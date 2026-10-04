“Solo Dios dirá”: así respondió Rafael López Aliaga a la pregunta de Fernando Llanos sobre una eventual nueva renuncia al cargo

Rafael López Aliaga evitó confirmar si completará el mandato municipal hasta el año 2030 en caso de asumir la alcaldía de Lima por sucesión.

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El candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, evitó asegurar que permanecería hasta el 31 de diciembre de 2030 en el cargo que podría asumir si la lista de su agrupación gana las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La consulta fue formulada por el periodista Fernando Llanos durante la jornada electoral.

El exalcalde de Lima, quien este año también postuló a la Presidencia de la República y fue elegido senador antes de desistir de asumir ese cargo, respondió que no puede anticipar qué ocurrirá dentro de cuatro años.

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“Dios dirá. En cuatro años pasan muchas cosas. He aprendido a no dar compromiso de nada, porque luego usan mis palabras en contra mía”, manifestó López Aliaga al ser consultado sobre una eventual permanencia en el puesto hasta el final del periodo de gestión.

Durante un encuentro con la prensa, el periodista Fernando Llanos cuestiona al político Rafael López Aliaga sobre si mantendría su cargo en caso de ganar las elecciones. López Aliaga responde expresando su negativa a asumir compromisos a largo plazo, señalando que prefiere no dar promesas definitivas sobre su continuidad hasta el final de un periodo.

López Aliaga cuestionó el tratamiento de sus declaraciones en los medios

El candidato sostuvo que prefiere evitar compromisos públicos por la posibilidad de que sus respuestas sean difundidas de forma incompleta. En ese sentido, dirigió sus críticas a la prensa antes de dar por concluida la conversación sobre una posible gestión hasta 2030.

“Cortando las frases manipulan las respuestas. Ya los conozco y, como ya los conozco, lo dejo ahí nomás”, declaró ante Fernando Llanos.

López Aliaga votó en el edificio de Petroperú, ubicado en la avenida Del Parque 120, en el distrito de San Isidro, luego de participar en un desayuno electoral con simpatizantes y miembros de Renovación Popular en San Juan de Miraflores. Durante esa actividad, pidió “cuidar el voto” y expresó sus cuestionamientos a la ONPE.

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El candidato de Renovación Popular emitió su voto en el distrito de San Isidro tras participar en un desayuno electoral en San Juan de Miraflores.

La candidatura de López Aliaga quedó en el centro de la controversia

López Aliaga participa en estos comicios como candidato a primer regidor, después de que Luis Rubio Idrogo renunciara el 4 de agosto a la candidatura de Renovación Popular para la Alcaldía de Lima. Rubio alegó “razones estrictamente personales” en el documento que presentó ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

La salida de Rubio no anuló la lista de la agrupación. Como López Aliaga ocupa el primer lugar entre los regidores, podría asumir la alcaldía por sucesión si Renovación Popular obtiene la mayor votación, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha definido quién recibiría las credenciales en ese escenario.

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El exalcalde ya dejó el cargo en 2025 para competir en las elecciones presidenciales. Luego fue proclamado senador electo, aunque no asumió esa función, y presentó su candidatura como primer regidor en la nómina que inicialmente encabezaba Rubio. El JNE declaró fundada la apelación de Renovación Popular y permitió que su postulación continúe.

El exalcalde de Lima acusó a los medios de comunicación de manipular sus declaraciones públicas mediante la edición de sus frases.

El JNE mantiene pendiente la decisión sobre las credenciales

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el pleno del organismo se pronunció sobre la posibilidad de que alcaldes salientes postulen como primeros regidores, pero precisó que no existe una definición institucional sobre la entrega de credenciales después de una eventual victoria electoral.

La discusión se concentra en si López Aliaga, quien ya fue alcalde de Lima, puede asumir nuevamente el cargo tras la renuncia del candidato titular de la lista. Sus adversarios han cuestionado esa posibilidad por la prohibición de reelección inmediata para alcaldes establecida en el artículo 194 de la Constitución.

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Más de 26 millones de electores participan en los comicios

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 reúnen a 26 millones 314.724 electores habilitados y definirán la elección de 13.148 autoridades para el periodo 2027-2030. La ONPE instaló 89.935 mesas de sufragio en 10.090 locales de votación.

Los ciudadanos eligen 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. Las mesas atenderán hasta las 17:00 y luego iniciará el escrutinio.