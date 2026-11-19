La cantante Giuliana Rengifo participó en una entrevista en el pódcast 'Desembucha', conducido por Giovanni Tapia. Durante la conversación en el set de grabación, la artista abordó el vínculo sentimental breve que mantuvo años atrás con el actual esposo de la conductora Magaly Medina, precisando que ocurrió durante una etapa de separación previa de la pareja y descartando haber interferido en una relación vigente. Video: Desembucha Pe

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Giuliana Rengifo reveló detalles inéditos de su fugaz romance con el notario que hoy es esposo de Magaly Medina, un vínculo que ocurrió hace casi una década durante un periodo de separación entre la conductora y su actual pareja. La cantante de cumbia habló del tema en el pódcast ‘Desembucha’, conducido por Giovanni Tapia.

La artista, exintegrante del grupo Agua Bella, aclaró que nunca se involucró en una relación existente y precisó la cronología exacta del episodio que, en su momento, generó especulaciones sobre su rol en la ruptura de la pareja.

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“Jamás me metí en la relación de ellos”

Rengifo fue enfática al descartar que haya intervenido en un vínculo formal entre Medina y el notario. “Jamás, jamás me metí en la relación de ellos”, afirmó la cantante ante la consulta directa de Tapia sobre el origen de la controversia.

La artista explicó que la pareja atravesaba una separación cuando surgió el acercamiento con el notario, hace aproximadamente ocho o nueve años. “Ellos estaban separados. No sé si se habían hecho un break o lo que sea, pero cada quien en ese momento, que fueron varios meses, cada uno hizo su vida”, relató.

Giuliana Rengifo calificó el acercamiento con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina, como una relación fugaz sin proyección sentimental y destacó el trato cordial que recibió.

Según el testimonio de Rengifo, el notario mostró interés en ella durante ese periodo y ambos sostuvieron un vínculo breve. “El señor sí estaba interesado en mí. Comenzamos a salir, tuvimos una pequeña relación fugaz”, señaló la cantante, quien calificó el trato recibido de parte del abogado como respetuoso. “Me trató superbién, un caballero”, afirmó.

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El viaje que marcó el fin del vínculo

La artista detalló que la relación se cortó de forma natural cuando viajó a Estados Unidos por motivos laborales durante 45 días. “Se cortó todo tipo de relación”, precisó Rengifo, quien descartó que el vínculo haya tenido una proyección sentimental de largo plazo. “No había un tema de amor ni nada. Fue como que qué lindo, la pasamos bien y nos conocimos”, explicó.

El episodio más reciente que Rengifo decidió compartir públicamente ocurrió tras la reconciliación entre Medina y el notario. La cantante relató que el abogado la contactó por intermedio de un tercero, en un intercambio que ella calificó como incómodo.

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“Me dijo, ‘Guliana, gracias por lo que has hecho’. ‘¿Gracias?’, le dije. ‘Perdón. Que eso te sirva de lección’, le dije, para siempre hablar con claridad con las personas. Y me dijo, ‘Espero volverte a ver’. ¿Volverme a ver? Ándate a la mierda”, relató la artista sobre ese intercambio, que según precisó no se ha repetido desde entonces.

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo ofrece declaraciones durante una entrevista en el pódcast Desembucha Pe. En la conversación, Rengifo califica como perjudicial el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina y cuestiona el criterio editorial hacia distintas figuras del entretenimiento. La artista permanece sentada en un sillón dentro de un set de grabación mientras responde a las preguntas frente al micrófono. Video: Desembucha Pe

Las consecuencias mediáticas del episodio

Rengifo admitió que la exposición pública del caso derivó en un periodo de temor profesional que la llevó a dudar de continuar sobre los escenarios. “Yo tenía miedo hasta de subirme a un escenario después de todo lo que me quiso embarrar ella”, indicó, en referencia al tratamiento que recibió el tema en medios de espectáculos.

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La cantante precisó que, pese al temor inicial, la reacción del público resultó favorable. Mencionó además que recibió respaldo del conductor Rodrigo González, conocido como Peluchín, quien la invitó a su programa para exponer su versión de los hechos. “Peluchín me invitó y me ayudó, y aclaramos el tema de lo que ella me estaba embarrando a mí”, comentó.

Rengifo subrayó que, pese a los años transcurridos desde el episodio, mantiene como principio no involucrarse en relaciones ajenas. “Yo nunca me he metido en una relación, no lo haría. ¿Y por qué? Porque yo creo mucho en el karma”, afirmó la cantante, quien calificó la situación con el notario como parte de un pasado cerrado.

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