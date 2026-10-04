Reniec amplía su atención hoy domingo 04 de octubre hasta las 5 p. m. para entrega de DNI

Los electores deberán presentar el DNI físico original ante la mesa de sufragio, ya que una constancia de trámite, fotografía del documento u otro comprobante no permite votar - Créditos: Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este domingo 4 de octubre hasta las 5 p. m. para facilitar el recojo de los DNI pendientes antes del cierre de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida busca garantizar que los ciudadanos cuenten con la identificación física necesaria para ejercer su derecho al voto. Carmen Velarde, jefa del Reniec, informó que existen alrededor de 600.000 documentos que esperan ser recogidos en distintas oficinas del país.

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El padrón de las elecciones registra 26.314.724 ciudadanos habilitados para votar. De ese total, 1.735.329 tienen el DNI vencido, aunque podrán utilizarlo de manera excepcional durante la jornada electoral.

Horarios y oficinas habilitadas para este domingo

Las sedes habilitadas atenderán desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m., en el mismo horario establecido para la votación. Debido a que la atención varía según cada agencia, el Reniec recomendó revisar previamente las oficinas disponibles antes de trasladarse.

Los ciudadanos pueden consultar el listado de agencias habilitadas y sus horarios en el siguiente enlace: LINK.

La autorización para votar con el DNI vencido también alcanza a quienes conservan el documento amarillo pese a haber cumplido o cumplir 18 años hasta este domingo 4 de octubre - Créditos: Andina.

Durante la última semana, las principales agencias del Reniec ampliaron su atención desde las 6.15 a. m. hasta las 7.45 p. m. El sábado 3 de octubre, varias oficinas extendieron el servicio hasta las 10 de la noche para entregar documentos y resolver gestiones urgentes antes de los comicios.

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Los ciudadanos con un trámite en curso deben verificar el estado de su DNI antes de acudir a una sede. Si la consulta indica que el proceso llegó al 100 %, el titular deberá dirigirse a la oficina seleccionada al momento de iniciar la gestión para recoger el documento.

La entidad recordó que la constancia de trámite, una fotografía de la identificación en el celular o cualquier otro comprobante no reemplazan al DNI físico ante la mesa de sufragio. Los electores deberán presentar el original para votar, incluso cuando esté vencido.

Reniec mantendrá abiertas algunas de sus oficinas este domingo 4 de octubre hasta las 5 p. m. para facilitar el recojo de DNI antes del cierre de las elecciones - Créditos: Andina.

Duplicados urgentes y uso del DNI vencido

Las personas que perdieron su documento o fueron víctimas de un robo podrán solicitar un duplicado urgente mediante el sistema DNI Express. Según explicó Velarde, la entrega puede realizarse en aproximadamente una hora, aunque el plazo dependerá de la sede y de su capacidad operativa.

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El Reniec reforzó sus 31 centros de impresión en el ámbito nacional para agilizar la emisión de documentos. Los equipos trabajan en diferentes turnos, incluidos horarios nocturnos y de madrugada, con el objetivo de reducir el tiempo entre la solicitud y la impresión.

Los duplicados y las renovaciones también pueden iniciarse por internet mediante el aplicativo DNI Biofacial. Los pagos por esos servicios se pueden efectuar a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe. Antes de realizar el trámite, los usuarios deberán comprobar que la oficina elegida esté habilitada para la atención de este domingo.

La autorización excepcional para votar con el DNI vencido comprende los documentos azules, amarillos y electrónicos. También alcanza a los jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 4 de octubre y todavía conservan el DNI amarillo.

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