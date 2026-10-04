Hoy son las Elecciones 2026 en Perú: horario de votación, dónde consultar tu local y qué llevar

Con el objetivo de asegurar una jornada cívica ordenada, los organismos electorales han definido reglas indispensables para la ciudadanía. Foto: ONPE

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Perú vive una nueva jornada democrática este domingo 4 de octubre con la celebración de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Miles de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades, en un evento cívico que requiere organización y conocimiento previo de las normativas vigentes.

Para garantizar que este proceso electoral se desarrolle sin contratiempos, las autoridades han emitido una serie de directrices esenciales. Conocer los horarios establecidos, los requisitos de identificación y las herramientas digitales disponibles es fundamental para ejercer el derecho al sufragio de manera eficiente.

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¿A qué hora abren los locales de votación este domingo?

El inicio de la jornada electoral está programado para las primeras horas de la mañana, buscando brindar facilidades a todos los electores. Las autoridades electorales han dispuesto que los recintos de sufragio habiliten sus puertas exactamente a las 7:00 a.m.

Esta apertura temprana tiene como objetivo principal evitar aglomeraciones durante las primeras horas del día. Los miembros de mesa deben llegar con anticipación para instalar las urnas y asegurar que los centros de votación operen con total normalidad desde el horario de inicio.

¡Marca tu calendario! El 4 de octubre de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para renovar más de 13,000 cargos públicos, incluyendo gobernadores, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.

¿Hasta qué hora puedes votar en las Elecciones 2026?

Los electores contarán con una franja horaria extensa para poder cumplir con su responsabilidad ciudadana sin apuros. Las urnas estarán disponibles para recibir los votos de manera ininterrumpida hasta las 5:00 p.m.

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Se recomienda enfáticamente a la población organizar su itinerario para acudir con tiempo de sobra. Las instituciones sugieren evitar presentarse en el cierre del sufragio para no generar largas filas innecesarias ni correr el riesgo de quedarse sin ejercer el voto.

¿Cómo consultar dónde te toca votar hoy?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha diseñado una herramienta virtual muy amigable para facilitar la búsqueda de información. A través de su portal web, los ciudadanos pueden acceder rápidamente a los detalles de su sede de sufragio ingresando únicamente los dígitos de su DNI en la plataforma oficial.

Al realizar esta consulta digital, la pantalla mostrará al instante la dirección exacta del colegio o institución correspondiente. Conocer esta información por anticipado resulta vital para no extraviarse y dirigirse al lugar correcto sin tener que revisar los padrones físicos pegados en los exteriores del local.

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Es aconsejable que los ciudadanos planifiquen su jornada con anticipación para llegar al centro de sufragio con la debida holgura. Foto: ONPE

¿Qué documento debes presentar para ingresar a votar?

El único elemento indispensable para acceder a las instalaciones electorales y acreditar tu identidad es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Ningún otro carnet o pasaporte será válido para presentarte ante los encargados de la jornada democrática y recibir tu boleta electoral tras la verificación correspondiente.

Las normas establecen que se aceptarán todas las versiones oficiales de esta identificación ciudadana. Esto significa que los votantes pueden acudir con el formato azul clásico, la versión electrónica moderna o incluso el documento amarillo, si el joven acaba de alcanzar la mayoría de edad.

¿Puedes votar con el DNI vencido?

Una de las preocupaciones más comunes entre los peruanos suele ser el estado de actualización de su identificación. Ante esto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha aclarado que la caducidad del documento no será un impedimento para la participación ciudadana en estos comicios regionales.

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Esta medida excepcional busca garantizar que la mayor cantidad de personas pueda expresar su voluntad democrática. Por lo tanto, si tu DNI figura como vencido o está a punto de expirar, podrás presentarlo ante las autoridades correspondientes con total validez legal.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

¿Cómo saber cuál es tu número de mesa?

Además de indicar la dirección del recinto, el sistema virtual estatal arroja datos específicos sobre la ubicación exacta dentro del colegio. Al ingresar tus datos, el aplicativo revelará tanto el dígito de mesa como el aula específica donde se encuentra el ánfora asignada para tu sufragio.

Contar con estas coordenadas exactas agilizará enormemente el tránsito dentro del establecimiento. Asimismo, la plataforma proporciona el número de orden, un detalle que facilitará la labor de los delegados al momento de buscar tu nombre en la lista oficial de electores.

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¿Qué debes revisar antes de marcar tu cédula?

Una vez dentro de la cámara secreta, es responsabilidad del elector hacer una inspección rápida del material entregado. Resulta imperativo comprobar que el papel no tenga marcas previas ni rasgaduras sospechosas que puedan comprometer la integridad de tu decisión política.

Otro detalle de suma importancia que jamás debes pasar por alto es la autenticación del documento. Asegúrate siempre de que la cartilla cuente con la firma obligatoria del presidente de mesa, ya que sin esta rúbrica, tu elección sería considerada como un voto nulo.

También habrá paneles gigantes en los locales de votación que indicarán tu mesa y su ubicación. Foto: ONPE

¿Qué hacer si tu local de votación está lejos de tu domicilio?

En caso de que el sistema te haya asignado un punto de sufragio muy distante de tu residencia actual, lamentablemente ya no es posible efectuar alteraciones. Las sedes fueron distribuidas basándose estrictamente en la información del distrito registrado en el sistema antes de que se procediera con el cierre definitivo del padrón electoral.

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Esta fecha límite de actualización de datos se cumplió irrevocablemente el pasado 7 de abril. Por consiguiente, ante esta situación inmodificable, la única alternativa será organizar tu desplazamiento y acudir al recinto establecido, previendo los tiempos de traslado.

¿Qué recomendaciones debes seguir antes de salir de casa?

Para tener una experiencia rápida y sin demoras, se aconseja llevar apuntados los datos precisos de ubicación, como el aula y el orden de llegada. Ya sea en un papel físico o mediante una captura de pantalla en el celular, esta información optimizará el proceso de votación.

Finalmente, las entidades correspondientes instan a los ciudadanos a salir con tiempo suficiente y planificar su ruta de transporte con antelación. Además, como medida de precaución, siempre resulta útil portar un lapicero azul propio, garantizando así un trámite seguro y libre de percances.

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