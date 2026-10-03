¿A qué hora empiezan las votaciones en Perú este domingo 4 de octubre? Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

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Electores, este domingo 4 de octubre vuelven a las urnas de votación. Estas vez, en el marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se elegirán a los alcaldes y gobernadores que ocuparán los gobiernos regionales y municipales, y que estarán a cargo de las jurisdicciones a nivel provincial y distrital del Perú.

¿Ya sabes qué debes llevar? Recuerda ir con tu DNI y teniendo claro los datos de ubicación, partidos y más. Pero también considera el tiempo que tendrás para ejercer tu voto. Tendrás diez horas para hacerlo.

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12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

¿A qué hora empiezan y terminan las votaciones en las Elecciones 2026?

Se debe tener en cuenta que uno es el horario oficial de la ONPE, y la hora en que se instalarán las mesas de sufragio.

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

Así podrás entenderlo mejor:

6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones

7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores

5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio

5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

No dejes que una multa electoral afecte tus finanzas. Conoce las normas, los montos a pagar por no votar o ser miembro de mesa, y cómo el Jurado Nacional de Elecciones puede proceder con un cobro coactivo que incluye el embargo de tus cuentas bancarias.

¿Cuál es el horario oficial establecido por la ONPE para votar?

Se debe tener en cuenta que tienes 10 horas para poder ir a votar. Así, podrá hacerse durante este horario establecido por la ONPE:

Horario para ir votar: 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

¿A qué hora debo llegar a mi local de votación en Lima y provincias?

Si bien el horario de votación va desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., no hay un horario exacto para que debas acercarte. Tendrás todo ese tiempo, 10 horas, para votar.

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Solo debes asegurarte de llegar antes del cierre de locales, a las 5:00 p. m.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

¿Puedo votar si llego antes del horario de apertura?

No podrás votar si llegas antes del horario de apertura a las 7:00 a. m. Solo desde esta hora estará habilitado el voto para los electores. Y será hasta las 5:00 p. m.

Sin embargo, podrás votar primero solo si eres miembros de mesa, quienes hacen sus votos antes de que se aperturen las mesas a los electores.

¿Qué pasa si llego a mi local de votación después de la hora de cierre?

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho.

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Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El JNE recordó que la sanción por no acudir a votar va de S/27,50 a S/110, el menor monto del rango para los distritos pobres, y el demás para los no considerados pobres.

¿Hasta qué hora pueden votar los electores que están haciendo cola?

Si estás haciendo cola para votar y estás dentro del local de votación, cuando sean las 5:00 p. m. podrás mantenerte en la cola, porque sí te dejaran botar.

A las 5:00 p. m. se cierran los locales de votación, pero quienes estén dentro sí podrán ejercer su voto.