según quién esté involucrado.

Uno de los señalamientos más fuertes de la entrevista involucró el caso de la testigo que denunció a Paolo Guerrero por un episodio de dopaje. Aunque sin mencionarla por nombre de forma directa, Rengifo cuestionó la credibilidad de testimonios provenientes de personas con antecedentes judiciales. “Una persona que ha ido a la cárcel no tiene credibilidad para mí”, afirmó la cantante.

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La cantante Giuliana Rengifo participó en una entrevista conducida por Giovanni Tapia en el pódcast 'Desembucha Pe'. Durante la conversación en el set de grabación, la artista abordó su distanciamiento con la conductora de televisión Magaly Medina, a quien cuestionó por el tratamiento mediático de temas personales y señaló por mantener un criterio selectivo en la cobertura de su espacio de espectáculos. Video: Desembucha Pe

El origen del distanciamiento con la conductora

Rengifo precisó que su relación con Medina no siempre fue de confrontación. Recordó que su primera presentación televisiva como integrante de Agua Bella ocurrió, precisamente, en el programa de la periodista, en un momento en que esta ya contaba con una extensa trayectoria en pantalla.

El quiebre se originó, según el relato de la cantante, a partir de una controversia personal que involucró al entonces notario y actual esposo de Medina. Rengifo sostuvo que fue en ese contexto cuando la conductora la “difamó”, lo que derivó en el distanciamiento actual entre ambas.

La artista evitó profundizar en detalles adicionales sobre otras figuras del espectáculo que, según insinuó, también habrían sido afectadas por el mismo tratamiento mediático. “No, no, no, mejor no, porque de ahí les doy, ellas están tranquilas ahí”, respondió al ser consultada sobre si podía identificar a otras personas en situación similar.

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Pese a la intensidad de las acusaciones, Rengifo planteó un escenario de eventual reconciliación. Consultada sobre si aceptaría disculpas públicas de la conductora en un futuro, la cantante respondió sin dudar: “Por supuesto que sí”. La artista explicó que no acostumbra sostener rencores de forma prolongada, aunque consideró poco probable que ese gesto se produzca mientras Medina continúe al frente de su programa.